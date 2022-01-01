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Serel Yereli sütyenli pozlarıyla geri döndü! “Güneş açınca rahatça soyunabiliyoruz”

Serel Yereli sütyenli pozlarıyla geri döndü! “Güneş açınca rahatça soyunabiliyoruz”
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07 Şubat 2022 - 13:59

Serel Yereli sütyenli pozlarıyla geri döndü! “Güneş açınca rahatça soyunabiliyoruz”

Daha önce “Parkta güneş açınca rahatça soyunabiliyoruz” sözleriyle dikkat çeken Serel Yereli yine güneşi görünce hırkasının önünü açtı ve sütyeniyle poz verdi.

Serel Yereli sütyenli pozlarıyla geri döndü! "Güneş açınca rahatça soyunabiliyoruz" - Sayfa 1

Bodrum Masalı dizisiyle yıldızı parlayan daha sonra ‘Ben oyuncu değilim, oyunculuk yapmak istemiyorum” açıklamasıyla herkesi şaşırtan Serel Yereli, gelen tekliflerin hepsini reddedip yeni bir hayata başlamıştı.

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Serel Yereli sütyenli pozlarıyla geri döndü! "Güneş açınca rahatça soyunabiliyoruz" - Sayfa 2

Türkiye’den ayrılan ve İngiltere’de müzik hayatı için çalışmalar yapan Yereli, zaman zaman da yaptığı iddialı paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.

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Serel Yereli sütyenli pozlarıyla geri döndü! "Güneş açınca rahatça soyunabiliyoruz" - Sayfa 3

KÖPEKLİ POZ
Serel Yereli, önceki gün yine güneşi görünce hırkasının önünü açıp köpekle pozlar verdi.

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Serel Yereli sütyenli pozlarıyla geri döndü! "Güneş açınca rahatça soyunabiliyoruz" - Sayfa 4

Sütyeniyle poz vermekten çekinmeyen güzel oyuncuya yorum yağdı. Yereli’nin hayranları pozlarına beğeni yağdırırken fotoğrafların altına iltifatlar yazmayı da ihmal etmedi.

Serel Yereli sütyenli pozlarıyla geri döndü! "Güneş açınca rahatça soyunabiliyoruz" - Sayfa 5

Geçtiğimiz aylarda Türkiye’ye geldiğinde iddialı pozlarıyla ilgili konuşan Yereli, “Biz böyle parkta güneş açınca rahatça soyunabiliyoruz, güneşleniyoruz bir problem de çıkmıyor. Kimse kimseye müdahale etmediği için o rahatlığımı sergilemek istiyorum açıkçası” yorumunda bulunmuştu.

Serel Yereli sütyenli pozlarıyla geri döndü! "Güneş açınca rahatça soyunabiliyoruz" - Sayfa 6
Serel Yereli sütyenli pozlarıyla geri döndü! "Güneş açınca rahatça soyunabiliyoruz" - Sayfa 7
Serel Yereli sütyenli pozlarıyla geri döndü! "Güneş açınca rahatça soyunabiliyoruz" - Sayfa 8
Serel Yereli sütyenli pozlarıyla geri döndü! "Güneş açınca rahatça soyunabiliyoruz" - Sayfa 9

Serel Yereli sütyenli pozlarıyla geri döndü! "Güneş açınca rahatça soyunabiliyoruz" - Sayfa 12

Serel Yereli sütyenli pozlarıyla geri döndü! "Güneş açınca rahatça soyunabiliyoruz" - Sayfa 18

Serel Yereli sütyenli pozlarıyla geri döndü! "Güneş açınca rahatça soyunabiliyoruz" - Sayfa 25

 

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