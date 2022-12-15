Son dakika... 6 yaşındaki çocuğa istismar davası Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel tutuklandı

Türkiye’de infial yaratan 6 yaşındaki çocuğa istismar skandalında yeni bir gelişme yaşandı. Dava kapsamında baba Yusuf Ziya Gümüşel ve eski eşi Kadir İstekli hakkında tutuklanmaları talebiyle yakalama kararı çıkarıldı. Kararın ardından gözaltına alınan Kadir İstekli ve baba Yusuf Ziya Gümüşel adliyedeki işlemleri sonrası tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Bakan Bozdağ, 6 yaşındaki çocuğa istismar davasıyla ilgili, “Hukuk işliyor, herkesin vicdanı rahat olsun. Yargılama devam ediyor, hak yerini bulacak, herkes sonucu beklesin” dedi.

Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in 6 yaşında kızı H.K.G.’yi 29 yaşındaki Kadir İstekli ile dini nikahla evlendirdiği iddialarına ilişkin iddianame geçtiğimiz günlerde kabul edildi. İddianamede Kadir İstekli hakkında 30 yıldan az olmamak, baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatıma Gümüşel hakkında da 18 yıldan az olmamak kaydıyla hapis cezası istendi.

Toplumda yankı uyandıran ve tepkilere neden olan olayla ilgili H.K.G. ve Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı tarafından tutuksuz sanıklar Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel hakkında tutuklama talep edildi.

Yusuf Ziya GümüşelTUTUKLAMAYA YÖNELİK YAKALAMA KARARI

İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi sanıklar Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel hakkında üzerlerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, atılı suçun katalog suçlardan olması, bilirkişi raporu, bu suç için yasada ön görülen alt ve üst sınırları, bu nedenle oluşan kaçma şüphesi ve mevcut delil durumu nedeniyle ayrı ayrı tutuklanmalarına yönelik haklarında yakalama emri çıkartılmasına karar verdi.

Kadir İstekliGÖZALTINA ALINAN 2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Dün Pendik’te gözaltına alınan Kadir İstekli, Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirildi. Dava kapsamında, Kadir İstekli’nin ardından baba Yusuf Ziya Gümüşel de bugün gözaltına alındı.

İstekli ve Gümüşel saat 11.00’de emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Yusuf Ziya Gümüşel / Kadir İstekli

DURUŞMA 30 OCAK’TA

Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel, Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 30 Ocak 2023 tarihine hakim karşısına çıkacak.

BAKAN BOZDAĞ’DAN AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 6 yaşındaki Çocuğa Istismar davasıyla ilgili “Çocukların cinsel istismarı bizim ceza kanunumuzda suç olduğu gibi ahlakımız bakımından da kabul edilemez. Hukuk işliyor, herkesin vicdanı rahat olsun. Yargılama devam ediyor, hak yerini bulacak, herkes sonucu beklesin” ifadelerini kullandı.

Kadir İstekli