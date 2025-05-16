PRSEN DİZİSİNİN GALASINDA BÜYÜK KRİZ!

9 Mayıs 2025 tarihinde 3. sezonu yayınlanan ve kısa sürede fenomen haline gelen Prens dizisinin galasında büyük bir kriz yaşandı. Yapım şirketi MGX ile yayın platformu Max arasında yaşanan anlaşmazlık, dizinin oyuncu kadrosu ve senaristlerinin gala etkinliğine katılmamasına neden oldu. Bu gelişme magazin gündeminde geniş yankı buldu.

Galaya Katılım Çok Azdı, Şaşkınlık Yarattı

Prens dizisinin 3. sezon galasında oyuncular ve senaristler etkinliğe katılmayınca, gala çok az kişiyle gerçekleştirildi. Yapım şirketi MGX ile Max platformu arasındaki anlaşmazlık, geniş bir ekip gerektiren gala organizasyonunun kapsamı konusunda çıktı. Taraflar, gala sistemleri ve katılımcı sayısı konusunda uzlaşamadı.

Giray Altınok’tan Açıklama: “Hepimizin Kalbini Kıran Bir Geceydi”

Dizinin ünlü oyuncusu Giray Altınok, yaşanan krizin perde arkasını Magazin Burada’ya anlattı. Altınok, “Bazen iki taraf da haklı, iki taraf da haksız olur. Amerika’daki gala sistemlerini Türkiye’ye uygulamak istediler. Biz ise geniş bir gala yapmayı tercih ettik çünkü ekip çok kalabalık. Ne yazık ki zaman kısıtlıydı ve ortak noktayı bulamadık. Hepimizin kalbini kıran bir gece oldu” dedi.

Anlaşmazlık Gala Organizasyonunun Kapsamında

Yapımcı MGX, Max platformunun daha kısıtlı katılımcı sayısı isteyen yaklaşımıyla karşılaştı. Bu durum, organizasyonun planlandığı şekilde geniş çaplı gerçekleşmesini engelledi ve oyuncuların gala katılımından vazgeçmesine yol açtı.

Sosyal Medyada Geniş Yankı Uyandırdı

Prens dizisinin galasında yaşanan kriz, sosyal medya kullanıcıları ve dizinin hayranları arasında yoğun tartışmalara neden oldu. Sektör profesyonelleri de bu gelişmeleri yakından takip ediyor. Yapım şirketi ve yayın platformunun sorunları çözmek için görüşmelerini sürdürdüğü öğrenildi.