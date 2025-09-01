Fenerbahçe Yeni Teknik Direktör Arayışında: “Hücum Futbolu” Kriteri Belirlendi

Fenerbahçe, Jose Mourinho’nun ayrılığının ardından teknik direktör arayışına hız verdi. Başkan Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri, mevcut kadroyu güçlendirecek ve hücum futbolu oynatabilecek bir teknik direktör arayışında olduklarını duyurdu. Sarı-lacivertli kulüp, yeni teknik direktör için belirlediği kriteri de netleştirdi: “Hücum futbolu.”

Yönetim, mevcut kadronun potansiyeline güvenerek bu kadroya hücum odaklı bir oyun tarzı getirecek bir hoca aradıklarını vurguladı. Fenerbahçe’nin, yeni teknik direktörün futbol anlayışında hızla atak yapabilen, rakiplerine baskı kurarak oyun kontrolünü elinde tutabilen bir yaklaşımı benimsemesi gerektiği ifade ediliyor.

Yerli ve Yabancı Adaylar

Fenerbahçe’nin yeni hoca listesi oldukça geniş. Yerli teknik direktör adayları arasında İsmail Kartal, Volkan Demirel ve Emre Belözoğlu’nun isimleri öne çıkıyor. Bunun yanı sıra, yabancı teknik direktör olarak ise Alman teknik adam Roger Schmidt, sarı-lacivertlilerin radarında yer alıyor.

Schmidt, son olarak Portekiz kulübü Benfica’da görev yapmış ve burada 2.26 puan ortalamasıyla başarılı bir dönem geçirmişti. Alman teknik adam, Benfica öncesinde PSV Eindhoven, Bayer Leverkusen ve Salzburg gibi Avrupa’nın önemli kulüplerinde de görev yapmıştı.

Görüşmeler Başladı

Fenerbahçe’nin, Roger Schmidt ile görüşmelere başladığı ve en doğru ismi bulmak adına süreçte acele etmeyeceği belirtiliyor. Sarı-lacivertli yönetim, milli ara nedeniyle acele etmeyerek, belirlenen teknik direktör adaylarıyla tek tek görüşmeyi ve en uygun olanı seçmeyi planlıyor.

Fenerbahçe’nin yeni hocası, kulübün geleceği için büyük bir öneme sahip olacak. Yeni teknik direktörün, takıma sadece futbol anlamında değil, aynı zamanda takımın motivasyonu ve oyun düzeni üzerinde de önemli değişiklikler yapması bekleniyor. Bu doğrultuda yönetimin, en doğru kararı vermek için süreci dikkatle değerlendireceği öğrenildi.

Fenerbahçe taraftarları, yeni hocanın kim olacağını sabırsızlıkla beklerken, kulüp yönetimi de en iyi seçeneği bulmak için kapsamlı bir değerlendirme süreci yürütecek.