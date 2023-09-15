Süper Lig devinden Edin Visca bombası!

Trabzonspor kariyerinde yaşadığı ağır sakatlıklar nedeniyle form tutmakta oldukça zorlanan Edin Visca hakkında sürpriz bir gelişme yaşandı. Başakşehir’in, Edin Visca transfer için Trabzonspor’un kapısını çalacağı iddia edildi.

Türkiye’ye transfer olduğu günden bu yana golleri ve asistleriyle Süper Lig’de adından sıklıkla söz ettiren Edin Visca için ortaya atılan Başakşehir iddiası gündeme bomba gibi düştü.

Trabzonspor’un yıllar sonra kazandığı şampiyonlukta çok büyük bir pay sahibi olan Edin Visca, sonraki iki sezonda üst üste yaşadığı ağır sakatlıklar nedeniyle kendisinden beklenen performansa bir türlü ulaşamadı ve ilk 11’deki değişilmez yerini kaybetti.

Başakşehir ile yeni sözleşme imzalayan Çağdaş Atan’ın, Edin Visca’yı ısrarla takımda görmek istediği ve transfer için Trabzonspor’un kapısını çalacağı iddia edildi.

BAŞAKŞEHİR KARİYERİYLE GÖZ DOLDURDU

Başakşehir kariyerinde çıktığı 398 maçta 110 gol ve 118 asistlik muazzam bir performans yakalayan Edin Visca’nın güncel piyasa değeri 3 milyon Euro olarak gösteriliyor.