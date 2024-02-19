Avukat Feyza Altun gözaltına alındı

Avukat Feyza Altun hakkında sosyal medyadaki ‘şeriat’ paylaşımı nedeniyle ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme’ suçundan re’sen soruşturma başlatıldı. Altun gözaltına alındı.
Bir kullanıcıya yanıt verirken “Şeriate s..kayım” ifadelerini kullandığı için hakkında soruşturma başlatılan Feyza Altun gözaltına alındı.
ŞERİAT MESAJI
Altun, geçtiğimiz gün X hesabından Farsça bir şiir yayınlamış; bir sosyal medya kullanıcısı da Altun’un yaptığı paylaşımın altına, “Feyza hanıma şeriat atak gelmiş” diye yorum yapmıştı. Yoruma yanıt veren Altun, “Şeriate s..kayım” diyerek karşılık vermişti. Altun, sosyal medyada hedef gösterilmesinin ardından paylaşımını silmişti.
Kendisine yapılan bazı yorumlara tepki gösteren Feyza Altun “Türkiye Cumhuriyeti laiktir laik kalacak” mesajı paylaşmıştı.
Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, Avukat Feyza Altun hakkında, sosyal medyada yaptığı paylaşımı gerekçe göstererek, TCK’nın 216/1 maddesine muhalefet iddiasıyla re’sen soruşturma başlatılmıştı.
Altun’a açılan soruşturmanın dayandırıldığı maddeyse şöyle diyor: “Halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik eden kimse, bu nedenle kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlikenin ortaya çıkması halinde, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.”
“SÖZLERİMİN ARKASINDAYIM”
Altun, hakkında soruşturma başlatılmasının ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bugüne kadar hiçbir inançla ilgili en ufak rencide edici şey yazmadığını ifade eden Altun, “Kimsenin dini inancı , hangi din olursa olsun onu yaşama biçimi beni ilgilendirmez. Şeriat dediğiniz şey sokaklarda kadın taşlayan Taliban aklıdır benim için. Bu bağlamda sözümün de arkasındayım. Bu ülkede de o rejim uygulanmayacak. Bu ülkede modern laik hukuk kuralları geçerlidir. Şeriat istemek anayasal düzeni tehdittir ve suçtur. Ettiğiniz küfür hakaret ve tehditleri iade ediyorum.” dedi.