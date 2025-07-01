Zafer Partisi, Saraçhane Mitingine Katılımı Reddetti: Teşkilata Resmi Talimat

Zafer Partisi, CHP tarafından 1 Temmuz Salı akşamı İstanbul Saraçhane Meydanı’nda düzenlenen mitinge ilişkin İstanbul teşkilatlarına resmi bir talimat gönderdi. Gönderilen yazıda, parti teşkilatlarının mitinge kesinlikle katılmaması istendi.

Zafer Partisi Genel Sekreteri Cezmi Polat imzasıyla İstanbul İl Başkanlığı’na iletilen talimatta şu ifadeler yer aldı:

“Bugün yapılacak CHP’nin Saraçhane’deki etkinliğine, Zafer Partisi teşkilatlarından hiç kimse katılmayacaktır. İlçe başkanlıklarına talimat yazılarak gereğinin yapılmasını rica ederim.”

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, söz konusu mitinge katılmama kararını değerlendirirken, bazı çevrelerce gündeme getirilen LeMan dergisindeki karikatürler üzerinden yürütülen provokasyonlara dikkat çekti. Özdağ, bu provokasyonların mitinge taşınabileceği uyarısında bulundu. Ayrıca mitingin CHP’nin organizasyonu olduğunu ve Zafer Partisi’ni kapsamadığını belirterek, “Bu, CHP’nin mitingi, bizim değil,” dedi.