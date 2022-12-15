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Onur Ünlü ile 5 yıllık ilişkisini bitiren Hazar Ergüçlü sessizliğini bozdu

Onur Ünlü ile 5 yıllık ilişkisini bitiren Hazar Ergüçlü sessizliğini bozdu
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15 Aralık 2022 - 15:21
Yaklaşık 5 yıldır aşk yaşayan Hazar Ergüçlü ile Onur Ünlü’nün evlenmesi beklenirken ayrılık haberi geldi.

Onur Ünlü ile 5 yıllık ilişkisini bitiren Hazar Ergüçlü sessizliğini bozdu

Show TV ekranlarında yayınlanan “Hayat Bugün” dizisinde başrol oynayan Hazar Ergüçlü, 5 yıldır aşk yaşadığı 19 yaş büyük sevgilisi yönetmen Onur Ünlü ile yollarını ayırdı. Dün akşam bir partiden çıkan Ergüçlü, biten ilişkisi hakkında konuştu.

“AYRILIĞIN RASYONEL BİR SEBEBİ YOK”
Menajerinin doğum gününden çıkan oyuncu, Onur Ünlü ile biten ilişkisi için “Tam rasyonel bir sebebi yok açıkçası… Yıpranma oldu beş yıllık ama yani çok yakın arkadaşım tabii ki yani… Her şeyim, ailemden biri gibi Onur… O yüzden ayrıldık ama arkadaşlığımız devam ediyor” ifadelerini kullandı.

KIYAFET ÇIKIŞI DİKKAT ÇEKMİŞTİ
Kıyafet tercihleriyle sık sık adından söz ettiren Hazar Ergüçlü, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada sevgilisi Onur Ünlü‘nün kendisini cesaretlendirdiğini söylemişti. Sevgilisinin kıyafet tercihlerine karışmadığını söyleyen Ergüçlü, “Beni aksine Onur yüreklendiriyor böyle transparan kıyafetleri giymem için. Ben bazen çekiniyorum ‘Fazla mı açık acaba diyorum’ o da ‘Hayır bence giymelisin’ diye beni yüreklendirdiği oluyor” ifadelerini kullanmıştı.

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