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Kadıköy’ün kâbusu olmuştu… Dövmeden enselendi!

Kadıköy’ün kâbusu olmuştu… Dövmeden enselendi!
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31 Ocak 2023 - 14:55

İstanabul Kadiköy’de maskeli ve şapkalı bir şüpheli ilçede yaşayanların adeta kâbusu oldu. Girdiği adreslerden para ve ziynet eşya çalan hırsızı ele veren ise ensesindeki dövmesi oldu.

CNN TÜRK Muhabiri Emel Telli’nin hazırladığı habere göre; İstanbul Kadiköy’de para ve ziynet eşya çalan hırsız, ensesindeki dövmeden yakalandı. Kadıköy’de yaşayanların kâbusu olan Uğur Demir, asayiş ekiplerinin dikkatli takibi sonucu yakayı ele verdi.

Kameralara yansıyan şüphelinin suç dosyası da bir hayli kabarık. Kimliğini gizlemek için maske takan hırsız, başından şapkayı da bir an olsun çıkarmıyordu. Ancak ensesindeki dövmeyi hesaba katmadı.

 

Bir ilçenin kâbusu olmuştu... Dövmeden enselendi

 

ÇALINAN SAATTEN YAKALANDI

Hırsızlık anlarının görüntüleri tek tek incelendi, 2. el eşya satan siteler takibe alındı. Çalınan saatlerden birinin ilanını fark eden ekipler şüpheliyi takibe aldı. 22 suç kaydı olan zanlı kısa sürede yakalandı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bu mesaj www.hurriyet.com.tr den alınmıştır.

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