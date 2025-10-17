Fenerbahçe Beko, EuroLeague’de Bayern Münih’i 88-73 Mağlup Etti!

EuroLeague’in beşinci haftasında Fenerbahçe Beko, konuk ettiği Bayern Münih karşısında 88-73’lük skorla galip gelerek Avrupa’daki kötü gidişata son verdi. Sarı-lacivertliler, 3 maçlık galibiyet hasretini bu zaferle sonlandırdı ve taraftarlarını sevindirdi.

Karşılaşmayı Yakından Takip Edenler

Fenerbahçe Beko’nun zorlu maçını, Kulüp Başkanı Sadettin Saran, Genel Sekreter Orhan Demirel, basketboldan sorumlu yönetici Cem Ciritçi ve yöneticilerden Taner Sönmezer ile Adem Köz de tribünden takip etti. Futbol A Takımı’ndan ise Oğuz Aydın, İsmail Yüksek, Jayden Oosterwolde ve Kerem Aktürkoğlu maçı izleyen isimler arasında yer aldı.

Maçın İlk Periyodu: Bayern Münih Önde Başladı

Karşılaşmaya etkili başlayan Bayern Münih, 2. dakikada skoru 6-0’a getirdi. Fenerbahçe Beko, Jantunen’in 3. dakikadaki üç sayılık basketiyle ilk sayılarını buldu. 5. dakikada Onuralp Bitim’in basketiyle skor 8-8’e geldi. Periyodun son bölümünde konuk ekip, üst üste iki dış isabet buldu ve ilk çeyreği 20-14 önde tamamladı.

İkinci Periyot: Fenerbahçe Beko Dönüş Yaptı

İkinci periyoda daha iyi başlayan Fenerbahçe Beko, 12. dakikada Wilbekin’in üç sayılık isabetiyle skoru 24-24’e getirdi. Taraftarın da desteğiyle savunmasını sertleştiren sarı-lacivertliler, 14. dakikada Baldwin ile öne geçti: 26-24. Rakibini ilk 6 dakikada sadece 7 sayıda tutan Fenerbahçe Beko, devreye 37-32 önde girdi.

İkinci Yarı: Fark Açıldı

Maçın ikinci yarısında üstünlüğünü sürdüren Fenerbahçe Beko, 26. dakikada Melli’nin pota altı basketiyle farkı çift hanelere çıkardı: 55-45. Son periyoda ise 62-46 önde girerek Bayern Münih karşısında büyük bir avantaj sağladı.

Final Periyodu: Fenerbahçe Beko Farkı Katladı

Son periyota 10-0’lık bir seriyle başlayan Fenerbahçe Beko, farkı 26 sayıya kadar yükseltti: 72-46. Karşılaşmanın bitimine doğru da üstünlüğünü koruyan sarı-lacivertliler, parkeden 88-73 galip ayrıldı. Bu sonuçla Fenerbahçe Beko, EuroLeague’de moral bulurken, kötü gidişata da dur demiş oldu.

Maçın Önemi ve Etkileri

Bu galibiyet, Fenerbahçe Beko’nun EuroLeague’de moral kazanmasını sağlarken, takımın savunma ve hücum dengesini yeniden kurması açısından da önemli bir dönüm noktası oldu. Taraftarların coşkusu ve tribün desteği, takımın ikinci yarıda yakaladığı üstün performansa büyük katkı sağladı.

Sonuç

Fenerbahçe Beko, Bayern Münih karşısındaki bu zaferle EuroLeague’de kötü gidişata son verirken, hem sahadaki performansıyla hem de taraftar desteğiyle önümüzdeki maçlar için umut verdi. Sarı-lacivertliler, bu galibiyetle hem moral depoladı hem de Avrupa arenasında tekrar iddialı bir duruş sergilemeye başladı.