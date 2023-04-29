Son Dakika: Fenerbahçe’de Enner Valencia sakatlandı! Ambulansla hastaneye götürüldü

Süper Lig’in 32. haftasında oynanan Sivasspor-Fenerbahçe maçında ceza sahası içerisinde Enner Valencia ile Ali Şaşal çarpıştı. Valencia için oyun alanına ambulans girdi.
Sivasspor ile Fenerbahçe’nin kozlarını paylaştığı Süper Lig’in 32. haftasında talihsiz bir sakatlık yaşandı.
Karşılaşmanın 5. dakikasında ceza sahası içerisinde Enner Valencia ile Ali Şaşal çarpıştı.
BİLİNCİ AÇIK
Enner Valencia ambulansla hastaneye götürülürken oyuncunun bilincinin açık olduğu belirtildi.
Maça devam edemeyen Valencia’nın yerine oyuna Diego Rossi dahil oldu.
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