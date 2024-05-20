Son dakika Elazığ’da deprem!

6 Şubat’ın ardından herkes diken üzerinde yaşamaya devam ederken Elazığ 4 büyüklüğünde depremle sallandı.

Artçı depremlerin merkezi haline Türkiye sallanmaya devam ederken depremin son adresi Elazığ oldu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan ilk açıklamada depremin büyüklüğü 4 olarak açıklanırken, derinliği ise 4,55 kilometre olarak ölçüldü. Depremin merkezi ise Elazığ’ın Sivrice İlçesi olarak işaret edildi.

KANDİLLİ’DEN İLK AÇIKLAMA

Kandilli Rasathanesi’nden alınan ilk bilgilere göre ise depremin merkezi Kuyulu olarak açıklanırken büyüklüğü 4 olarak açıklandı. Derinliği ise 5 kilometre olarak belirtildi.

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