Tarkan ‘Geççek’ ile sosyal medyayı salladı! Kim ne dedi?

Tarkan’ın yeni şarkısı ‘Geççek’ ilk defa hayranlarıyla buluştu. Sözleri dikkat çeken ‘Geççek’ sosyal medyanın zirvesinde yer aldı. Şarkıyla ilgili pek çok yorum yapıldı. Sosyal medyada devam eden tartışmalara ünlü isimler de katıldı.

İşte ünlülerin ‘Geççek’ yorumları:

ŞAHAN GÖKBAKAR: SANAT BÖYLE BİR ŞEY

Şahan Gökbakar, Twitter’dan yaptığı paylaşımda “Kimisi politik anlar, kimisi pandemi anlar, kimisi dünyadaki kötülükler anlar ve kimileri de başka şeyler. Anladığındır, hissettiğindir o şarkı senin için. Sanatçının hislerini ve sebeplerini sorgulamayın, kendi hissettiklerinize odaklanın, keyif alın. Sanat böyle bir şey” ifadelerini kullandı.



DEMET AKALIN: BİRİ ÜSTÜMÜZE İNCİ TANEM ATSIN

Şarkıcı Demet Akalın, Twitter’da yaptığı yorumlarla Tarkan’ın yeni şarkısı Geççek’i beğenmediğini ortaya koydu. Geççek’le ilgili paylaşımlarda bulunan Akalın, “Biri üstümüze İnci Tanemi atsın” yorumunda bulundu.



DOĞA RUTKAY: ORTAMA GÜÜM DİYE DÜŞMEK

Doğa Rutkay ise attığı Tweet’le Tarkan’a destek oldu: “Ortamaaa “güüüm “ diye düşmek bu olsa gerek? Yakışır. Severiz kendisini ezelden beri. Tarkan…”



‘GEÇÇEK’İN SÖZLERİ İSE ŞÖYLE:

Hep köşeye sıkıştırmadı mı?

Daha önce de sanki

Sırtımızdan vurmadı mı?

Bu kaçıncı darbe ilk değil ki

Düştük evet ama kalkmadık mı?

Biz hep hayata meydan okumadık mı?

Sen ferah tut içini

Biz neleri atlatmadık ki

Geççek geççek elbet bu da geççek

Gör bak umudun gününü gün etçek

Oh oh zilleri takıp oynıycaz o zaman

O çiçekten günler çok yakın inan

Gitçek gitçek geldiği gibi gitçek

Her şeyin sonu var, bu çile de bitçek

Oh oh zilleri takıp oynıycaz o zaman

O çiçekten günler çok yakın inan

Dayan, çoğu gitti azı kaldı

Yapma! Güze, kışa boğma yazını

Yakındır sabrın zaferi

Düştük evet ama kalkmadık mı?

Biz hep hayata meydan okumadık mı?

Sen ferah tut içini

Biz neleri atlatmadık ki

Geççek geççek elbet bu da geççek

Gör bak umudun gününü gün etçek

Oh oh zilleri takıp oynıycaz o zaman

O çiçekten günler çok yakın inan

Gitçek gitçek geldiği gibi gitçek

Her şeyin sonu var bu çile de bitçek

Oh oh zilleri takıp oynıycaz o zaman

O çiçekten günler çok yakın inan

Çok uzattın vallahi bıktık

Bi durmadın vermedin ki aman

Hadi yeter artık fena bunaldık

Düş babam artık düş yakamızdan

Var bir hayır her şerde dedik

Oturduk bir dolu ders de çıkarttık

Ama yeter artık, anladık tamam

Düş babam artık düş yakamızdan

Beni sorarsan

Ben de iyi değilim pek

Kalmadı eski neşem hiç

Tadım tuzum yok pek

Dar dar dar geliyor

Ruhuma bedenim

Har har yanıyorum

Küle dönmek üzereyim

Bi suyun akışındayım

Bi gidiyorum tersine

Bi arkadaşım ümitle

Bi aram açık kaderle

Lakin sabrın sonu selamettir beklerim

Gün doğmadan neler doğar bilirim

Tarkan Şarkısına İktidar Yandaşları En Akılsızca Tepkiyi Verdi

Hürriyet’in kasım ayında yollarını ayırdığı Ertuğrul Özkök, eşinin adına gönderme yapan “Tansu’ya Mektuplar” başlığı altında yazılarını sürdürüyor.