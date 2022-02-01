Tarkan ‘Geççek’ ile sosyal medyayı salladı! Kim ne dedi?
Tarkan’ın merakla beklenen şarkısı ‘Geççek’ müzikseverlerle buluştu. Megastar, uzun bir aradan sonra hayranlarının karşısına yine hareketli bir şarkıyla çıktı. Tarkan’ın, ‘Geççek’ adını verdiği parçası sosyal medyanın gündemine oturdu. Peki kim ne dedi? İşte ünlü isimlerin Tarkan-Geççek yorumları…
İşte ünlülerin ‘Geççek’ yorumları:
ŞAHAN GÖKBAKAR: SANAT BÖYLE BİR ŞEY
Şahan Gökbakar, Twitter’dan yaptığı paylaşımda “Kimisi politik anlar, kimisi pandemi anlar, kimisi dünyadaki kötülükler anlar ve kimileri de başka şeyler. Anladığındır, hissettiğindir o şarkı senin için. Sanatçının hislerini ve sebeplerini sorgulamayın, kendi hissettiklerinize odaklanın, keyif alın. Sanat böyle bir şey” ifadelerini kullandı.
DEMET AKALIN: BİRİ ÜSTÜMÜZE İNCİ TANEM ATSIN
Şarkıcı Demet Akalın, Twitter’da yaptığı yorumlarla Tarkan’ın yeni şarkısı Geççek’i beğenmediğini ortaya koydu. Geççek’le ilgili paylaşımlarda bulunan Akalın, “Biri üstümüze İnci Tanemi atsın” yorumunda bulundu.
DOĞA RUTKAY: ORTAMA GÜÜM DİYE DÜŞMEK
Doğa Rutkay ise attığı Tweet’le Tarkan’a destek oldu: “Ortamaaa “güüüm “ diye düşmek bu olsa gerek? Yakışır. Severiz kendisini ezelden beri. Tarkan…”
‘GEÇÇEK’İN SÖZLERİ İSE ŞÖYLE:
Hep köşeye sıkıştırmadı mı?
Daha önce de sanki
Sırtımızdan vurmadı mı?
Bu kaçıncı darbe ilk değil ki
Düştük evet ama kalkmadık mı?
Biz hep hayata meydan okumadık mı?
Sen ferah tut içini
Biz neleri atlatmadık ki
Geççek geççek elbet bu da geççek
Gör bak umudun gününü gün etçek
Oh oh zilleri takıp oynıycaz o zaman
O çiçekten günler çok yakın inan
Gitçek gitçek geldiği gibi gitçek
Her şeyin sonu var, bu çile de bitçek
Oh oh zilleri takıp oynıycaz o zaman
O çiçekten günler çok yakın inan
Dayan, çoğu gitti azı kaldı
Yapma! Güze, kışa boğma yazını
Yakındır sabrın zaferi
Düştük evet ama kalkmadık mı?
Biz hep hayata meydan okumadık mı?
Sen ferah tut içini
Biz neleri atlatmadık ki
Geççek geççek elbet bu da geççek
Gör bak umudun gününü gün etçek
Oh oh zilleri takıp oynıycaz o zaman
O çiçekten günler çok yakın inan
Gitçek gitçek geldiği gibi gitçek
Her şeyin sonu var bu çile de bitçek
Oh oh zilleri takıp oynıycaz o zaman
O çiçekten günler çok yakın inan
Çok uzattın vallahi bıktık
Bi durmadın vermedin ki aman
Hadi yeter artık fena bunaldık
Düş babam artık düş yakamızdan
Var bir hayır her şerde dedik
Oturduk bir dolu ders de çıkarttık
Ama yeter artık, anladık tamam
Düş babam artık düş yakamızdan
Beni sorarsan
Ben de iyi değilim pek
Kalmadı eski neşem hiç
Tadım tuzum yok pek
Dar dar dar geliyor
Ruhuma bedenim
Har har yanıyorum
Küle dönmek üzereyim
Bi suyun akışındayım
Bi gidiyorum tersine
Bi arkadaşım ümitle
Bi aram açık kaderle
Lakin sabrın sonu selamettir beklerim
Gün doğmadan neler doğar bilirim
Tarkan Şarkısına İktidar Yandaşları En Akılsızca Tepkiyi Verdi
Hürriyet’in kasım ayında yollarını ayırdığı Ertuğrul Özkök, eşinin adına gönderme yapan “Tansu’ya Mektuplar” başlığı altında yazılarını sürdürüyor.
Yazılarını “newsletter” olarak geniş bir gruba gönderen Özkök, son yazısında, Tarkan’ın dün akşam yayımlanan “Geççek” şarkısına değindi.
“Geççek” şarkısına iktidar kanadından gelen yorumlara ilişkin olarak Özkök, “İktidar yanlıları ise yapılabilecek en akılsızca işi yaptı, verilebilecek en akılsızca tepkiyi verdi. En azından biri çıkıp, ‘Zaten Cumhurbaşkanı da aynı şeyi söylüyor, bu enflasyon, bu hayat pahalılığı geçecek’ diyerek, espiriyle şarkının ilk andaki etkisini biraz yumuşatır, sonra nasıl bir strateji izleneceğine karar verirdi. Ama ne yazık ki artık iktidar tarafında rahmetli Erol Olçok kalibresinde bir iletişimci kalmadı. İş tamamen bir troll ordusuna bırakıldı.” düşüncesini dile getirdi.
Özkök’ün “Tansu’ya Mektuplar” dizisinde “Dün gece Tarkan’a verilen cevabın arkasında kim var?” başlıklı yazısı şöyle:
Önceki akşam bizim evdeki ruh hali şöyleydi…
Ailenin üç nesil kadını, yani Tansu, kızım Gülümsün ve torunum Zeynep ellerinde akıllı telefonları saat 21.00’i bekliyorlardı.
Yani Tarkan’ın yeni şarkısının Youtube’a yükleneceği anı.
Yok öyle sözleri falan için de değil…
Tarkan olduğu için…
Öyle bir kelime ki herkes inşallah der
Sonra şarkı geldi…
Öyle bir kelime ki…
Bu ülkede kimin ağzına otursa, anında “İnşallah” der…
Son iki yılı düşünün…
Pandemi, depremler, orman yangınlar, küresel ısınma, kuraklık, göçmenler, dibimizde bitmeyen savaşlar, işsizlik, enflasyon, hayat pahalılığı, doğal gaz kesintisi…
Bu sözlerle bir şarkı gelirse…
Olacağı bellidir…
Nitekim daha o saniye Türkiye’nin önce gönlüne oturdu…
Sonra ağzına oturdu…
Tarkan iki yıldır paylaşıyor bunları
Bir de bu şarkının arkasında, son 30 yılda bu ülkenin gönlünde yarattığı şahsiyet ve itibar ile bir Tarkan varsa…
Üstelik iki yıldır sessiz ve örnek bir aile ikliminde yaşıyorsa…
Son iki yıldır dünyanın meseleleri ile ilgili çok etkileyici Instagram paylaşımları yapmış, Türkiye’nin İnsan Hakları meselelerinde son derece demokratça tavır almışsa…
Ve arkasında Türkiye’nin kollektif hafızasına yerleşmiş ve hiç çıkmayan şarkılar varsa…
Yani her birimiz, kim bilir kaç yerde hep birlikte, hep bir ağızdan söylediğimiz, statlarda haykırdığımız şarkılar ise bunlar…
Elbette çok etkileyici olur.
Oldu da…
Şarkının ilk bölümü Tarkan, ikinci bölümü hip hop
Şarkının birinci bölümü bildiğimiz Tarkan…
İkinci bölümü ise hip hop…
Z kuşağını alıp götürecek bir bölüm…
Sözler desen anında akılda kalacak…
Nitekim dün geceden itibaren bütün televizyonlarda, sosyal medyada günün konusu oldu…
Şarkı bir anda siyasallaştı.
Muhalefet üzerine atladı…
Doğrusu da buydu.
İktidar yanlıları ise yapılabilecek en akılsızca işi yaptı, verilebilecek en akılsızca tepkiyi verdi.
En akılsızca iş anında üzerine alınmaktı
En akılsızca iş, bu şarkıyı anında “üzerine almaktı”.
Aldılar.
En akılsızca tepki, “Şarkıyı CHP ısmarladı” demekti, dediler.
Ve şarkı bir anda bu seçimin “motto’su” haline geldi.
En azından biri çıkıp, “Zaten Cumhurbaşkanı da aynı şeyi söylüyor, bu enflasyon, bu hayat pahalılığı geçecek” diyerek, espiriyle şarkının ilk andaki etkisini biraz yumuşatır, sonra nasıl bir strateji izleneceğine karar verirdi.
Ama ne yazık ki artık iktidar tarafında rahmetli Erol Olçok kalibresinde bir iletişimci kalmadı.
İş tamamen bir trol ordusuna bırakıldı.
Böyle olunca da, dünyanın bütün troll orduları gibi, iş hiçbir rasyonel düşüncesi olmayan, sadece hakaret ve itibarsızlaştırma iç güdüsüyle hareket eden tek hücreli bir sosyal medya iklimine kalıyor.
Bu sanatçıları hiçbir liderin yanında görmediniz
Oysa birilerinin onlara şunu söylemesi lazım.
Bakın Tarkan, Şahan Gökbakar, Cem Yılmaz gibi sanatçılar günlük siyaset yapmıyorlar.
Onların ağzından bir parti adı duymuyorsunuz.
Bir lider adı yok kelimelerinde.
Onların derdi ülke meseleleri, dünya meseleleri, insan hakları, özgürlük…
Evet hepsi bu cumhuriyetin çocukları…
Onları siyasallaştırmak isteseniz bile siyasallaştıramazsınız…
Hiçbir siyasi davette göremezsiniz onları…
Ancak itibarlı sanatçılarla cevap verilebilir buna
Arkalarında milyonlarca insanın sevgisi ve hayranlığı var.
Bu toplum güldürmüşler, eğlendirmişler, dans ettirmişler..
Onların karşısına ancak o kalibrede sanatçılarla karşı çıkılabilir.
Tarkan’ın ‘Kıl oldum’ şarkısının son dizeleri
Tarkan 1990’larda Türk pop müziği devriminin öncülerindendir.
“Kıl oldum” adlı bir şarkıyla girmişti müzik dünyamıza.
O şarkının son 4 dizesi şöyle:
“Kendine gel kendine
Dön de bir bak haline
Aynalara küsmüşsün
Kıl oldum abi…”
İktidar kanadının iletişim uzmanları eğer aynalara küsmüşse…
Önce, o aynalarla barışması lazım.
Tarkan onlara aynayı tuttu.
Şimdi onların da hemen bugün, önce rahmetli Erol Olçok’un mezarını ziyaret edip, sonra boy aynalarına bakarak bu işi trollerin elinden almaları zamanı geldi.
Bunlar bir iletişimcinin naçizane tavsiyeleri…”