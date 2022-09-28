CHP’de tüm vekil ve yöneticilere uyarı! Akşener’in açıklamaları büyük ses getirdi…

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, altılı masanın cumhurbaşkanı adayıyla ilgili, “İster Mansur Bey, ister Ekrem Bey aday gösterilecekse ‘Biz varız, itirazımız yok’ dedik. Aday olurlar, olmazlar, aslolan kazanmaktır. Kazanmak önemli. Çok endişem var” dedi. Habertürk TV’ye konuk olan Akşener, şöyle devam etti:

“2018’deki Millet İttifakı’nın oluşmasının şartları başka, bugün altılı masanın şartlarının oluşması başka. Kemal Bey dedi ki, ‘Bu altılı cumhurbaşkanı adayını tespit edecek.’ Bu masaya bu görevi verip, kendini bağlayan Sayın Kılıçdaroğlu. O masanın bir noter olma görevi yok. Sayın Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adayı tarifi vardı. Ben ona hep katıldım. Benim söylediğim bir şey daha var; kazanacak bir aday.”

CHP’ye gidip 15 milletvekili istediğini hatırlatan Akşener, “Bizim borcumuz yok. Çünkü eğer borç vardıysa biz 31 Mart’ta ödedik, hatta alacaklı hale döndük. Ama Sayın Kılıçdaroğlu’na ölünceye kadar teşekkür edeceğim, bu başka bir şey” ifadelerini kullandı.

CHP’DE BÜTÜN MİLLETVEKİLLERİNE UYARI

Milliyet Gazetesi yazarı Zafer Şahin, CNN Türk canlı yayınında Semiha Şahin’e önemli değerlendirmelerde bulundu. “O açıklamaların ardından CHP’de bütün milletvekillerine, parti yöneticilerine sayın Akşener’in açıklamalarıyla ilgili hiçbir yorum yapılmaması ve önümüzdeki birkaç gün içerisinde televizyon bağlantılarına, televizyon yayınlarına katılmamaları yönünde bir mesaj iletildi” diyen Şahin, “Yani bir uyarıda bulundu” değerlendirmesinde bulundu.

İşte Şahin’in açıklamaları:

Aslında dün akşam önemli bir gelişme yaşandı. O açıklamaların ardından CHP’de bütün milletvekillerine, parti yöneticilerine sayın Akşener’in açıklamalarıyla ilgili hiçbir yorum yapılmaması ve önümüzdeki birkaç gün içerisinde televizyon bağlantılarına, televizyon yayınlarına katılmamaları yönünde bir mesaj iletildi. Yani bir uyarıda bulundu.

Demek bu açıklamalar CHP’de de ciddi bir rahatsızlığa yol açtı ki; yeni bir kriz doğmasın diye milletvekillerine yönelik böyle bir uyarı mesajı gönderilme ihtiyacı hissedildi. İYİ Parti tabi burada belli oldu ki; Kemal Bey’in adaylığına sıcak bakmıyor. Yani Kemal Bey’in seçimi alamayacak bir aday olduğunu düşünüyor ki zaten sayın Akşener’in açıklamaları da onu gösteriyor. “Kazanacak aday” diyor…

MASADAN KEMAL KILIÇDAROĞLU’NUN İSMİ ÇIKAR MI?

Tabi şunun sorulması lazım. Masada bir oylama yapılacağını belirtiyor sayın Akşener. Acaba masada oylama yapılsa o masadan Kemal Bey’in ismi çıkar mı? Çünkü sayın Akşener’in açıklamalarının ardından masadaki partilerin birinin yetkilisi de bu açıklamaları memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.

OKLAR İKİ BELEDİYE BAŞKANINDA

Bu pozisyona baktığınızda demek ki orada bir oylama yapılsa Kemal Bey’in ismi çıkmayacak. Peki kimin ismi çıkar? Şimdi yine işaretler, oklar iki belediye başkanına çevrilmiş durumda. Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu. Bu iki isim de CHP’li belediye başkanları.

Şimdi biz siyaset kulislerinde şunun konuşulmaya başlandığını görebiliriz. Acaba sayın Akşener’in bu açıklamalarından sonra bu iki belediye başkanı bu açıklamaları kendilerine dayanak kabul edip yine Cumhurbaşkanı adaylığı yolunda yürümeye mi çalışacaklar? Yoksa genel başkanları sayın Kılıçdaroğlu lehine “Sonuna kadar arkasındayız” mesajları tekrarlayacaklar mı? Çünkü geçen hafta biliyorsunuz iki belediye başkanı bu yönde mesajlar aylaşmıştı. Bu açıklamadan sonra iki belediye başkanından 2 Ekim’e kadar bir açıklama gelir mi? Gelirse ne olur? Bu tartışılıyor.

“İYİ PARTİ’NİN O MASADAN KALKMASINI İSTİYOR”

Bir de sayın Akşener bu açıklamayı niye yaptı? İYİ Parti’de kulis bilgilerine göre; 22 tane milletvekili ile 29 il başkanı Kemal Bey’in adaylıkta ısrar etmesi durumunda İYİ Parti’nin o masadan kalkmasını istiyor. Yani burada Meral Hanım bu açıklamaları yaparken hem ittifak ortağı Kemal Kılıçdaroğlu’na bir mesaj veriyor. Partisini bir arada tutma konusunda sıkıntılar yaşadığının mesajını veriyor. Bir de parti içine mesaj veriyor. Kemal Bey’in adaylığına karşı direneceğinin mesajını veriyor parti içine.

Her iki isim açısından da zor bir süreç. CHP masadan kalkarsa ne olur bu durumda? Eğer aday gösterilmezse, onay alamazsa… Her halükârda masa dağılır anlamına gelir bu. Eğer Kemal Bey o masadan onay alamaz ise “Bu saatten sonra ben aday olmuyorum” deme lüksü siyaseten yok, bence de yok. Çünkü Kemal Bey bunu konuda çok mesafe aldı. Eğer adaylıktan vazgeçerse bunu kendi tabanına anlatmakta zorlanır.