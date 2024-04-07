Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Japonya’da zaferin adı: Max Verstappen

Japonya’da zaferin adı: Max Verstappen
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
TÜM YAZILARI
3 views
07 Nisan 2024 - 17:10

Red Bull pilotu Max Verstappen, Formula 1’de sezonun 4. yarışı olan Japonya Grand Prix’sini kazandı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bakan Yumaklı duyurdu: Ödemeler bayram öncesi hesaplara geçti!Bakan Yumaklı duyurdu: Ödemeler bayram öncesi hesaplara geçti!
Kütahya’da geçersiz oylar yeniden sayıldı: Sonuç değişmediKütahya’da geçersiz oylar yeniden sayıldı: Sonuç değişmedi
Bir dönemin aranan ismiydi! İsmet Özhan yıllar sonra ortaya çıktı!Bir dönemin aranan ismiydi! İsmet Özhan yıllar sonra ortaya çıktı!
İbrahim Tatlıses oğluna ateş püskürdü: Babalık nasıl yapılır öğrensin!İbrahim Tatlıses oğluna ateş püskürdü: Babalık nasıl yapılır öğrensin!
Seçim yenilgisi sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan talimat! Son 10 gün neler olduğu araştırılacakSeçim yenilgisi sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan talimat! Son 10 gün neler olduğu araştırılacak
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Fenerbahçe Süper Kupa maçında sahadan çekildi! İşte beklenen cezalar
GÜNLÜK HABER AKIŞI
MSB duyurdu! Gara ve Metina’ya hava harekatı: 6 terörist etkisiz
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İddialar gündem olmuştu! YÖK’ten ‘Sudanlı ve Filistinli öğrenciler’ açıklaması
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Bakan Yumaklı duyurdu: Ödemeler bayram öncesi hesaplara geçti!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Japonya’da zaferin adı: Max Verstappen
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kütahya’da geçersiz oylar yeniden sayıldı: Sonuç değişmedi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Armağan Çağlayan’ı kızdıran fiyat listesi: Bayram diye cozutmayın
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İlk eleme adayı belli oldu! Survivor’da dokunulmazlık oyununu kim kazandı?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Bir dönemin aranan ismiydi! İsmet Özhan yıllar sonra ortaya çıktı!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İbrahim Tatlıses oğluna ateş püskürdü: Babalık nasıl yapılır öğrensin!
SON DAKİKA HABERLERİ
İran’da 4,9 büyüklüğünde depremNisan 5, 2024-2:32 pm
Ev ve iş yeri sahipleri dikkat. Maliye’yi kapınızda bulabilirsinizNisan 5, 2024-2:29 pm
İstanbul Belediyesi’nden müjde. 9 gün tüm toplu ulaşımı bedava yaptıNisan 5, 2024-2:20 pm
Wall Street Journal: Türkiye’nin sonraki lideri Selçuk Bayraktar mı?Nisan 5, 2024-11:46 am
Bir sigara grubuna daha zam yapıldıNisan 5, 2024-11:43 am
CHP’nin kazandığı ilde seçim iptal edildi!Nisan 5, 2024-11:19 am
Bakan Uraloğlu duyurdu! Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz olacakNisan 5, 2024-11:11 am

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !