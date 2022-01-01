Serel Yereli sütyenli pozlarıyla geri döndü! “Güneş açınca rahatça soyunabiliyoruz”

Sütyeniyle poz vermekten çekinmeyen güzel oyuncuya yorum yağdı. Yereli’nin hayranları pozlarına beğeni yağdırırken fotoğrafların altına iltifatlar yazmayı da ihmal etmedi.

Geçtiğimiz aylarda Türkiye’ye geldiğinde iddialı pozlarıyla ilgili konuşan Yereli, “Biz böyle parkta güneş açınca rahatça soyunabiliyoruz, güneşleniyoruz bir problem de çıkmıyor. Kimse kimseye müdahale etmediği için o rahatlığımı sergilemek istiyorum açıkçası” yorumunda bulunmuştu.