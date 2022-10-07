Son dakika… Cemevleri için yeni adımlar! Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeleri peş peşe açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şahkulu Sultan Dergahı ve Cemevi’nde düzenlenen Cemevleri Temel Atma ve Toplu Açılış Töreni’nde açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Alevi-Bektaşi vatandaşlarımız için kurumsal yapı kuruyoruz. Kuracağımız Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı, muhtarlıklara, derneklere, belediyelere, federasyonlara bağlı cemevlerinin yönetimini yürütecektir. Cemevlerinin aydınlatma, içme ve kullanma suyu, yapım, onarım, bakım giderlerinin karşılanmasıyla ilgili tüm sorunlar çözülmüş olacaktır. Aynı şekilde cemevlerinde erkan hizmetlerini yürütmekten sorumlu olan Alevi Bektaşi önderlerinden talep edenlere, kadro verilecek” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti grup toplantısında bugünü işaret ederek “Alevilerle ilgili yeni adım atacağız” demişti. Erdoğan bugün yaptığı açıklamayla cemevleri ile ilgili yeni adımları açıkladı.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkanlar…

Değerli misafirler, kıymetli kardeşlerim sizleri en kalbi duygularımla muhabbetle selamlıyorum. Bugün burada ülkemiz genelinde inşası tamamlanan 4 cemevinin açılışı, 7 cemevinin temelinin atılması nedeniyle bir aradayız.

Şu an içinde bulunduğumuz Şahkulu Sultan Dergahı ayakta tutulmuş ve ihya edilmiştir. Bunca asırdır dergahımızdan gelip geçen herkesten Allah’tan razı olsun diyor, her birini rahmetle yad ediyorum. Bu mekanlar aşk ocağıdır, edep ocağıdır, gönül ocağıdır. Buralar hazreti Peygambere aşık olanların durağıdır. Dergahlarımızda ilim ve ahlak birlikte yol yürür. Medeniyetimize hayırlı insanlar burada yetişir.

Hazreti Mevlana, Yunus Emre gibi gönül sultanları millet olma şuurumuzu kolaylaştırmışlardır. Bu büyük medeniyete sahip çıkmak, gelişmesi için gayret göstermez her birimizin vazifesidir. Dünyada baki olan ise yalnızca muhabbettir. Bugün karşı karşıya kaldığımızın imtihanlarımızın ancak aşkla birlikte, kardeşlikle göğüsleyebiliriz. Önde gelen tarihçilerimizden Aşık Paşa bu durumu şöyle ifade ediyor: Kim kiminle ikiliksiz yar ise, iki cihan devleti onlardadır. Onların menzilleri canlardadır. Cümle işin en üstünü birliktir. Birlik olmak erliktir. Neredeki iki gönül birliktedir, göresin bunlar gani birliktedir. Evet tüm bu mesajlar Hacı Bektaş Veli’nin farklı şekillerde tezahür etmiş biçimleridir. Tevhidi bir, kitabı bir, ezanı bir insanlar için bundan başka bir muhabbet, başka bir aşk yolu yoktur. İşte bunun için hepimizin peygamberi, hepimizin Ali’si, hepimizin kerbelası diyoruz. Bu muhabbet ışığı bugün de önümüzü aydınlatmaktadır. Sinsi niyetlerle birliğimizi bozmak için pek çok kesim olmuştur. Ama hamd olsun bu aşk ateşini söndürmeye kimsenin gücü yetmemiştir.

“ÜLKEMİZİ ADIM ADIM 2023 TÜRKİYESİ’NE HAZIRLADIK”

Haçlılardan Moğollara kadar her saldırıyı inançla bertaraf ederken kendi medeniyetimizin inşasını aynı şekilde sürdürdük. Bir süreklilik içinde istikbalimize sahip çıktık. Bu atılımın gerisinde ülkemize geçtiğimiz 20 yılda kazandırdığımız sorunlarımızı çözdüğümüz eser ve hizmetlerimiz vardır. Sanayiden tarıma kazandırdığımız her bir yatırımla ülkemizi adım adım 2023 Türkiyesi’ne hazırladık. Yeni bir atılımın hazırlığı içindeyiz. Ülkemizi Türkiye yüzyılına hazırlarken milletimizin kardeşliğini güçlendirecek adımlara özel önem veriyoruz. Ekonomik sıkıntıların yol açtığı kayıpları da hızla telafi ediyoruz.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YENİ ADIMLARI AÇIKLADI

Ülkemizdeki Alevi-Bektaşi toplumunun beklentilerine ilişkin geniş kapsamlı çalışma yaptık. 1585 Cemevi ziyaret edilerek muhataplar tek tek dinlendi. Sıcağı sıcağına talimatlar verildi, adımlar atıldı. Ayrıntılı çalışmalar yürütüldü. Bugün burada bunların müjdesini sizlerle paylaşmak istiyorum. Tüm meselelerinin devlet nezdinde takibini yapacak kurumsal bir yapı kuruyoruz. Kuracağımız Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı, muhtarlıklara, derneklere, belediyelere, federasyonlara bağlı cemevlerinin yönetimini yürütecektir. Cemevi hizmetlerinden eğitim faaliyetlerine kadar tüm çalışmalar kamu desteği ve denetimiyle yürütülecektir. Cemevlerinin aydınlatma, içme ve kullanma suyu, yapım, onarım, bakım giderlerinin karşılanmasıyla ilgili tüm sorunlar çözülmüş olacaktır.

Aynı şekilde cemevlerinde erkan hizmetlerini yürütmekten sorumlu olan Alevi Bektaşi önderlerinden talep edenlere, kadro verilecek. Bu adımların Alevi-Bektaşi kardeşlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Cemevlerinin bir kez daha Alevi-Bektaşi kardeşlerimize hayırlı olmasını diliyorum, hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Kalın sağlıcakla…