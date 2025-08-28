Reha Muhtar ile Deniz Uğur Velayet Davası : Çocuklara Yurt Dışı Yasağı Getirildi

Gazeteci ve televizyoncu Reha Muhtar ile oyuncu Deniz Uğur arasında uzun süredir devam eden velayet mücadelesinde yeni bir gelişme yaşandı. Muhtar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, ikiz çocuklarına mahkeme kararıyla yurt dışına çıkış yasağı konulduğunu açıkladı. Bu karar, taraflar arasındaki gerilimi yeniden gündeme taşıdı.

Muhtar, yasağın Deniz Uğur’un talebi üzerine alındığını belirterek tepki gösterdi. “Çocuklarımın özgürce seyahat edememesi kabul edilemez” ifadelerini kullanan gazeteci, kararın haksız olduğunu savundu. Reha Muhtar ile Deniz Uğur arasındaki anlaşmazlık, 2010 yılında imzalanan ve çocukların velayetinin babada kalmasını öngören protokole dayanıyordu. Ancak Uğur, son dönemde bu protokole itiraz ederek velayet davasını yeniden başlatmıştı.

İstanbul Aile Mahkemesi’nde süren dava, zaman zaman sert açıklamalara sahne oldu. Deniz Uğur, çocukların geleceği ve eğitimi için velayetin kendisine verilmesi gerektiğini öne sürerken, Muhtar ise çocukların düzeninin bozulmaması gerektiğini savundu. Taraflar arasında süren bu çekişme, kamuoyunun da yakından takip ettiği bir mesele haline geldi.

Yurt dışı yasağı kararı, davanın seyrini önemli ölçüde etkileyecek gibi görünüyor. Hukukçular, bu adımın velayet konusunda anne lehine bir avantaj yaratabileceğini ancak sürecin ilerleyen günlerde daha da netleşeceğini ifade ediyor. Kamuoyunda geniş yankı uyandıran gelişme, velayet davalarında çocukların hakları ve ebeveynlerin sorumlulukları konusunu bir kez daha gündeme getirdi.

