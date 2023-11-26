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3. kez anne olan Wilma Elles, bebeğinin yüzüğünü ilk kez gösterdi

3. kez anne olan Wilma Elles, bebeğinin yüzüğünü ilk kez gösterdi
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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26 Kasım 2023 - 13:21

40 gün önce 3. kez anne olan ünlü oyuncu Wilma Elles, bebeğinin yüzünü ilk kez gösterdi.

3. kez anne olan Wilma Elles, bebeğinin yüzüğünü ilk kez gösterdi - Sayfa 1

Bir yıl önce avukat Mehmet Şah Çelik ile nikah masasına oturan başarılı oyuncu Wilma Elles, 5 Ekim’de 3. kez annelik heyecanı yaşadı. Elles, Tiara Manolya adını verdiği bebeğinin 40’ı çıkınca özel bir fotoğraf çekimi yaparak kutlama yapmayı ihmal etmedi.

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3. kez anne olan Wilma Elles, bebeğinin yüzüğünü ilk kez gösterdi - Sayfa 2

“EVLİLİK YIL DÖNÜMÜ KUTLAMASINI DAHA GÜZEL DÜŞÜNEMEZDİM”

1,5 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından çocukları ve eşiyle verdiği pozları yayınlayarak yeni doğan bebeğinin de yüzünü ilk kez gösteren Wilma Elles, şu ifadeleri kullandı:

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3. kez anne olan Wilma Elles, bebeğinin yüzüğünü ilk kez gösterdi - Sayfa 3

“Tiara Manolya nin 40. gün çıktı. Geleneksel banyo da yaptık. Nasıl bir aşk bu… Dünya da bebeklerden daha güzel bir şey yok.

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3. kez anne olan Wilma Elles, bebeğinin yüzüğünü ilk kez gösterdi - Sayfa 4

Ve 22.11.2022’de seninle aile olduk Mehmet Şah Çelik, bir yıl içerisinde ne kadar çok şey değişebilir…

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3. kez anne olan Wilma Elles, bebeğinin yüzüğünü ilk kez gösterdi - Sayfa 5

Tiara Manolya… Birinci evlilik yıl dönümüzün kutlamasını daha güzel düşünemezdim. Çok teşekkür ederim. Allah isteyen herkese nasip etsin”

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3. kez anne olan Wilma Elles, bebeğinin yüzüğünü ilk kez gösterdi - Sayfa 6

Willa Elles, 2015 yılında iş insanı Arif Kerem Göğüs ile ilişkisinden Milat ve Melodi adını verdikleri ikiz bebeklerini dünyaya getirmişti.

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3. kez anne olan Wilma Elles, bebeğinin yüzüğünü ilk kez gösterdi - Sayfa 7

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