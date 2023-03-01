Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

CİNAYETİN ARKASINDA NE VAR ?

CİNAYETİN ARKASINDA NE VAR ?
Simay Ohara
Simay Ohara( simay.ohara@haberkonseyi.com )
TÜM YAZILARI
40 views
11 Eylül 2023 - 17:22
Münevver Karabulut ve Cem Garipoğlu davası geçen haftalarda tekrar gün yüzüne çıktı.
Nil Peri Şahinkaya Melis Çatlak ‘la buluştuğu bir mekânda kız arkadaşının yanında bulunan Cem Garipoğlu’nun kız kardeşi Sakine Garipoğlu ile birlikte fotoğraf çekip Instagram’da paylaşım yapmasının ardından sosyal medyada tekrar gün yüzüne çıktı. Nil Peri Şahinkaya Instagram profilini dondururken yapılan haberlere Melis Çatlak çok öfkelendi. Bu resim paylaşıldıktan sonra verilen tepkiler üzerine tesadüf mü, bilinmezlik mi ? Sakine Garipoğlu’nun yaptığı bu paylaşım ne anlama geliyor olabilir ?
Sakine Garipoğlu’nun yaptığı bu paylaşım tepki çekti. Münevver karabulut davasında görseldeki paylaşım akıllara ilginç sorular getiriyor. Münevver Karabulut’un boğazında v şeklindeki kesik ve diğer detaylar hakkında art nevau motifleri ile işlenen tarihi mısır binası ile benzerlik tesadüf olabilir mi ?
İstanbul istiklal caddesinde bulunan tarihi mısır binasında kullanılan art nevau motifleri tarihi mısır binasının değerini artırırken aynı zamanda pek çok siyasi toplantılar ve kuruluşlara da misafirlik etmiş…
İsrail’in Gizli servisi MOSSAD istiklal caddesinde bulunan tarihi mısır binasında kurulmuş, İsrail’in dış işleri bakanlığında görevli olan Reuven Shiolah sonradan dahil olarak gizli ittifakları bu tarihi binada belirliyordu.
Tarihi mısır binası aynı zamanda Muazzez abacı ve Emel Sayın gibi ünlü isimlere de ev sahipliği yapmış…
Söz konusu benzerlik aslında tarihi mısır apartmanının misafirlik ettiği V. Mehmet Paşa’nın torunu olan Dişçi Sami’yi hatırlatıyor. Yahudi Sami Günzberg Osmanlı döneminde sarayın, Cumhuriyet döneminde de tüm devlet adamlarının dişçiliğini yapıyordu II. Abdülhamid’den Vahidedettin’e, Atatürk’ten Celal Bayar’a kadar herkesin dişçiliğini yapmıştı.
Sami Günzberg’in ofisi politik kulislerin merkeziydi. Toplumun yalnızca mimari hayranlık uyandırdığını düşündüğü İstiklal caddesinde bulunan tarihi mısır binası Gürhan Hacır ”Saklı Tarih” isimli kitabında bulunuyor daha yakından inceleyebilirsiniz…
Cem Gariboğlu’nun mezarının açılmasını reddeden dava ile Sakine Garipoğlu’nun yaptığı paylaşım ile gündeme gelen söz konusu mimarinin aslında MOSSAD kuruluş binası olması ve tüm bu çağrışımların doğurduğu sonuçlar tesadüf olabilir mi ? 
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Borsa’da sürpriz gelişme: Bugün hangi hisseler yükseldi ?Borsa’da sürpriz gelişme: Bugün hangi hisseler yükseldi ?
Dev sektör kepenk indirecek 100 bin kişi işsiz kalacak. Fabrikalar yarım kapasite çalışıyor son 2 ayDev sektör kepenk indirecek 100 bin kişi işsiz kalacak. Fabrikalar yarım kapasite çalışıyor son 2 ay
İstanbul’da korkutan orman yangınıİstanbul’da korkutan orman yangını
Fenerbahçe’de Ferdi Kadıoğlu müjdesiFenerbahçe’de Ferdi Kadıoğlu müjdesi
671. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri’nde başpehlivan belli oldu671. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri’nde başpehlivan belli oldu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Neymar, Pele’nin rekorunu kırdı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Fenerbahçe’de Ferdi Kadıoğlu müjdesi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
‘Yerli fırsatına’ Okan Buruk’tan veto! Erden Timur açıklama yapmıştı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Büyük umutlarla transfer edilen yıldız oyuncu Florya’da yapayalnız kaldı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
CİNAYETİN ARKASINDA NE VAR ?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
KADINLARDA STİL KONUSUNDA DOĞRU BİLİNEN YANLIŞLAR
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ziraat Bankası’nda üst düzey atama
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Dikey Geçiş Sınavı yerleştirme sonuçları açıklandı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
EURO 2024 Elemeleri’nde gecenin sonuçları
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ronaldo’dan depremzedelere yardım
SON DAKİKA HABERLERİ
İstanbul’da vahşet! Hem karısını hem amcasını öldürdüEylül 11, 2023-3:30 pm
JP Morgan’dan “TL’de ağırlık artır” tavsiyesiEylül 8, 2023-5:37 pm
Çok Güzel Hareketler oyuncusu Metin Pıhlıs baba oldu! Ünlü isimler tebrik ettiEylül 8, 2023-5:35 pm
iPhone kullananlar dikkat! ‘Acil’ diyerek uyarı yapıldı…Eylül 8, 2023-5:32 pm
Almanya Milli Takımı’ndaki yeni görevini açıkladı: “Onur duydum”Eylül 8, 2023-5:31 pm
MİT’ten Suriye’de PKK/YPG’ye ağır darbe! Sözde ekonomi sorumlusu öldürüldüEylül 7, 2023-5:50 pm
Ukrayna’dan beklenmedik ‘tahıl’ hamlesiEylül 7, 2023-5:48 pm
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Anadolu Efes EuroLeague Final Four’da finale yükseldi!
Sivasspor – Kayserispor kupa finalinde seramoniye damga vuran olay!
Fiyatlar tırmanışa geçti: Altında 2 çarpan etkisi!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !