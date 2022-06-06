Selçuk Geçer’den korkutan dolar açıklaması! ‘Bedelini ağır öderiz…’

Selçuk Geçer 5 Nisan 1994 krizine dikkat çekerek, dolar kuru için yeni tahminlerini paylaştı.

“BEDELİNİ ÖDEYECEĞİZ”

Ekonomist Geçer, “5 Nisan 1994 yılı 8 bin olan dolar 42 bin liraya çıkmıştı.. Hiperenflasyona gitmişti Türkiye. Demek ki 98 çok iyi bir yıl değildi. Sayın Nebati enflasyonun düştüğünü söylüyor. Komik bir ekonomi yaşıyoruz. İzahı olmayan şeylerin mizahını yaşıyoruz. Doların da izahı yok. Ekonomi verilerinin izahı yok. Biz artık mizah yapıyoruz. Dolar 16,54 gördü sonra geriye gitti. Döviz satılıyor bir miktar geriye gidiyor. Ve 16,30’ü görürsek kimse şaşırmasın. Euro’da da hafif geri çekilme var. Hem dünyada hem Türkiye’yi etkileyen brent petrol fiyatları. İşler karışmaya devam edecek. Bu kafa değişmediği sürece bunların bedelini ödeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Karar’da yer alan habere göre; Geçer’in açıklamaları şöyle:

“DOLAR 22 LİRAYI GÖREBİLİR”

“Dünyada enflasyon artıyor. Aslında biz enflasyonla ilgili en iyi aylardayız. Dolayısıyla enflasyonun bu olmadığını görüyoruz. Bunun dövize etkisi ne olacak? Dolar şu an 16,54’dü görmüş oradan 16,45’e gerilemiş. Demek ki döviz düşmeyecek. Yükseliş eğilimine devam edecek. Sayın Nebati Enflasyon düşme eğilimine girdi diyorsa oturup düşünmek gerek. Piyasada gerçek enflasyonu frenleyemiyor. Dolar bu koşullarda 22 liraya emin adımlarla gidiyor. Hatta biz yaz aylarında 20 lirayı buluruz. Sona Eylül Ekim Kasım ve Aralık aylarında enflasyonu yoldan çıkar ve doları fırlatır.

“BÜYÜK BUNALIMA DOĞRU YOL ALIYORUZ”

“Yıl sonu ve yıl başları tehlikelidir. Enflasyon patlayacak. Cari açığı kapatamayacağız. Aynı zamanda gri listeden kara listeye emin adımlarla ilerleyeceğiz. Yabancı sermaye bu koşullarda Türkiye’den kaçmaya devam eder. Bu da dövize olan ihtiyacına artmasına neden olur. Bütçe açığımız zaten kontrolden çıkmış durumda. Zamlar yapıldıkça piyasalar bozulmaya devam edecek. E kur nasıl bu seviyelerde tutulacak? 5 Nisan 1994 yılından daha daha sert bir seviyeye doğru gidiyoruz. Daha büyük bir krize ve daha büyük bir bunalıma doğru yol alıyoruz. Bu sıkıntılar bitmeyecek hazırlıklı olun. 1994 krizinden daha beter olacağız. Kur bir gecede 6 kat arttı. Fakirlik ve hiperenflasyona gidiyoruz”