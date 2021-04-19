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Bakan Elvan’dan 128 Milyar Dolar Açıklaması

Bakan Elvan’dan 128 Milyar Dolar Açıklaması
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19 Nisan 2021 - 11:51
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Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan; “Merkez Bankası başkanımız geçen cuma 128 milyar dolar tartışmasına ilişkin açıklama yaptı. TCMB’nin temel görevi fiyat istikrarını sağlamaktır.” dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan NTV’de katıldığı programda gündeme dair soruları yanıtladı. Bakan Elvan, “Merkez Bankası başkanımız geçen cuma 128 milyar dolar tartışmasına ilişkin açıklama yaptı. TCMB’nin temel görevi fiyat istikrarını sağlamaktır.”

İşte Bakan Elvan’ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar

– 2017 yılından itibaren hazine ve merkez Bankası arasında bir protokol imzalandı. Bu protokolle Merkez Bankası üzerinden döviz alım satım işlemleri yapılıyor. Bu protokol yasal mı? 2017’de imzalanan protokol yasaldır. İşlemler Hazine hesapları üzerinden TCMB tarafından yapıldı…

– İşlemler elektronik platformlarda gerçekleştirildi

– Bunun örnekleri dünyada var mı? Arkadaşlarımla konuşmamada gerekli bildileri aldım. Dünyada buna benzer işlemler yapan ülkeler var

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