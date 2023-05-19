Süper Lig’de 35. haftanın hakemleri açıklandı!

Spor Toto Süper Lig’de 35. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu’ndan yapılan açıklamaya göre ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
20 Mayıs Cumartesi
16.00 Kasımpaşa-İstanbulspor: Yaşar Kemal Uğurlu
19.00 Yukatel Kayserispor-Corendon Alanyaspor: Yasin Kol
19.00 Galatasaray-Demir Grup Sivasspor: Arda Kardeşler
21 Mayıs Pazar
16.00 HangiKredi Ümraniyespor-MKE Ankaragücü: Mete Kalkavan
19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Medipol Başakşehir: Cihan Aydın
19.00 Adana Demirspor-Beşiktaş: Mustafa Kürşad Filiz
22 Mayıs Pazartesi
20.00 Trabzonspor-VavaCars Fatih Karagümrük: Turgut Doman