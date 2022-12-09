TOKİ KURA TAKVİMİ (9-11 Aralık) || TOKİ kura çekimi ne zaman, hangi ilde yapılacak? İl il TOKİ kura çekiliş tarihleri

TOKİ 8-11 ARALIK KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, HANGİ İLLERDE?

TOKİ 8-11 Aralık kura takvimi ve illeri belli oldu. TOKİ kura çekilişi için yeni etap, 8 Aralık 2022 Perşembe günü Aksaray ve Çankırı illeri ile başlayacak ve 11 Aralık’a kadar Niğde, Kastamonu, Sinop ve Kayseri illeriyle devam edecek.