Depremin ardından göç alan Mersin’de kiralar 3 kat arttı

Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremin ardından en çok göç alan bölgelerden biri Mersin oldu. Bunu fırsat bilen bazı ev sahipleri kiralarda fahiş artırımlara gitti. Ortaya çıkan bu durum ise büyük tepki topluyor.

Türkiye’nin yaşadığı büyük deprem felaketinde yaralar sarılmaya devam ediyor.

Tüm yurt adeta seferberlik ruhuyla kenetlenmiş durumda.

10 ili kapsayan depremin ardından, deprem bölgesinden birçok insan göç etmek zorunda kaldı.

Depremi fırsat bildiler

En çok göç alan illerden biri ise deprem bölgelerine yakın bir konumda bulunan Mersin oldu.

Bu zor durumda bile bazı fırsatçı ev sahipleri, kiraları fahiş miktarlarda artırdı.

Depremzedelerin bu çaresizliğinden yararlanmaya çalışan ev sahiplerinin yaptıkları bu fırsatçılık sonucu 10-15 bin, hatta 20 bin liralık kira bedellerini gören depremzedeler şaşkınlık yaşadı.

Fırsatçı ev sahipleri kiraları 3 kat artırdı

Bu durumdan şikayetçi olan Mersin Emlakçılar Odası Başkanı Mehmet Sinan Canpolat da durumla ilgili şunları söyledi:

“Burada art niyetli, fırsatçı mülk sahipleri, 5 bin liralık daireyi 7-8 bin liraya, 7-8 bin liralık daireyi 10-15 bin liraya çıkardılar. Büyük bir fahiş fiyat uyguladılar. Ben bu açıklamayı yaparken üzülüyorum; canını enkazın altından zor kurtaran depremzede kardeşlerimizi biz burada yüksek fiyatlarla öldürmeye çalışıyoruz.”

“Deprem bölgelerinden Mersin’e 200-250 bin depremzede kardeşimiz geldi”

Canpolat sözlerini şöyle sürdürdü:

“Mersin’e Kahramanmaraş’tan, Adıyaman’dan, Hatay’dan, Antakya’dan 200-250 bin depremzede kardeşimiz geldi. Durum böyle olunca Mersin’de kirası 3 bin lira olan 1+1 daireler şu an 10 bin liraya; 5-6 bin lira olan 2+1 daireler 12-13 bin liraya; 8-10 bin lira olan 3+1 daireler 15-20 bin liraya kadar tırmandı. Çok üzülüyorum; bu kiralarla nasıl baş edeceğimizi biz de şaşırdık.”