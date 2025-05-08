SPALLETTI’DEN OLAY ICARDI İTİRAFI

Galatasaray’da sakatlığı nedeniyle uzun süredir sahalardan uzak kalan Mauro Icardi hakkında, eski hocası Luciano Spalletti’den dikkat çeken açıklamalar geldi. Inter döneminde birlikte çalıştığı Arjantinli golcüyle ilgili konuşan İtalyan teknik adam, Wanda Nara’nın Icardi üzerindeki etkisinin tüm takımı tehdit ettiğini belirtti.

“ICARDI MÜTHİŞ BİR GOLCÜYDÜ AMA…”

Spalletti, Icardi’nin saha içindeki yeteneklerine övgüyle başlarken, kariyerinde düşüş yaşadığı dönemin perde arkasına da ışık tuttu:

“Icardi kaptandı. Ceza sahasında eşine az rastlanan bir avcıydı. Ancak bir noktada kaptanımızın zayıflığının adının Wanda olduğunu fark ettim. Bu durum tüm takımı batırma riski taşıyordu.”

“WANDA’NIN AÇIKLAMALARI KRİZİ DERİNLEŞTİRDİ”

Spalletti, Wanda Nara’nın menajer olarak yaptığı açıklamaların soyunma odasında büyük huzursuzluğa yol açtığını dile getirdi:

“Wanda, ‘Icardi daha çok gol atacaksa, ona yardımcı olacak oyuncular alınmalı’ dedi. Böyle açıklamaları WhatsApp’tan ya da Instagram hikayesinden geçiştiremezsiniz. Eski usul, yüz yüze konuşmak gerekir.”

“TAKIMIN ÖNÜNDE ÖZÜR BEKLEDİM, GELMEDİ”

Icardi’den tüm takım önünde açıklama ve özür beklediğini aktaran Spalletti, o an yaşanan kırılmayı şu sözlerle anlattı:

“Kaptana, Wanda’nın açıklamalarını soyunma odasında takıma izah etmesini istedim. Ama Mauro, konuşanın eşi değil, menajeri olduğunu söyledi. Bu açıklama krizi çözmeye yetmedi.”

KAPTANLIK BANDI ELDEN GİTTİ

Yaşanan krizin büyümesi üzerine Spalletti, kaptanlık bandını Samir Handanovic’e verdiğini, kulüp yönetiminin bu karara sessiz kaldığını ve Icardi’nin bunu kabul edemediğini açıkladı:

“Takımı kaybetmemek için Icardi’yi kaybettim. Hem insan olarak hem futbolcu olarak…”

Bu açıklamalar, Icardi ve Wanda Nara ilişkisine dair uzun süredir gündemde olan tartışmaları yeniden alevlendirdi. Spalletti’nin itirafları, hem futbol dünyasında hem de sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.