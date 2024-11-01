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TUSAŞ’a yönelik terör saldırısında yeni bilgiler!

TUSAŞ’a yönelik terör saldırısında yeni bilgiler!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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01 Kasım 2024 - 17:09

Son dakika haberleri: TUSAŞ saldırısını düzenleyen biri kadın 2 terörist, Sivas’tan Ankara’ya taksiyle geldi. İçi silah dolu sırt çantalarıyla Ankara’da 20 saat dolaşan teröristlerin yanlarında cep telefonu dahil hiçbir iletişim cihazının bulunmadığı kaydedildi.

ABDURRAHMAN ŞİMŞEK
Son dakika: SABAH, TUSAŞ’a yönelik terör saldırısında yeni bilgilere ulaştı! Dikkat çeken cep telefonu detayı: 20 saat boyunca...
Ankara’da 5 vatandaşın şehit olduğu, 22 kişinin de yaralandığı Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi’nin (TUSAŞ) Kahramankazan yerleşkesine gerçekleştirilen terör saldırısına dair SABAH yeni bilgilere ulaştı. Saldırıyı düzenleyen teröristlerin, saldırıdan bir gece önce Sivas’ın Kangal ilçesinden taksiyle Ankara’ya geldikleri, iki teröristi televizyonda görünce tanıyan bir lokantacının ihbarıyla ortaya çıkmıştı.
Son dakika: SABAH, TUSAŞ’a yönelik terör saldırısında yeni bilgilere ulaştı! Dikkat çeken cep telefonu detayı: 20 saat boyunca...
“EŞİM HAMİLE”PKK terör örgütü içerisinde uzun süre eğitim aldıktan sonra Kandil tarafından TUSAŞ’a eylem talimatıyla Türkiye’ye gönderilen teröristlerin sınırı nasıl geçtikleriyle ilgili soruşturma devam ederken, Ankara’ya getiren ticari taksi sürücüsü A.O.’nun ifadesine SABAH ulaştı.

Son dakika: SABAH, TUSAŞ’a yönelik terör saldırısında yeni bilgilere ulaştı! Dikkat çeken cep telefonu detayı: 20 saat boyunca...
Sivas’ın Kangal ilçesinde kullandığı taksiyi durduran karı-koca görünümündeki iki kişinin kendilerini madenci olarak tanıttıklarını, Doğu Ekspresi’yle yolculuk yaparken yeni hamile olan kadının rahatsızlandığını, bunun için yolculuğunu yarıda bıraktıklarını söylediklerini anlatan sürücü A.O., “İkisinin de sırtlarında çanta vardı.
Son dakika: SABAH, TUSAŞ’a yönelik terör saldırısında yeni bilgilere ulaştı! Dikkat çeken cep telefonu detayı: 20 saat boyunca...
Erkek olan kişi, eşinin yeni hamile olduğunu, düşük riskinin bulunduğunu bunun için otobüsle yolculuk yapamayacaklarını söyledi. Ankara’ya gitmek istediklerini söylediler. Daha sonra Ankara’ya getirdim. 12 bin lira nakit para aldım. Kent merkezinde bir petrol istasyonunun yakınında indirdim. O gün aracıma binen iki kişiyi de daha önce hiç görmedim. Onları bıraktıktan hemen sonra tekrar Sivas’a döndüm” dedi.
Son dakika: SABAH, TUSAŞ’a yönelik terör saldırısında yeni bilgilere ulaştı! Dikkat çeken cep telefonu detayı: 20 saat boyunca...
Taksi sürücüsünün ifadesinde belirttiği gibi 20 dakika sonra Ankara’dan çıkış yaptığı PTS kameralarıyla belirlendi. Taksi sürücüsünün PKK terör örgütüyle herhangi bir bağlantısı olmadığı soruşturma dosyasına girerken, taksici A.O. ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Taksi sürücüsünün teröristleri indirdiği noktadan itibaren Jandarma’nın yaptığı çalışmada, teröristlerin hain saldırıdan önceki akşam saat 20.00’de Ankara’ya geldiği, daha sonra taksiyle Polatlı ilçesine gittiği, burada geceyi geçirdiği, TUSAŞ’a saldırı yapıldığı gün ise Kahramankazan ilçesine geldikleri belirlendi. İki teröristin saldırıdan bir gün önce TUSAŞ’a gidip keşif yaptıkları iddialarının da gerçek olmadığı belirlendi.
Son dakika: SABAH, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısında yeni bilgilere ulaştı! Dikkat çeken cep telefonu detayı: 20 saat boyunca...
20 SAAT GEZDİLERTeröristlerin saldırıdan bir gün önce, Ankara’ya geldikten sonra saldırıda kullandıkları tüfek, tabanca, el bombası ve EYP patlayıcıların sırt çantalarında olduğu, 20 saat boyunca Ankara’da bu şekilde dolaştıkları tespit edildi. Toplanan güvenlik kameraları görüntülerinde iki teröristin sırt çantalarının ağır olması nedeniyle güçlükle yürüdükleri, yanlarında cep telefonu dahil hiçbir iletişim cihazının da bulunmadığı kaydedildi.

Son dakika: SABAH, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısında yeni bilgilere ulaştı! Dikkat çeken cep telefonu detayı: 20 saat boyunca...
Soruşturmada şu ana kadar iki teröriste yardım eden milis ya da örgüt üyesi tespit edilemedi. PKK’nın Kandil’de özel eğitim verdiği teröristlerin örgütün üst yönetiminin talimatıyla TUSAŞ’a yönelik eylem için Türkiye’ye geldikleri, başka bir keşif faaliyetlerinin de belirlenemediği öğrenildi.
Son dakika: SABAH, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısında yeni bilgilere ulaştı! Dikkat çeken cep telefonu detayı: 20 saat boyunca...
İRAN’DAN GELDİKLERİ ŞÜPHESİTeröristlerin paramotorla Türkiye’ye geldikleri güvenlik birimleri tarafından değerlendirilirken, PKK’nın çok sayıda teröristi Ağrı sınırına yakın İran topraklarına aktardığı da biliniyordu. Doğu Sevk İdare Karargâhı adı verilen birim tarafından PKK’lı iki teröristin Ağrı, Erzurum, Erzincan, Sivas güzergâhını kullanmış olabileceklerinin değerlendirildiği, bu konuda istihbarat birimlerinin çalışma yaptığı kaydedildi.

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