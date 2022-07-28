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AKP Tunceli İl Başkanı Sercan Özaydın askeri törenle karşılandı!

AKP Tunceli İl Başkanı Sercan Özaydın askeri törenle karşılandı!
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28 Temmuz 2022 - 14:25

Bir jandarma karakolunu ziyaret eden AKP Tunceli İl Başkanı Sercan Özaydın askeri törenle karşılandı. Askerlerin, il başkanı önünde esas duruştaki fotoğrafları infial yarattı. Sözcü Gazetesi’ne konuşan CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu, karakol komutanının görevden alındığını söyledi.

Sözcü Gazetesi’nden Evren Demirdaş’ın haberine göre AKP Tunceli İl Başkanı Sercan Özaydın, Çemişgezek Gedikler Jandarma Karakol Komutanlığı’nı ziyaret etti. AKP Çemişgezek Belediye Başkanı Metin Levent Yıldız ile AKP Çemişgezek İlçe Başkanı Uğur Oğuz Köse’nin de eşlik ettiği Sercan Özaydın askeri törenle karşılandı.

AKP Tunceli İl Başkanı Sercan Özaydın askeri törenle karşılandı!

Tören kıtasını selamlayan AKP İl Başkanı’nın fotoğrafları Çemişgezek Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Ancak fotoğraf kısa bir süre sonra silindi.

Gelen tepkiler üzerine bir açıklama yapan Sercan Özaydın, kalekol komutanını beklemek için bir an durduğu esnada alınan bir görüntü olduğunu iddia etti.

VALİLİK: “GEREKLİ İŞLEMLER BAŞLATILMIŞTIR”

Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada ise “27 Temmuz 2022 günü basına ve sosyal medya platformlarına yansıyan Çemişgezek İlçemiz Gedikler Jandarma Karakol Komutanlığı ziyareti görüntüleri ile ilgili olarak; konunun tüm yönleriyle araştırılması için valiliğimizce gerekli işlemler başlatılmıştır” denildi.

SÖZCÜ’ye bilgi veren CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu, “Yaşanan o skandal olayın ardından yetkililerle yaptığım görüşmede karakol komutanının görevden el çektirilerek merkeze alındığını, o görüntülerin soruşturulması için bir heyet oluşturulup inceleneceği ve gereken idari işlemin yapılacağına dair bilgi aldım” ifadelerini kullandı.

AKP ZİHNİYETİ BÜTÜN KURUM GELENEKLERİNİ BOZDU

Yaşanan skandala tepki gösteren CHP Tunceli İl Başkanı Ali Mustafa Çelik şunları söyledi:

– Bir siyasi parti il başkanı karakolu ya da bir kurumu ziyaret edebilir bunlar normal şeyler. Ama bir il başkanının karakola giderken tören kıtası tarafından karşılanıp il başkanını selamlanması skandal bir olaydır. İl başkanını tören kıtasıyla karşılamak askerleri sıraya dizmek doğru bir şey değildir. Bu da ordumuzda görülmemiş bir durumdur.

– Ne yazık ki AKP her kurumu dejenere ettiği gibi askeri birliklerimizi de kural dışı kaide dışı uygulamalara maruz bırakıyor bu durumu şiddetle kınıyoruz.  Ordumuza burada bir şey söylemek istemiyoruz fakat AKP zihniyeti bütün kurumları, kurum geleneklerini bozdu.

– Ben bu görüntüyü oradaki komutanlara da yakıştıramadım. AKP’nin Türkiye’yi getirdiği bir durumdur bu. Komutan da Türkiye’nin geldiği duruma bakarak kendisini konumlandırıyor. AKP, ordumuzu siyasallaştırıyor maalesef. Kurumlar yozlaştırılıyor, siyasallaştırılıyor bu da AKP iktidarının getirdiği bir sonuçtur.

CHP İzmir Milletvekili: Tuncay Özkan: Tarihte bir ilk! AKP Tunceli İl Başkanı Sercan Özaydın askeri törenle karşılanıyor, beyler ölüm sessizliğinde! Bu yozlaşmış düzen ilk seçimde son bulacak.

İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Hasan Toktaş: Türk askeri, komutanları ve devlet büyükleri dışında hiç kimsenin karşısında esas duruşa geçmez. Tunceli Gedikli Jandarma Karakolu tören kıtasını AKP İl Başkanı karşısında esas duruşa geçiren bu zihniyeti şiddetle kınıyorum.

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