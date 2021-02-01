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Yer aldığı uluslararası projelerle adını dünyaya duyuran Tuba Büyüküstün, Ruslar’ın da dikkatini çekti. Oyuncu, Rus telekomünikasyon markasının reklam yüzü oldu ve markanın reklam filmi için Türkiye’de kamera karşısına geçti.

Rol aldığı projelerle ve yaptığı işbirlikleriyle adını dünyaya duyuran Tuba Büyüküstün, yeni bir işe adım attı.

En son “Sefirin Kızı” adlı diziyle ekranlara gelen ünlü oyuncu, Rus telekomünikasyon pazarının yüzde 80’ini elinde tutan markanın işbirliğinde çekilen reklam filmi için anlaşma yaptı.

Büyüküstün’le çalışmak için oldukça heyecanlı olan yetkililer, oyuncu yoğunluğundan dolayı Rusya’ya gidemeyince, kendileri soluğu Türkiye’de aldı.

Türkiye’de yapılan reklam filminin çekimleri 2 gün sürdü.