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Bakan Nebati ‘enflasyonda düşüş’ için tarih verdi! Aralık ayından itibaren…

Bakan Nebati ‘enflasyonda düşüş’ için tarih verdi! Aralık ayından itibaren…
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07 Ekim 2022 - 15:15
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, aralık ayındaki baz etkisiyle enflasyonda düşüşün başlayacağını söyledi. Nebati, “Enflasyon yüzde 13 ortalamalara doğru inecektir” diye konuştu.

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