CİNAYETİN ARKASINDA NE VAR ?

Münevver Karabulut ve Cem Garipoğlu davası geçen haftalarda tekrar gün yüzüne çıktı.

Nil Peri Şahinkaya Melis Çatlak ‘la buluştuğu bir mekânda kız arkadaşının yanında bulunan Cem Garipoğlu’nun kız kardeşi Sakine Garipoğlu ile birlikte fotoğraf çekip Instagram’da paylaşım yapmasının ardından sosyal medyada tekrar gün yüzüne çıktı. Nil Peri Şahinkaya Instagram profilini dondururken yapılan haberlere Melis Çatlak çok öfkelendi. Bu resim paylaşıldıktan sonra verilen tepkiler üzerine tesadüf mü, bilinmezlik mi ? Sakine Garipoğlu’nun yaptığı bu paylaşım ne anlama geliyor olabilir ?

Sakine Garipoğlu’nun yaptığı bu paylaşım tepki çekti. Münevver karabulut davasında görseldeki paylaşım akıllara ilginç sorular getiriyor. Münevver Karabulut’un boğazında v şeklindeki kesik ve diğer detaylar hakkında art nevau motifleri ile işlenen tarihi mısır binası ile benzerlik tesadüf olabilir mi ?

İstanbul istiklal caddesinde bulunan tarihi mısır binasında kullanılan art nevau motifleri tarihi mısır binasının değerini artırırken aynı zamanda pek çok siyasi toplantılar ve kuruluşlara da misafirlik etmiş…

İsrail’in Gizli servisi MOSSAD istiklal caddesinde bulunan tarihi mısır binasında kurulmuş, İsrail’in dış işleri bakanlığında görevli olan Reuven Shiolah sonradan dahil olarak gizli ittifakları bu tarihi binada belirliyordu.

Tarihi mısır binası aynı zamanda Muazzez abacı ve Emel Sayın gibi ünlü isimlere de ev sahipliği yapmış…

Söz konusu benzerlik aslında tarihi mısır apartmanının misafirlik ettiği V. Mehmet Paşa’nın torunu olan Dişçi Sami’yi hatırlatıyor. Yahudi Sami Günzberg Osmanlı döneminde sarayın, Cumhuriyet döneminde de tüm devlet adamlarının dişçiliğini yapıyordu II. Abdülhamid’den Vahidedettin’e, Atatürk’ten Celal Bayar’a kadar herkesin dişçiliğini yapmıştı.

Sami Günzberg’in ofisi politik kulislerin merkeziydi. Toplumun yalnızca mimari hayranlık uyandırdığını düşündüğü İstiklal caddesinde bulunan tarihi mısır binası Gürhan Hacır ”Saklı Tarih” isimli kitabında bulunuyor daha yakından inceleyebilirsiniz…