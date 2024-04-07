Japonya’da zaferin adı: Max Verstappen

Red Bull pilotu Max Verstappen, Formula 1’de sezonun 4. yarışı olan Japonya Grand Prix’sini kazandı.
Formula 1’de sezonun dördüncü yarışı olan Japonya Grand Prix’inde kazanan isim Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen oldu.
Deneyimli sürücü böylelikle kariyerinin 57. zaferini kazanırken, Avustralya’nın hemen ardından podyumun zirvesine döndü.
Suzuka’da yer alan 5,8 kilometre uzunluğundaki Suzuka Uluslararası Yarış Pisti’nde yapılan yarışta Verstappen rahat bir galibiyet alırken, Perez’in yarışı başladığı gibi ikinci sırada tamamlamasıyla Red Bull bu sezon 4 yarışta 3. kez duble yapmış oldu.
Ferrari Pilotu Carlos Sainz, pist üstünde yaptığı geçişlerin ardından 3. sıraya yükseldi ve podyumu tamamlayan isim olarak adını yazdırdı.
Sezonun ilk iki yarışında da zafere ulaşan Red Bull’dan Hollandalı Max Verstappen, sezonun üçüncü etabı olan Avustralya Grand Prix’sini ise Ferrari takımının İspanyol pilotu Carlos Sainz’a kaptırmıştı.