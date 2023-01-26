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30 doktor tuttu, 18 yaşındaki bir vücuda sahip olmak için yılda 2 milyon dolar harcıyor

30 doktor tuttu, 18 yaşındaki bir vücuda sahip olmak için yılda 2 milyon dolar harcıyor
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26 Ocak 2023 - 12:30

45 yaşındaki iş insanı Bryan Johnson, 18 yaşındaki bir vücuda sahip olmak için inanılmaz bir günlük rutin takip ediyor. Kendine doktorlardan oluşan 30 kişilik oluşturan adam, gençleşmek için yıllık 2 milyon dolar harcıyor.

30’lu yaşlarında kurduğu ‘Braintree Payment Solutions’ isimli e-ticaret şirketini 800 milyon dolara EBay’e satarak servet kazanan 45 yaşındaki yazılımcı Bryan Johnson şimdilerde de yeni hedefi ile dünya gündeminde…

VÜCUDUNU HACKLEMEK İÇİN YILLIK 2 MİLYON DOLAR HARCIYOR

Orta yaşlı yazılım geliştiricisi vücudunu biyolojik olarak hackleyip, gençliğine geri döndürebileceğini iddia ediyor ve bunun için yıllık ortalama 2 milyon Dolar para harcıyor.

30 doktor tuttu, 18 yaşındaki bir vücuda sahip olmak için yılda 2 milyon dolar harcıyor

Şimdilerde beyin sinyallerini izleyen kasklar üreten Kernel isimli firmanın CEO’su olan Johnson, verdiği çabaların kendisine 37 yaşındaki birine ait kalp, 28 yaşındaki birine ait cilt ve 18 yaşındaki birinin akciğer kapasitesini ve kondisyonunu sağladığını belirtti.

 

DOKTOR VE SAĞLIK UZMANLARINDAN OLUŞAN 30 KİŞİLİK EKİP

Bloomberg News’e konuşan Johnson, beslenme düzenini ve günlük rutinini kontrol eden doktor ve rejeneratif sağlık uzmanlarından oluşan 30 kişilik bir ekibi olduğunu söyledi ve nihai amacının, beyin, karaciğer, böbrek, diş gibi tüm organlarını gençliğindeki haline getirmek olduğunu belirtti.

30 doktor tuttu, 18 yaşındaki bir vücuda sahip olmak için yılda 2 milyon dolar harcıyor

HER GÜN 5’TE KALKIYOR, VEGAN DİYETİ UYGULUYOR

 

45 yaşındaki adam ‘Project Blueprint’ adını verdiği girişimi kapsamında yaklaşık 1980 kalorilik sıkı bir vegan diyeti uyguluyor, her gün ortalama bir saat ve haftada 3 kez yüksek yoğunluklu egzersiz yapan adam her gece aynı saatte yatağa giriyor.

Her sabah saat 5’de uyanan Johnson günlük takviyelerini alıyor, 1 saat Egzersiz yapıyor ve kreatin ve kollajen peptitlerle bağlanmış yeşil bir meyve suyu içiyor.

30 doktor tuttu, 18 yaşındaki bir vücuda sahip olmak için yılda 2 milyon dolar harcıyor

UYUMADAN ÖNCE İKİ SAAT GÖZLÜK

 

Uyumadan önce her gün 2 saat boyunca mavi ışığı engelleyen gözlükler takan adam belirli aralıklarla MRI taramasına giriyor, kolonoskopi ve kan testleri ile sağlık durumu sürekli kontrol altında tutuluyor.

Geceleri bir makineye bağlı olarak yatan Johnson, ayrıca kilosunun, vücut kitle indeksinin, vücut yağının, kan şekeri düzeylerinin ve kalp atış hızı değişimlerinin günlük ölçümlerini alıyor.

30 doktor tuttu, 18 yaşındaki bir vücuda sahip olmak için yılda 2 milyon dolar harcıyor

ORGANLARIN TIBBİ YAŞINI YÜZDE 25 ORANINDA AZALATABİLECEĞİNİ ÖNE SÜRÜYOR

 

Ebedi gençliğin peşine düşmeye olan ilgisinin, zihinsel ve fiziksel sağlığındaki ciddi gerileme tarafından tetiklendiğini öne süren Johnson, “Yaptığım şey insanlara aşırı gelebilir, ancak yaş aldıkça çökmenin kaçınılmaz olmadığını kanıtlamaya çalışıyorum” dedi.

30 doktor tuttu, 18 yaşındaki bir vücuda sahip olmak için yılda 2 milyon dolar harcıyor

Johnson’ın tıbbi ekibinin başında olan doktor Oliver Zolman ise amacının bir insanın organlarının tıbbi yaşını %25 oranında azaltabileceğini kanıtlamak olduğunu belirtti.

Bu haber www.hurriyet.com.tr den alınmıştır.

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