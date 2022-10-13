Son Dakika: UEFA Şampiyonlar Ligi’nde çılgın gece! Rakibini gol attığına pişman etti… Mohammed Salah, Bafetimbi Gomis’in rekorunu kırdı…

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde A, B, C ve D gruplarında oynanan toplam 8 maçın ardından bu grupların dördüncü hafta müsabakaları tamamlanmış oldu. Mohammed Salah’ın Bafetimbi Gomis’in rekorunu kırdığı gecede Liverpool, rakibini gol attığına pişman etti. Bayern Münih, Devler Ligi tarihinin en uzun serisini elde ederken Napoli’de Kim Min Jae yine performansıyla mest etti. İşte dördüncü maçlar itibariyle adını bir üst tura yazdıranlar…

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi’nde A, B, C ve D gruplarında 4. hafta maçları sona erdi ve bazı takımlar matematiksel olarak bir üst tura yükselmeyi garantilerken, bazı ekipler ise yolun sonuna geldi.

A Grubu’nda sezonun en dikkat çeken takımlarından Napoli, sahasında Ajax’ı 4-2 mağlup etti ve Şampiyonlar Ligi’nde 4’te 4 yaparak son 16 turuna yükselmeyi garantiledi. Napoli’ye galibiyeti getiren golleri Lozano, Raspdori, Kvaratskhelia ve Osimhen kaydetti. Ajax’ın gollerini Klaassen ve Bergwijn attı.

Alınan bu sonucun ardından Serie A ekibi, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turuna yükseldi. Geçen hafta yine Napoli’ye 6-1 mağlup olduktan sonra üst üste ikinci yenilgisini alan Ajax ise 3 puanda kaldı.

KIM MIN JAE NE YAPTI?

Ajax maçına ilk 11’de başlayan Kim Min Jae, karşılaşmayı toplam 48 pas ve yüzde 87.5 isabetle tamamladı. 58 kez topla buluşan ve toplamda 5 ikili mücadeleye giren başarılı savunmacı, bunlardan 2’sini kazanabildi. 6 kez tehlikeli pozisyon uzaklaştıran Kim Min Jae, bir kez de pas arası yaparak yine performansıyla takdir topladı.

Eljif Elmas ise Ajax karşısında 13 dakika şans buldu ve 7 kez topla buluştu. Toplamda 5 pas yapabilen yetenekli oyuncu, %80 isabet yüzdesi yakaladı.

LIVERPOOL’DAN GOL ŞOV

Grubun bir diğer maçında Liverpool, deplasmanda karşılaştığı Glasgow Rangers’ı 7-1 mağlup etti. Karşılaşmaya daha iyi başlayan Rangers oldu ve 17. dakikada Arfield’ın golüyle güçlü rakibi karşısında 1-0 öne geçti. Bu golden sadece 7 dakika sonra Roberto Firmino maça dengeyi getirdi ve soyunma odasına 1-1 eşitlikle gidildi.

GOL ATTIĞINA PİŞMAN OLDU

Mücadelenin ikinci yarısı adeta gol yağmuruna sahne oldu. 55. dakikada Firmino, Kırmızılar’ı 2-1 öne geçiren golü attı. 66. dakikada ilk iki golün sahibi Firmino bu kez asist yaptı ve Nunez’in golüyle İngiliz ekibi 3-1 öne geçti.

68. dakikada oyuna giren Mohamed Salah, maçın gidişatını değiştiren isim oldu. Mısırlı yıldız, 75., 80. ve 81. dakikalarda sahneye çıkarak hat-trick yaptı ve skoru 6-1’e getirdi. Maç boyunca çok çalışan ve etkili pozisyonlar üreten Harvey Elliot da karşılaşmanın skorunu belirledi: 7-1.

Bu sonuçla birlikte Liverpool puanını 9’a yükseltirken Rangers puansız kaldı.

RIDVAN YILMAZ SÜRE ALAMADI

Sezon başında Beşiktaş ‘tan transfer edilen Rıdvan Yılmaz karşılaşmayı yedek kulübesinden takip ederken süre bulamadı.

BAFETIMBI GOMIS’İN REKORUNU KIRDI

Mohamed Salah, takımı Liverpool’un Rangers’ı deplasmanda 7-1 mağlup ettiği maçta 6 dakika civarında yaptığı hat-trick ile UEFA Şampiyonlar Ligi’nde en hızlı hat-trick yapan isim olma rekorunu Bafetimbi Gomis’ten aldı.

Maçta 3-1’lik Liverpool üstünlüğü varken oyuna dahil olan Mohamed Salah; 76., 80. ve 81. dakikalarda Rangers ağlarını havalandırarak hat-trick yaptı. Deneyimli oyuncunun hat-trick’i toplam 6 dakika 12 saniye süre aldı.

LYON DÖNEMİNDE TARİHE GEÇMİŞTİ

Mohamed Salah’ın 6 dakika 12 saniye içinde gerçekleştirdiği hat-trick, Şampiyonlar Ligi’nin en kısa süredeki hat-trick performansı oldu. Bu alanda daha önceki rekor ise şimdilerde Galatasaray forması giyen Bafetimbi Gomis’e aitti. Fransız golcü, Lyon döneminde bu rekoru kırmayı başarmıştı.

7 Aralık 2011’de Lyon, deplasmanda Dinamo Zagreb’i yine 7-1 ile geçerken Bafetimbi Gomis, yaklaşık 8 dakikalık bir süre içerisinde hat-trick yapmayı başarmıştı. Maçta Lyon 1-0 geri düşerken Bafetimbi Gomis, 45., 49. ve 52. dakikadaki golleriyle galibiyetin mimarı olmuştu.

CLUB BRUGGE TARİH YAZDI

UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu dördüncü hafta maçında Belçika ekibi Club Brugge, İspanyol devi Atletico Madrid’i konuk etti. İlk üç haftayı 9 puanla ve gol yemeden geçen Club Brugge, yalnızca 3 puanı bulunan Atletico Madrid deplasmanında istediğini aldı.

Atletico Madrid’in baskılı oyununa göğüs geren Club Brugge sahadan 0-0’lık beraberlikle ayrılmayı başardı. Belçika ekibinde Kamal Sowah 82. dakikada gördüğü sarı kartın ardından topa vurdu ve ikinci kırmızı kartla oyundan atıldı.

Golsüz beraberliğin ardından Club Brugge puanını 10 yaptı ve son 16 turuna yükselmeyi garantiledi. Brugge böylece UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinde ilk kez gruptan çıkma başarısı gösterdi. 4 puana ulaşan Atletico Madrid ise grup etabının bitimine iki maç kala son 16 şansını zora soktu.

Atletico Madrid’in Club Brugge karşısında 9 isabetli şutta gol çıkaramaması geceye damga vurdu.

PORTO FARKLI KAZANDI

UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu’nun bir diğer mücadelesinde Bayer Leverkusen, sahasında Porto’yu konuk etti. Portekiz temsilcisi, karşılaşmadan 3-0’lık sonuçla galip ayrıldı.

Porto’yu galibiyete götüren golleri 6. dakikada Galeno ile 53. ve 64. dakikalarda penaltıdan Mehdi Taremi kaydetti. Leverkusen, geçtiğimiz hafta deplasmanda oynadığı mücadelede olduğu gibi yine bir penaltı vuruşundan yararlanamadı.

Bu sonuçla Porto, gruptaki puanını 6’ya yükseltirken Bayer Leverkusen ise 3 puanda kaldı.

YİNE PENALTILARDA GEÇİT VERMEDİ

Geçtiğimiz hafta Porto’nun ev sahipliğinde oynanan mücadelede Bayer Leverkusen, karşılaşma 0-0 giderken ilk yarının sonunda penaltıdan öne geçme şansını elde etmişti. Fakat topun başına gelen Patrick Schick’in vuruşunu kaleci Diogo Costa çıkarmıştı.

Bu karşılaşmada da Leverkusen, ilk yarıda skoru 1-1’e getirebilecek bir penaltı şansı elde etti. 19. dakikadaki penaltıda Kerem Demirbay’ın vuruşunu bir kez daha kaleci Diogo Costa çıkardı. Penaltıların sonucu belirlediği karşılaşmada Mehdi Taremi, iki penaltıda golü bularak maçın sonucunu belirledi.

BAYERN MÜNİH BİLDİĞİMİZ GİBİ

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu’nda Bayern Münih, Viktoria Plzen’e konuk oldu. Maça hızlı başlayan Bayern Münih, 10. dakikada Sadio Mane’nin golüyle öne geçerken 14. dakikada Thomas Müller skoru 2-0’a getirdi. 25. dakikada Leroy Sane’nin asistinde Leon Goretzka, konuk ekibin 3. golünü atarken Alman oyuncu, 35. dakikada kendisinin ikinci takımının dördüncü golünü kaydetti ve devreye bu skorla girildi.

İkinci yarıda ilk 15 dakikası golsüz geçilirken 62. dakikada Viktoria Plzen, Adam Vlkanova ile farkı üçe indirdi. Golden 13 dakika sonra Jan Kliment, takımının ikinci golünü ve skoru belirleyen golü kaydetti: 4-2.

Bu sonucun ardından puanını 12 yükselterek liderliğini sürdüren Bavyera ekibi, grup etabının bitimine 2 hafta kala son 16’ya yükselmeyi garantiledi. Viktoria Plzen ise puansız son sırada yer aldı.

EN UZUN SERİ

UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarındaki son 11 maçını kazanan Bayern Münih, turnuva tarihinin en uzun serisini yakaladı.

HAKAN ÇALHANOĞLU’NUN ASİSTİ YETMEDİ

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu’nun bir diğer maçında Barcelona ile Inter 3-3 berabere kaldı. Gol düellosuna sahne olan maçta ev sahibinin gollerini Ousmane Dembele ve Robert Lewandowski (2) atarken konuk Inter’ın gollerini Nicolo Barella, Lautaro Martinez ve Robin Gosens kaydetti.

Karşılaşmanın 63. dakikasında milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu orta sahada kaptığı topla rakip yarı sahasını geçti ve ceza sahasına ortaladı. Arjantinli golcü Lautaro Martinez, Hakan Çalhanoğlu’nun asistinde fileleri havalandırdı.

Bu skorun ardından Inter 7 puana yükselirken Barcelona ise puanını 4 yaptı.

MARSİLYA 9 KİŞİLİK SPORTING’İ YIKTI

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu’nda Sporting, sahasında Marsilya’yı konuk etti. Igor Tudor yönetimindeki deplasman ekibi, 9 kişi kalan rakibini 2-0 mağlup etmeyi başardı.

Ev sahibi takımda 19. dakikada penaltıya sebebiyet veren Ricardo Esgaio, ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.. Marsilya’da Matteo Guendouzi, 20. dakikada kullandığı penaltı vuruşunda hata yapmayarak takımını deplasmanda öne geçirdi. 30. dakikada ise Alexis Sanchez, sahneye çıktı ve skoru belirledi: 0-2.

Karşılaşmanın 61. dakikasında ise yine Sporting’de Pedro Gonçalves, aynı pozisyonun içinde art arda gördüğü iki sarı karttan kırmızı ile takımını 9 kişi bıraktı.

Marsilya, Sporting’e karşı aldığı galibiyetlerle 6 puana ulaştı ve rakibiyle puanını eşitlemiş oldu.

CENGİZ ÜNDER SONRADAN GİRDİ

Marsilya’da milli oyuncumuz Cengiz Ünder, yedekler arasında başladığı karşılaşmaya 64. dakikada Matteo Guendouzi’nin yerine girerek dahil oldu.

TOTTENHAM LİDERLİĞE YÜKSELDİ

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu’nun bir diğer maçında İngiliz temsilcisi Tottenham Hotspur, konuk ettiği Alman ekibi Eintracht Frankfurt’u Son Heung-Min (2) ve Harry Kane’nin golleriyle 3-2 mağlup etti. Eintracht Frankfurt’ta Tuta, 60. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Sahadan 3-2 galip ayrılarak puanını 7’ye çıkaran Tottenham Hotspur, grupta liderliğe yükseldi. 4 puanda kalan Frankfurt ise grupta son sıraya geriledi.