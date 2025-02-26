ÖZGÜR ÖZEL’DEN ERDOĞAN’A DİPLOMA ÇAĞRISI

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın üniversite diploması tartışmalarına ilişkin çarpıcı bir çağrıda bulundu. Özel, Erdoğan’a seslenerek, “Madem üniversiteyi bitirdin, ramazan ayında üniversite arkadaşlarını iftara davet et” dedi.

“DİPLOMANI GETİR, BU İŞ BİTSİN!”

CHP lideri Özgür Özel, Erdoğan’ın üniversite diplomasına yönelik tartışmaların artık sona erdirilmesi gerektiğini vurguladı. Özel, “Cumhurbaşkanının diploması Türkiye’nin yıllardır gündemini işgal ediyor. Eğer gerçekten diplomaya sahipse, Sayın Erdoğan çıkıp bunu açıkça göstermeli. Diplomasını kamuoyuna sunmalı ve bu tartışmaları bitirmeli” şeklinde konuştu.

“ARKADAŞLARINLA İFTAR YAP, TÜRKİYE RAHATLASIN”

Özel, Erdoğan’a yönelik yaptığı çağrıyı biraz daha ileriye taşıyarak, ramazan ayında Erdoğan’ın üniversite arkadaşlarıyla birlikte kamuoyunun önüne çıkmasını istedi. “Ramazanda güzel bir iftar düzenle, üniversite arkadaşlarını çağır, birlikte fotoğraf ver. Millet de seni üniversite arkadaşlarınla görüp rahatlasın” ifadelerini kullanan Özel, böylece diploma tartışmalarının da kesin olarak sonlanacağını söyledi.

“ÜNİVERSİTE ARKADAŞLARIN NEDEN ORTADA YOK?”

Özel, Erdoğan’ın üniversite yıllarından arkadaşlarıyla birlikte kamuoyu önüne hiç çıkmamasını eleştirerek, “Cumhurbaşkanının okul arkadaşları neden bugüne kadar ortaya çıkmadı? Bu durum başlı başına bir soru işaretidir. Sayın Erdoğan’ın, ‘işte sınıf arkadaşlarım’ diyerek kamuoyuna bir fotoğraf vermesi çok mu zor?” sözleriyle Erdoğan’a yönelik sert eleştirilerini sürdürdü.

“YARGIYA ÇAĞRIDA BULUNUYORUZ”

Özel, diplomanın sahte olup olmadığı konusunda yargı makamlarının artık harekete geçmesi gerektiğinin de altını çizdi. Özgür Özel, “Yargıya buradan çağrıda bulunuyoruz; Türkiye’yi daha fazla bu belirsizlikte bırakmayın, gereken soruşturmaları başlatın ve gerçekleri ortaya çıkarın” diyerek konunun hukuki zeminde netleştirilmesi gerektiğini belirtti.

SİYASİ GERİLİM YÜKSELİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diplomasına ilişkin tartışmalar, Türkiye siyasetinde uzun yıllardır dönem dönem gündeme geliyor. Muhalefetin sıkça dile getirdiği diploma meselesi, kamuoyunda da farklı görüşlerle tartışılmaya devam ediyor. CHP lideri Özgür Özel’in bu son çağrısı ise siyasi atmosferde tansiyonu bir kez daha yükseltti.

Özel’in yaptığı çağrının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti kanadından henüz resmi bir yanıt gelmedi. Önümüzdeki günlerde bu konunun siyasi arenada yeni tartışmalar yaratması bekleniyor.

Kaynak: https://www.medyaradar.net