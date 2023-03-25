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Seren Serengil ve Arto krizinden sonra Söylemezsem Olmaz’ın yeni kadrosu belli oldu

Seren Serengil ve Arto krizinden sonra Söylemezsem Olmaz’ın yeni kadrosu belli oldu
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25 Mart 2023 - 15:45
Beyaz Tv’nin ilgiyle takip edilen magazin programı Söylemezsem Olmaz’ın yeni kadrosu belli oldu. Seren Serengil’in olaylı bir şekilde ayrıldığı programda Arto’da bir süredir görünmüyordu. Programın yeni üçlüsü ilk kez ortaya çıktı.

Seren Serengil ve Arto krizinden sonra Söylemezsem Olmaz'ın yeni kadrosu belli oldu - Sayfa 1

Beyaz Tv’nin gündemden düşmeyen programı Söylemezsem Olmaz’da sular durulmuyor. Seren Serengil’in olaylı bir şekilde programdan ayrılmasının ardından Arto Dalga’da ekranda görünmedi. ‘Biraz uzaklaşmak iyi gelecek‘ şeklinde paylaşımlar yapan Arto’nun programdan ayrıldığı ortaya çıktı.

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Seren Serengil ve Arto krizinden sonra Söylemezsem Olmaz'ın yeni kadrosu belli oldu - Sayfa 2

Bircan Bali’nin devam ettiği Söylemezsem Olmaz’ın diğer iki ismi belli oldu.

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Seren Serengil ve Arto krizinden sonra Söylemezsem Olmaz'ın yeni kadrosu belli oldu - Sayfa 3

SnobMagazin’in haberine göre; bir süredir Söylemezsem Olmaz’da yorumculuk yapan Ebru Şancı Öztürk’ün programa tamamen dahil olduğu öğrenildi.

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Seren Serengil ve Arto krizinden sonra Söylemezsem Olmaz'ın yeni kadrosu belli oldu - Sayfa 4

Bircan Bali ve Ebru Şancı Öztürk’e Pınar Eliçe’nin eşlik edeceği bilgisi paylaşıldı.

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Seren Serengil ve Arto krizinden sonra Söylemezsem Olmaz'ın yeni kadrosu belli oldu - Sayfa 5

Beyaz TV’de hafta içi her gün ekrana gelecek fenomen program Söylemezsem Olmaz’da pazartesinden itibaren Bircan Bali, Ebru Şancı Öztürk ve Pınar Eliçe, izleyiciyle buluşacak.

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Seren Serengil ve Arto krizinden sonra Söylemezsem Olmaz'ın yeni kadrosu belli oldu - Sayfa 6

Söylemezsem Olmaz programında yorumculuk yapan Seren Serengil, Instagram hesabından yaptığı açıklamada mobinge uğradığını söyleyerek programdan ayrılmıştı.

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Seren Serengil ve Arto krizinden sonra Söylemezsem Olmaz'ın yeni kadrosu belli oldu - Sayfa 7

Uzun süredir dostları Bircan Bali ve Arto ile küs olan Serengil eski dostlarını da suçladı.

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Seren Serengil ve Arto krizinden sonra Söylemezsem Olmaz'ın yeni kadrosu belli oldu - Sayfa 8

Geçtiğimiz aylarda kızının kendisini dolandırdığını söyleyen ve dava açan Nevin Teoman, programın diğer sunucuları Bircan Bali ve Arto Dalga’ya ateş püskürdü.

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Seren Serengil ve Arto krizinden sonra Söylemezsem Olmaz'ın yeni kadrosu belli oldu - Sayfa 9

NEVİN TEOMAN: İKİ YALAKA…

Kızının programda mobinge uğradığını ve haksızlık yapıldığını söyleyen Nevin Teoman, sosyal medya hesabından takipçilerine cevap verirken Bircan Bali ve Arto Dalga’yı hedef aldı.

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Seren Serengil ve Arto krizinden sonra Söylemezsem Olmaz'ın yeni kadrosu belli oldu - Sayfa 10

Bir kullanıcının “Devir kimlere kaldı. Hazımsızlık diz boyu” yorumuna cevap veren Nevin Teoman, “Rezalete bakar mısın canım.

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Seren Serengil ve Arto krizinden sonra Söylemezsem Olmaz'ın yeni kadrosu belli oldu - Sayfa 11

İki yalaka terbiyesizlik yapıyor, kanal izin veriyor.

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Seren Serengil ve Arto krizinden sonra Söylemezsem Olmaz'ın yeni kadrosu belli oldu - Sayfa 12

Sözleşme var, kızım bütün terbiyesiyle bekliyor.

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Seren Serengil ve Arto krizinden sonra Söylemezsem Olmaz'ın yeni kadrosu belli oldu - Sayfa 13

Ben hemen istifa et kurtul oradan dememe rağmen sabırla bekledi.

Üç kere hastaneye kaldırıldı böyle bir düzen olur mu?

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Seren Serengil ve Arto krizinden sonra Söylemezsem Olmaz'ın yeni kadrosu belli oldu - Sayfa 14

O da yetmedi fake hesaplarla saldırıyorlar.

Bu kız onlara ne yaptı ne? Terbiyesiz, ne Allahsız yaratık bunlar.

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Seren Serengil ve Arto krizinden sonra Söylemezsem Olmaz'ın yeni kadrosu belli oldu - Sayfa 15

Bu memleket nereye gidiyor” dedi.

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