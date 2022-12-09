TOKİ KURA TAKVİMİ (9-11 Aralık) || TOKİ kura çekimi ne zaman, hangi ilde yapılacak? İl il TOKİ kura çekiliş tarihleri

TOKİ kura çekilişi il il noter huzurunda gerçekleştirilmeye devam ediyor. Kasım ayında başlayan TOKİ kuraları Mart ayına kadar devam edecek. TOKİ kuraları canlı yayınla ve TOKİ sosyal medya hesaplarında canlı olarak takip edilebiliyor. Toplam 6 ilde gerçekleşecek olan TOKİ Aralık kura çekilişi başladı. Peki, TOKİ 9-11 kura çekimi ne zaman, hangi illerde yapılacak? İl il TOKİ 9-11 Aralık kura takvimi…
TOKİ kura takvimi başvuruda bulunan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Şimdiye kadar pek çok ilde gerçekleştirilen canlı yayınlarda TOKİ kura sonuçları hak sahiplerini buldu. Aralık ayı ikinci haftasında TOKİ kura çekimi Aksaray, Çankırı, Kastamonu, Niğde, Sinop ve Kayseri illerinde gerçekleştirilecek. Peki, TOKİ kura çekimi ne zaman, hangi illerde? İşte, TOKİ 8-11 Aralık kura takvimi…
TOKİ 8-11 ARALIK KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, HANGİ İLLERDE?
TOKİ 8-11 Aralık kura takvimi ve illeri belli oldu. TOKİ kura çekilişi için yeni etap, 8 Aralık 2022 Perşembe günü Aksaray ve Çankırı illeri ile başlayacak ve 11 Aralık’a kadar Niğde, Kastamonu, Sinop ve Kayseri illeriyle devam edecek.
TOKİ 8-11 ARALIK KURA TAKVİMİ
8 ARALIK 2022 SAAT: 10:00 – ÇANKIRI
8 ARALIK 2022 SAAT: 10:00- AKSARAY
9 ARALIK 2022 SAAT: 10:00- KASTAMONU
9 ARALIK 2022 SAAT: 10:00- NİĞDE
10 ARALIK 2022 SAAT: 10:00- SİNOP
10 – 11 ARALIK 2022 SAAT: 10:00- KAYSERİ
Diğer illerdeki kura çekiliş tarihleri önümüzdeki hafta içerisinde açıklanacak.