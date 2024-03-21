Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

MİT’ten Kandil’de operasyon

MİT’ten Kandil’de operasyon
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
TÜM YAZILARI
2 views
21 Mart 2024 - 11:13
MİT PKK’nın İran Gençlik sözde sorumlusu Barzan Hesenzade’yi Kandil’de etkisiz hale getirdi.

MİT Kandil’de flaş bir operasyon yaptı. PKK’n İran Gençlik Koordinasyon sözde sorumlusu Tolhildan Kandil kod adlı Barzan Hesenzade yapılan operasyon ile etkisiz hale getirildi.

2016 yılında BTÖ PKK’ya katılan “Tolhildan Kandil” kod adlı terörist’in yeri MİT tarafından tespit edildi. Cemil Bayık ve Duran Kalkan ile irtibatlı olan Hesenzade MİT’in operasyonu ile etkisiz hale getirildi. Hesenzade’nin, örgüte eleman kazandırma faaliyetleri yürüttüğü tespit edildi.

aa-picture-20240321-34050030.jpg

aa-20240321-34050034-34050031-mit-pkkkcknin-sozde-iran-genclik-koordinasyonu-sorumlusu-barzan-hesenzadeyi-etkisiz-hale-getirdi-1.jpg

aa-20240321-34050034-34050032-mit-pkkkcknin-sozde-iran-genclik-koordinasyonu-sorumlusu-barzan-hesenzadeyi-etkisiz-hale-getirdi.jpg

aa-20240321-34050034-34050033-mit-pkkkcknin-sozde-iran-genclik-koordinasyonu-sorumlusu-barzan-hesenzadeyi-etkisiz-hale-getirdi.jpg

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bakanlık’tan ‘Formula 1’ ihalesiBakanlık’tan ‘Formula 1’ ihalesi
Son seçimi nokta atışı bilen Hakan Bayrakçı anket yasağı gelmeden konuştu! İstanbul’da Murat Kurum mu yoksa Ekrem İmamoğlu mu önde?Son seçimi nokta atışı bilen Hakan Bayrakçı anket yasağı gelmeden konuştu! İstanbul’da Murat Kurum mu yoksa Ekrem İmamoğlu mu önde?
Yılmaz Özdil vereceği ödülü açıkladı. Dr. Devlet Bahçeli sabaha kadar uyuyamayacakYılmaz Özdil vereceği ödülü açıkladı. Dr. Devlet Bahçeli sabaha kadar uyuyamayacak
Özgür Özel’in bu ihanetten haberi var mı?Özgür Özel’in bu ihanetten haberi var mı?
Bellona ve İstikbal satılıyor. Yeni sahipleri ağızları açık bıraktıBellona ve İstikbal satılıyor. Yeni sahipleri ağızları açık bıraktı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Araç sahipleri dikkat: LPG’ye de zam geliyor!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Dünyaca ünlü İranlı müzisyen Feramerz Aslani hayatını kaybetti
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Finansal Hizmetler Güven Endeksi martta yükseldi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Bakanlık’tan ‘Formula 1’ ihalesi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Son seçimi nokta atışı bilen Hakan Bayrakçı anket yasağı gelmeden konuştu! İstanbul’da Murat Kurum mu yoksa Ekrem İmamoğlu mu önde?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
MİT’ten Kandil’de operasyon
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Yılmaz Özdil vereceği ödülü açıkladı. Dr. Devlet Bahçeli sabaha kadar uyuyamayacak
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Özgür Özel’in bu ihanetten haberi var mı?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Bellona ve İstikbal satılıyor. Yeni sahipleri ağızları açık bıraktı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Turgut Altınok’un Oğuzhan Uğur’un programında terlediği anlar. Torpil sorusunda kendini ele verdi
SON DAKİKA HABERLERİ
Finansal Hizmetler Güven Endeksi martta yükseldiMart 21, 2024-11:19 am
Son seçimi nokta atışı bilen Hakan Bayrakçı anket yasağı gelmeden konuştu! İstanbul’da Murat Kurum mu yoksa Ekrem İmamoğlu mu önde?Mart 21, 2024-11:17 am
MİT’ten Kandil’de operasyonMart 21, 2024-11:13 am
Özgür Özel’in bu ihanetten haberi var mı?Mart 21, 2024-11:10 am
Bellona ve İstikbal satılıyor. Yeni sahipleri ağızları açık bıraktıMart 21, 2024-11:08 am
Turgut Altınok’un Oğuzhan Uğur’un programında terlediği anlar. Torpil sorusunda kendini ele verdiMart 21, 2024-11:06 am
Akdeniz’de deprem meydana geldiMart 21, 2024-11:05 am

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !