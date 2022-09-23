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SSK ve Bağ-Kur’lular dikkat, tüm emeklilik sistemi değişiyor! İşte prim yılı, yaş ve gün tabloları…

SSK ve Bağ-Kur’lular dikkat, tüm emeklilik sistemi değişiyor! İşte prim yılı, yaş ve gün tabloları…
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23 Eylül 2022 - 12:32
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin emeklilik sisteminde Bağ-Kur ile SSK arasındaki prim farkının giderileceğini açıkladı. Peki bu ne anlama geliyor? Emekli olmak için uygulanan sisteminde nasıl bir değişiklik olacak? İşte 3,5 yıl detayının da olduğu o yenilikler ve milyonları ilgilendiren prim yılı, yaş ve gün tabloları…

SSK ve Bağ-Kur’lular dikkat, tüm emeklilik sistemi değişiyor! İşte prim yılı, yaş ve gün tabloları… - Sayfa 1

Emeklilik şartları ve hak kazanma koşullarına standart geliyor. Yapılacak düzenlemeyle hem farklı mesleklerde çalışanlar arasında bir eşitleme olacak hem de SSK’lılar ile Bağ-Kur’lular arasındaki prim gün farkı ortadan kalkmış olacak. Burada prim eşitleme işlemleri giriş tarihine göre de değişecek. Buna göre de üç ayrı dönem ele alınacak.

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SSK ve Bağ-Kur’lular dikkat, tüm emeklilik sistemi değişiyor! İşte prim yılı, yaş ve gün tabloları… - Sayfa 2

Türkiye’de 2008 yılında yapılan reform ile tüm sosyal güvenlik kurumları bir çatı altında toplandı. Böylece daha önce SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı adı altında yürütülen işlemler Sosyal Güvenlik kurumu (SGK) adı altında birleştirilmiş oldu.

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SSK ve Bağ-Kur’lular dikkat, tüm emeklilik sistemi değişiyor! İşte prim yılı, yaş ve gün tabloları… - Sayfa 3

Ancak bu reforma rağmen kurumlar arasında bir norm birliği de sağlanmadı. Tüm kurumlarda emeklilik işlemleri, emekli maaşı bağlama sistemleri farklı olarak uygulanmaya devam ediyor.

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SSK ve Bağ-Kur’lular dikkat, tüm emeklilik sistemi değişiyor! İşte prim yılı, yaş ve gün tabloları… - Sayfa 4

Bağ-Kur, SSK ve Emekli Sandığı mensuplarının emekli olmak için bekleme süreleri ve prim gün şartları farklılık gösteriyor. Yine emekli maaşı hesaplanırken de farklı hesaplama sistemleri uygulanıyor.

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SSK ve Bağ-Kur’lular dikkat, tüm emeklilik sistemi değişiyor! İşte prim yılı, yaş ve gün tabloları… - Sayfa 5

PATRONA ZOR İŞÇİYE KOLAY

Bu noktada Bağ-Kur mensuplarının emeklilik şartları SSK’ya göre daha zor. Çünkü daha fazla prim biriktirmek zorundalar.

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SSK ve Bağ-Kur’lular dikkat, tüm emeklilik sistemi değişiyor! İşte prim yılı, yaş ve gün tabloları… - Sayfa 6

Örneğin 1995 yılında Bağ-Kur’lu bir kadın sigortalı 7.200 gün (20 yıl) prim biriktirmek zorundayken erkek Bağı-Kur’lu sigortalı için bu şart 25 yıl yani 9.000 günü buluyor.

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SSK ve Bağ-Kur’lular dikkat, tüm emeklilik sistemi değişiyor! İşte prim yılı, yaş ve gün tabloları… - Sayfa 7

Aynı tarihte işe giren bir SSK’lı ise 570 gün prim ödediğinde emekli olabiliyor. Dolayısıyla bir Bağ-Kur’lu 9.000 gün ile emekli olurken yanında çalıştırdığı SSK’lı bir çalışanı 5.750 gün ile emekli oluyor üstelik daha fazla da emekli maaşı alabiliyor.

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SSK ve Bağ-Kur’lular dikkat, tüm emeklilik sistemi değişiyor! İşte prim yılı, yaş ve gün tabloları… - Sayfa 8

FARKLILIK GİDERİLİYOR

Önceki gün açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, “Esnafın bazı sorunları mevzuatla ilgili sorunlar. Prim gün sayısındaki farklılık ciddi bir sorun. Bunu eşitlememiz lazım. Bunu eşitleyecek bir düzenlemeyi yapacağımızı size söyleyeyim. Burada emekliliği hak etme şartlarını standardize etmemiz lazım. Bu hem farklı mesleklerde çalışan insanlar arasında adaletsizlik duygusunun oluşmasını ortadan kaldırır hem de devletle toplum arasındaki güven duygusunu güçlendirir” ifadelerini kullanmıştı.

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SSK ve Bağ-Kur’lular dikkat, tüm emeklilik sistemi değişiyor! İşte prim yılı, yaş ve gün tabloları… - Sayfa 9

Böylece SSK’lılar ile Bağ-Kurlular arasındaki prim gün farkı ortadan kalkmış olacak.

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SSK ve Bağ-Kur’lular dikkat, tüm emeklilik sistemi değişiyor! İşte prim yılı, yaş ve gün tabloları… - Sayfa 10

NASIL DEĞİŞECEK?

Burada prim eşitleme işlemleri işe giriş tarihine göre de değişecek. Buna göre de üç ayrı dönem ele alınacak.

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SSK ve Bağ-Kur’lular dikkat, tüm emeklilik sistemi değişiyor! İşte prim yılı, yaş ve gün tabloları… - Sayfa 11

Birinci dönem 8 Eylül 1999 öncesi:

8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olmuş bir SSK’lı için prim gün şartı 5.000 bin ile 5.975 gün arasında değişiyor.

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SSK ve Bağ-Kur’lular dikkat, tüm emeklilik sistemi değişiyor! İşte prim yılı, yaş ve gün tabloları… - Sayfa 12

Burada Bağ-Kur’lu için ise kadınlarda 7.200 gün erkeklerde 9.000 gün olarak uygulanıyor.

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SSK ve Bağ-Kur’lular dikkat, tüm emeklilik sistemi değişiyor! İşte prim yılı, yaş ve gün tabloları… - Sayfa 13

Bir eşitleme söz konusu olduğunda Bağ-Kur’lular için de 5.000 ile 5.975 gün arasında bir prim şartı getirilmesi söz konusu olacak.

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SSK ve Bağ-Kur’lular dikkat, tüm emeklilik sistemi değişiyor! İşte prim yılı, yaş ve gün tabloları… - Sayfa 14

İkinci dönem 1999-2008 arası:

Bu dönemde ise SSK’lılarda prim gün şartı kadın erkek ayrımı olmadan 7.000 güne çıkartıldı.

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SSK ve Bağ-Kur’lular dikkat, tüm emeklilik sistemi değişiyor! İşte prim yılı, yaş ve gün tabloları… - Sayfa 15

Bağ-Kur’da ise erkeklerde 9.000 gün kadınlarda ise 7.200 gün olarak uygulanmaya devam ediyor.

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SSK ve Bağ-Kur’lular dikkat, tüm emeklilik sistemi değişiyor! İşte prim yılı, yaş ve gün tabloları… - Sayfa 16

Bir eşitlenme söz konusu olduğunda ise Bağ-Kurlular için de kadın erkek ayrımı olmadan prim gün sayısı 7.000 güne indirilecek.

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SSK ve Bağ-Kur’lular dikkat, tüm emeklilik sistemi değişiyor! İşte prim yılı, yaş ve gün tabloları… - Sayfa 17

Üçüncü dönem 2008 sonrası:

Bu dönemde ise SSK’lar için prim gün sayısı kadın erkek ayrımı olmadan 7.200 güne çıkartıldı.

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SSK ve Bağ-Kur’lular dikkat, tüm emeklilik sistemi değişiyor! İşte prim yılı, yaş ve gün tabloları… - Sayfa 18

Bağ-Kur’da ise yine kadınlar 7.200 erkekler ise 9.000 gün şartıyla emekli olmaya devam ediyor.

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SSK ve Bağ-Kur’lular dikkat, tüm emeklilik sistemi değişiyor! İşte prim yılı, yaş ve gün tabloları… - Sayfa 19

Burada bir eşitleme söz konusu olduğunda ise yine Bağ-Kur’lularda da kadın erkek ayrımı olmadan prim gün sayısı 7.200 gün olarak uygulanacak.

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SSK ve Bağ-Kur’lular dikkat, tüm emeklilik sistemi değişiyor! İşte prim yılı, yaş ve gün tabloları… - Sayfa 20

KISMİ EMEKLİLİKTE EŞİTLİK

Tam emeklilik dışında kısmi emeklilik açısından da iki kurum arasında farklılıklar bulunuyor.

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SSK ve Bağ-Kur’lular dikkat, tüm emeklilik sistemi değişiyor! İşte prim yılı, yaş ve gün tabloları… - Sayfa 21

SSK’lılar 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olmuşlar ise 15 yıl 3.600 gün ile kısmi emekli olurken Bağ-Kur’lularda bu şart 5.400 güne çıkıyor.

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SSK ve Bağ-Kur’lular dikkat, tüm emeklilik sistemi değişiyor! İşte prim yılı, yaş ve gün tabloları… - Sayfa 22

8 Eyül 1999 sonrasında ise SSK’lılar 25 yıl ve 4.500 gün ile emekli olurken BAĞ-Kur’lularda şart yine 5.400 gün yani 15 yıl prim olarak uygulanıyor.

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SSK ve Bağ-Kur’lular dikkat, tüm emeklilik sistemi değişiyor! İşte prim yılı, yaş ve gün tabloları… - Sayfa 23

Burada sağlanacak bir eşitlik ile Bağ-Kur’lular için de 3.600 gün veya 4.500 gün ile emeklilik söz konusu olabilecek.

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SSK ve Bağ-Kur’lular dikkat, tüm emeklilik sistemi değişiyor! İşte prim yılı, yaş ve gün tabloları… - Sayfa 24

SON 3.5 YIL KURALI KALKIYOR MU?

Bağ-Kur ve SSK arasında emeklilik için gerekli prim şartı eşitlendiğinde son 3.5 yıl kuralının da kalkması gündeme gelebilecek.

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SSK ve Bağ-Kur’lular dikkat, tüm emeklilik sistemi değişiyor! İşte prim yılı, yaş ve gün tabloları… - Sayfa 25

Mevcut durumda sigortalılar farklı kurumlarda çalışmışlar ise son 7 yıllık sigortalılık süresinde hangi kurum fazla ise emeklilik o kurumun şartlarından yapılıyor.

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SSK ve Bağ-Kur’lular dikkat, tüm emeklilik sistemi değişiyor! İşte prim yılı, yaş ve gün tabloları… - Sayfa 26

Burada şartlar eşitlendiğinde sigortalıların artık 3.5 yıl farklı bir kurumda çalışma zorunluluğu da ortadan kalkmış olacak.

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