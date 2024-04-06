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KAP’a bildirildi: Türk Hava Yolları yeni şirket kuruyor

KAP’a bildirildi: Türk Hava Yolları yeni şirket kuruyor
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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06 Nisan 2024 - 12:58

Türk Hava Yolları, yeni bir şirket kurulması yönünde karar alındığını duyurdu.

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