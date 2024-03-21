MİT’ten Kandil’de operasyon

MİT Kandil’de flaş bir operasyon yaptı. PKK’n İran Gençlik Koordinasyon sözde sorumlusu Tolhildan Kandil kod adlı Barzan Hesenzade yapılan operasyon ile etkisiz hale getirildi.

2016 yılında BTÖ PKK’ya katılan “Tolhildan Kandil” kod adlı terörist’in yeri MİT tarafından tespit edildi. Cemil Bayık ve Duran Kalkan ile irtibatlı olan Hesenzade MİT’in operasyonu ile etkisiz hale getirildi. Hesenzade’nin, örgüte eleman kazandırma faaliyetleri yürüttüğü tespit edildi.