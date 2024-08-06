Ali Yerlikaya’dan itiraf gibi açıklama!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AKP’nin İnsan Hakları Eğitim Programı’nda konuştu. Yerlikaya, kayıtlı sığınmacı sayısının 4 milyonu bulduğunu belirtti.

Yabancıların beyan ettikleri adreslerin titizlikle denetlendiğini ifade eden Bakan Yerlikaya, “Yabancıların tamamının adres beyanlarında oturup oturmadıklarını araştırdık. Tamamını büyük bir titizlikle yaptık. 3 milyon 103 bin Suriyelinin 729 bininin beyan ettiği adresinde olmadığını gördük. Onlara 90 gün süre verdik. Türkçe, Arapça ve İngilizce uyarılar gönderdik. 90 günden sonra 2 ay daha süre veriyoruz fakat bu kez verdiğimiz tüm hizmetleri askıya alıyoruz” şeklinde konuştu.

Göçü kaynağında çözme yöntemleri sayesinde 4 milyon göçmenin durdurulduğunu dile getiren Bakan Yerlikaya, “Düzensiz göçü kaynağında çözmek istiyoruz. Suriye’nin kuzeyindeki 3 harekatın bir sebebi de bu. Artık oradan göç almıyoruz. Orada onlara güvenli bir bölge oluşturduk. O bölgede bize doğru gelme potansiyeli olan 4 milyonun üzerindeki insan durduruldu. Hayatlarını orada sürdürüyorlar. 2016’dan bugüne kadar da 678 bin kişi o bölgeye gönüllü, güvenli, onurlu dönüş yaptı. Düzensiz göçle ilgili sınırlardaki duvarlar ve yanındaki etkin güvenlik sistemleri sayesinde bu kabine dönemi itibarıyla 202 bin 705 kişinin sınırlarımızdan girişi engellendi. 4 Haziran 2023 ila 4 Haziran 2024 tarihleri arasında 163 bin 745 düzensiz göçmeni sınır dışı ettik” dedi.

“GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI ORGANİZATÖRLERİNİN TUTUKLANMAMIŞ OLANLARINI DAHİ GÖZÜMÜZÜN ÖNÜNDEN AYIRMIYORUZ”

Göçmen Kaçakçısı organizatörlerine göz açtırmadıklarını söyleyen Bakan Yerlikaya, “Odaklandığımız en büyük konulardan biri de göçmen kaçakçılığı organizatörleri. Henüz tutuklanmamış olanlarını dahi gözümüzün önünden ayırmıyoruz. Bırakmamak gibi bir niyetleri varsa onlara meydan okuyoruz, sizi tutuklanan arkadaşlarınızın yanına göndereceğiz diyoruz” diye konuştu.

“SINIR DIŞI EDİLME KARARI BULUNAN YABANCILARIN TAMAMINI İDARE VE GÖZETİM ALTINA ALIYORUZ”

Hakkında sınır dışı kararı verilmiş her yabancının geri gönderme merkezlerine alınmadığını belirten Bakan Yerlikaya, “Sınır dışı süreçleri çerçevesinde hakkında sınır dışı edilme kararı bulunan yabancıların tamamını idari gözetim altına almıyoruz, geri gönderme merkezine göndermiyoruz. Kamu düzeni güvenliği açısından sakıncası bulunmayan, yasal hakkı sona eren kişileri 15-30 gün içerisinde gitmesi için uyarıda bulunuyoruz, aksi halde düzensiz göçmen statüsüne düşeceğini bildiriyoruz” dedi.

YABANCI ÖĞRENCİLERİN GÖÇ İDARESİ’NDEN İKAMET İZNİ ALMA ŞARTI KALKIYOR

YÖK ile imzalanan protokol çerçevesinde, yabancı öğrencilerin artık göç idarelerinden ikamet izni alma durumda kalmayacaklarını söyleyen Yerlikaya, “Yükseköğretim Kurumları (YÖK) Kasım’da imzaladığımız protokol çerçevesinde 6 ayda 93 bin 482 yabancı üniversite öğrenci, ikamet izinlerini Göç İdaresi’nin önüne gelip sıraya gelmeden, beklemeden, öğrenci dairelerinde bizim yetkilendirdiğimiz ekiplere müracaatlarını yapabiliyor” dedi.