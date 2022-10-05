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Erkek mühendis tacize dayanamadı, şube müdürü hepsi ‘rüyaydı’ dedi! Mersin’de sıra dışı dava…

Erkek mühendis tacize dayanamadı, şube müdürü hepsi ‘rüyaydı’ dedi! Mersin’de sıra dışı dava…
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05 Ekim 2022 - 16:11

Mersin’de İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde görevli ziraat mühendisi Ç.D.’ye sözlü ve fiziksel cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen şube müdürü H.C. iddiaları reddederek “Ses kaydım cinsel amaçlı değildir, ben rüyamda cinsel tacize uğrayan bir kadını anlatmıştım” dedi. H.C. hakkında 5 yıl 3 aya kadar hapis talebiyle dava açıldı. Mühendis Ç.D. ise şikayetçi olduğu için Mersin’in en uzak ilçesine görevlendirildiğini öne sürdü.

Ziraat mühendisi Ç.D., İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde görev yapmaya başladıktan sonra, Eylül 2020’de kadın şube müdürü H.C. tarafından ‘Seks hayatın nasıl gidiyor’, ‘Beni nasıl buluyorsun’, ‘Çok fazla cinsel tecrübem var, senden etkileniyorum’ diyerek sözlü ve fiziki tacize maruz kaldığını belirtip, kurum amirlerine şikayette bulundu. Ç.D. uğradığı tacizi ispatlayabilmek için, şube müdürünün odasına çağrıldığı zaman yapılan görüşmeleri de kaydetti. Ç.D.’nin olayı kurum amirlerine şikayet etmesinin üzerine çözüm bulunacağı sözüyle 3 aylığına başka bir şubede görevlendirildi. 3 ay sonra tacize uğradığı şubeye dönen Ç.D., çözüm bulunmaması üzerine suç duyurusunda bulundu. Ç.D. daha sonra uzak bir ilçede görevlendirildi.

İDDİANAME DÜZENLENDİ

Mühendisin şikayeti üzerine savcılık tarafından düzenlenen iddianamede H.C., için cinsel Taciz suçundan 5 yıl 3 aya kadar hapis cezası talep edildi. Mersin 1. Asliye Ceza Mahkemesi’nce davanın ilk duruşmasına katılan sanık H.C. savunmasında iddiaları kabul etmeyerek şunları söyledi:

“Müştekiyle arkadaş olarak yakınlaşmamız oldu. Aynı evde bulunduk, birlikte bulunduğumuz süre zarfında müştekiye karşı cinsel herhangi bir eylemde bulunmadım. Kendisine makam odasında müştekiye cinsel ve özel hayatı ile alakalı sorular sormadım, bu şekilde konuşmalarımız olmadı. Özel hayatı ile ilgili olan çocukluğundan bu yana olan hayatını müşteki bana anlatıyordu, cinsel birliktelik teklifim olmadı, cinsel içerikli sohbetim olmadı, müşteki 1 yıl boyunca kendisine cinsel tacizde bulunduğumu söylüyor, her odama girdiğinde ses kaydını aldığını söylüyor ancak elinde 1 tane ses kaydı vardır, konuşma kaydındaki ses benimdir, ses kaydını kesip biçmiştir. Benim bu ses kaydım cinsel amaçlı değildir, ben rüyamda cinsel tacize uğrayan bir kadını anlatmıştım. Müştekinin olaydan önce şubeden gitme konusunu da bir üst müdürüme bildirdim. Kendisini işini yapma konusunda uyardım, il müdürüne bu konuyu sözlü bir şekilde bildirdim. ‘Başka yerlerde memurlar yolunu buluyor, rapor alırım gelmem’ diyordu, gitmediği görevlere adını yazıyordu, oturup kendisine çalışma anlamında bana hayal kırıklığını anlattım, becayiş talebinde bulunacağını söyledi. Ben de durumu il müdürüne bildirdim.”

 

Erkek mühendis tacize dayanamadı, şube müdürü hepsi rüyaydı dedi Mersinde sıra dışı dava...

 

‘PSİKOLOJİM BOZULDU’

Yaşadıklarını anlatan Mühendis Ç.D., maruz kaldığı taciz nedeniyle psikolojik olarak zor günler geçirdiğini söyledi. Ç.D., “Kurumda göreve başladıktan sonra şube müdürüm H.C.’nin sözlü ve fiziki tacizlerine maruz kaldım. Tacizleri giderek artmaya başlayınca kurum amirlerine şikayette bulundum. Sorunu çözeceklerini söyleyerek ilk olarak beni 3 aylığına başka bir şubede görevlendirdiler. 3 ay bekledikten sonra tacize maruz kaldığım şubeye dönünce hiçbir şeyin çözülmediğini gördüm. Bu arada şube müdürünün tacizleri ve psikolojik baskısı da devam etti. Çözüm bulunmaması üzerine savcılığa giderek suç duyurusunda bulundum” dedi.

‘AYLARDIR GÖREV YERİME DÖNMEYİ BEKLİYORUM’

Davanın ilk duruşması eksiklerin giderilmesi için ertelenirken, Ç.D. müdürü hakkındaki şikayeti üzerine bir kez daha geçici görevlendirme ile başka bir yere gönderildiğini ileri sürdü. Mersin’in en uzak ilçesinde gönderildiğini anlatan Ç.D., görevine geri dönmek istediğini belirterek, “Şikayetçi olunca bu sefer beni Mersin’de en uzak bir ilçeye verdiler. Karara itiraz ettim ama kabul edilmedi. Bunun üzerine müdürler hakkında suç duyurusunda bulundum. Çünkü mağdur olan bendim ancak bir kez daha mağdur edildim. Bu sefer de merkezde başka bir ilçede görevlendirdiler. Şube müdürü 2021 Ocak ayında tayin isteyip gittiği halde ben hala başka yerlerde çalışmaya devam ediyorum. Çalıştığım kurumda asıl görev yerine gitmemde bir sakınca olmadığı halde hala dönemedim. Bir an önce asıl görev yerime dönerek işimi yapmak istiyorum.”

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