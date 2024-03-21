Son seçimi nokta atışı bilen Hakan Bayrakçı anket yasağı gelmeden konuştu! İstanbul’da Murat Kurum mu yoksa Ekrem İmamoğlu mu önde?

CNN Türk’te Ahmet Hakan’ın programına konuk olan SONAR Araştırma Şirketi Başkanı Hakan Bayrakçı merakla beklenen İstanbul anketinin sonuçlarını paylaştı.

İSTANBUL’DA EKREM İMAMOĞLU ÖNDE

Geçtiğimiz yıl 14 Mayıs’ta yapılan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerini nokta atışı bilen Hakan Bayrakçı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin mevcut Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Cumhur İttifakı’nın adayı Murat Kurum karşısında önde olduğunu söyledi.

İstanbul’la ilgili detaylı anket sonuçlarını 3-4 gün sonra paylaşacağını söyleyen Bayrakçı, anket yasaklarının gelecek olması nedeniyle televizyondan değil sosyal medyadan yapacağını duyurdu.