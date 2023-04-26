Çağatay Ulusoy ile Ece Sükan aşkı belgelendi! Çapkınlık gecesinde panik anları!

Yakışıklı oyuncu Çağatay Ulusoy, uzatmalı sevgilisi Duygu Sarışın’dan geçtiğimiz aylarda ayrılmıştı. Çağatay Ulusoy’un kendisinden 14 yaş büyük manken Ece Sükan ile aşk yaşamaya başladığı iddia edilmişti. Çağatay Ulusoy’un Ece Sükan ile aşkının ortaya çıktığı arefe akşamı, şoke eden bir gelişme daha yaşanmış ve ikiliye evli oyuncu Bensu Soral ile Rıza Kocaoğlu’nun da eşlik ettiği ortaya çıkmıştı. Çapkınlık gecesinin görüntüleri ortaya çıktı.

Magazin gündemi günlerdir Ece Sükan ile Çağatay Ulusoy aşkı ile çalkalanıyor. Kendisi gibi oyuncu Duygu Sarışın’la yaklaşık yedi yıllık beraberliğini Ocak ayında noktalayan 32 yaşındaki Ulusoy’un, gönlünü kendisinden 14 yaş büyük Ece Sükan’a kaptırdığı iddia edilmişti.

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Aynı projede yer alan ve henüz ilişkinin çok başında olan ikili, arefe akşamı Anadolu Yakası’ndaki bir mekanda eğlendi.

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Sürpriz ikiliye Çağatay Ulusoy’un bir dönem aynı dizide oynadığı rol arkadaşı Rıza Kocaoğlu da eşlik etti.

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Bu üçlünün yanında ise sürpriz bir isim vardı… Kocaoğlu’nun şimdilerde aynı dizide rol aldığı Bensu Soral da yanlarındaydı.

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Takvim’in ilk olarak ortaya çıkardığı Çağatay Ulusoy ile Ece Sükan aşkının belgeleri de yayınlandı. İşte o gece ve olanlar…

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Geç saatlere kadar eğlenen grup, gecenin sonunda Arnavutköy’de Ece Sükan’ın evine gitti. Ünlü oyuncular, kameraları fark edince neye uğradıklarını şaşırdılar.

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Binadan içeriye ilk Ece Sükan girdi.

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Sükan’ın ardından Çağatay Ulusoy ve Rıza Kocaoğlu da koşar adımlarla binaya girerek, soruları yanıtsız bıraktı.

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Oyuncu Bensu Soral ise son anda arkadaşlarını arkasından gitmekten vazgeçti.

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Güzel oyuncu, “Set sonrası eğlenmeye çıktık. Ben de arkadaşlarımı eve bıraktım” diyerek savunma yaptı.

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