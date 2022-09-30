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Survivor Yunus Emre sevgilisine dehşeti yaşattı! “Uyuşturucu madde kullanır” diyerek anlattı!

Survivor Yunus Emre sevgilisine dehşeti yaşattı! “Uyuşturucu madde kullanır” diyerek anlattı!
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30 Eylül 2022 - 14:48

TV8’in sevilen yarışma programo Survivor’da 2020 ve 2022 döneminde yer alan Yunus Emre Özden sevgilisini Beria Gözen darp etti. Gözen’in şikayet dilekçesine tv100’den Barış Agil ulaştı.

Survivor Yunus Emre sevgilisine dehşeti yaşattı! "Uyuşturucu madde kullanır" diyerek anlattı! - Sayfa 1

Survivor yarışmacılarından Yunus Emre Özden’in 3,5 yıllık sevgilisi Beria Gözen darp edildiği iddiasıyla şikayetçi oldu.

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Survivor Yunus Emre sevgilisine dehşeti yaşattı! "Uyuşturucu madde kullanır" diyerek anlattı! - Sayfa 2

tv100’den Barış Agil’in haberine göre Gözen şikayet dilekçesinde şu ifadeleri kullandı:

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Survivor Yunus Emre sevgilisine dehşeti yaşattı! "Uyuşturucu madde kullanır" diyerek anlattı! - Sayfa 3

“Yunus Emre Özden benim erkek arkadaşım olur. Yaklaşık olarak 3,5 yıldır beraberiz ve beraber yaşarız.

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Survivor Yunus Emre sevgilisine dehşeti yaşattı! "Uyuşturucu madde kullanır" diyerek anlattı! - Sayfa 4

Ara ara tartışmalarımız olur ve daha önce de kendisinden Bu sebeple şikayetçi oldum. Fakat en son bir aydır küstük.

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Survivor Yunus Emre sevgilisine dehşeti yaşattı! "Uyuşturucu madde kullanır" diyerek anlattı! - Sayfa 5

Son bir haftadır barıştık. Yine beraber yaşamaya başladık. Yunus Emre normalde uyuşturucu madde kullanır.

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Survivor Yunus Emre sevgilisine dehşeti yaşattı! "Uyuşturucu madde kullanır" diyerek anlattı! - Sayfa 6

23.09 2022 günü saat 12 sıralarında dün nereye gittiğini sordum. Bu esnada yanında kız kardeşim Zeynep de vardı ve darp olaylarına tanık oldu.

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Survivor Yunus Emre sevgilisine dehşeti yaşattı! "Uyuşturucu madde kullanır" diyerek anlattı! - Sayfa 7

Bu sebeple aramızda tartışma çıktı. Yunus Emre benim saçlarımı çekti,

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Survivor Yunus Emre sevgilisine dehşeti yaşattı! "Uyuşturucu madde kullanır" diyerek anlattı! - Sayfa 8

Boğazımı sıktı ve tekme ile bana vurarak beni darp etti ve hakaretlerde bulundu. Ardından yaşadığı evden beni ve kardeşimi kovdu.

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Survivor Yunus Emre sevgilisine dehşeti yaşattı! "Uyuşturucu madde kullanır" diyerek anlattı! - Sayfa 9

Ben de kendi imkanlarım ile şikayette bulunmak üzere büronuza geldim.

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Survivor Yunus Emre sevgilisine dehşeti yaşattı! "Uyuşturucu madde kullanır" diyerek anlattı! - Sayfa 10

Bundan tam tarihini hatırlayamamakla birlikte yaklaşık bir buçuk ay önce Yunus Emre beni yine darp etti. Ben Silivri Kolan Hastanesi’ne gittim.

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Survivor Yunus Emre sevgilisine dehşeti yaşattı! "Uyuşturucu madde kullanır" diyerek anlattı! - Sayfa 11

Tedavi olurken Yunus Emre yanımdaydı. Bu sebeple korkumdan orada bulunanları bilgi veremedim Zaten sonrasında yine barıştık.

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Survivor Yunus Emre sevgilisine dehşeti yaşattı! "Uyuşturucu madde kullanır" diyerek anlattı! - Sayfa 12

Bugün yaşanan olaya kadar beni darp eden ve hakaretlerde bulunan Yunus Emre Özden’den şikayetçiyim.”

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Survivor Yunus Emre sevgilisine dehşeti yaşattı! "Uyuşturucu madde kullanır" diyerek anlattı! - Sayfa 13

Geçtiğimiz aylarda da Özden tarafından darp edilmesiyle gündeme gelen Gözen’in, sevgilisi Survivor’a katılacağı için şikayetini geri çektiği öğrenildi.

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Survivor Yunus Emre sevgilisine dehşeti yaşattı! "Uyuşturucu madde kullanır" diyerek anlattı! - Sayfa 14

İşte dava dilekçesi…

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Survivor Yunus Emre sevgilisine dehşeti yaşattı! "Uyuşturucu madde kullanır" diyerek anlattı! - Sayfa 15
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Survivor Yunus Emre sevgilisine dehşeti yaşattı! "Uyuşturucu madde kullanır" diyerek anlattı! - Sayfa 16
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Survivor Yunus Emre sevgilisine dehşeti yaşattı! "Uyuşturucu madde kullanır" diyerek anlattı! - Sayfa 17
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Survivor Yunus Emre sevgilisine dehşeti yaşattı! "Uyuşturucu madde kullanır" diyerek anlattı! - Sayfa 18
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Survivor Yunus Emre sevgilisine dehşeti yaşattı! "Uyuşturucu madde kullanır" diyerek anlattı! - Sayfa 19
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Survivor Yunus Emre sevgilisine dehşeti yaşattı! "Uyuşturucu madde kullanır" diyerek anlattı! - Sayfa 20
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Survivor Yunus Emre sevgilisine dehşeti yaşattı! "Uyuşturucu madde kullanır" diyerek anlattı! - Sayfa 21
2122

Survivor Yunus Emre sevgilisine dehşeti yaşattı! "Uyuşturucu madde kullanır" diyerek anlattı! - Sayfa 22
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