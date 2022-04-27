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Türk-İş Açıkladı: Açlık Sınırı Nisanda 5 Bin 323 Lira Oldu

Türk-İş Açıkladı: Açlık Sınırı Nisanda 5 Bin 323 Lira Oldu
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27 Nisan 2022 - 15:36

Türk-İş nisan ayında 4 kişilik bir ailenin açlık sınırını 5 bin 323 lira, yoksulluk sınırını ise 17 bin 340 lira olarak hesapladı.

Türk-İş nisan ayına ilişkin açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasını yayımladı. Buna göre nisanda 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 5 bin 323 lira, yoksulluk sınırı ise 17 bin 340 lira olarak hesaplandı.

Araştırmaya göre bekar bir çalışanın “yaşama maliyeti” 6 bin 956 lira olarak gerçekleşti.

Ankara’da yaşayan 4 kişilik ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarı, bir önceki aya göre yüzde 8,02 artarken, yıllık bazda ise yüzde 85,02 yükseldi.

Türk-İş araştırma sonuçlarına ilişkin olarak ise şu değerlendirmeyi yaptı:

“İndirim market sayısı ülke genelinde 34 bine yükseldi”

“İçinde bulunduğumuz enflasyonist dönem tüketici alışkanlıklarında önemli değişikliklere yol açıyor. Marketlerde ve semt pazarlarında toplu alışveriş azalıyor, az ve sık alışveriş artıyor. Daha küçük paketler, daha ekonomik markalar tercih ediliyor. Tüketicinin özel markalı (private label) ucuz ürünlere yönelmesi indirim marketi sayısını ülke genelinde 34 bine yükseltti.

“Buğday içeren gıda ürünlerinde”

Martın son haftası Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), sanayicilere sattığı buğdaya yüzde 22 oranında zam yaptı. Bu nedenle buğday içeren gıda ürünlerine de, tüketiciye yansıyacak şekilde ramazan bayramı sonrasında bir zam yapılması durumu ortaya çıktı.

Dişi sığır sayısının azalması ve yüksek maliyetlerin üzerine bir de turizm sezonundaki talep artışı eklendiğinde, çözümleri bulunmazsa dana kuşbaşının yaz aylarında 175 TL’yi geçmesi öngörülüyor.

Elektrik fiyatlarına yapılan yüksek zamlardan dolayı daha az sulama yapılan yerlerde sınırlı gübre kullanımının da ilave olumsuz etkisiyle verim kaybı olacak. Zamlar öncesindeki gibi gübreleme ve sulamaya devam edilen yerlerde ise maliyetler artacak. Bu çıkmazın doğal sonucu olarak, yaz aylarında gıda fiyatlarında eğer olursa önceki yıllara kıyasla çok sınırlı bir gerileme olacağı şimdiden öne sürülebilir.”

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