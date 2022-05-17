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Sahil Güvenlik Komutanlığı görüntüleri paylaştı! Nefes kesen operasyon: Hepsi kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığı görüntüleri paylaştı! Nefes kesen operasyon: Hepsi kurtarıldı
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17 Mayıs 2022 - 10:31

Sahil Güvenlik Komutanlığı, 12 Mayıs’ta Urla bölgesinde İtalya rotası üzerinde hareket eden yelkenli bir teknenin engellendiğini ve teknedeki 85 düzensiz göçmenin kurtarıldığını duyurdu. Açıklamada “Aynı teknede bulunan 3 göçmen kaçakçısı yakalanmış ve kara üzerinde aynı olayla bağlantılı 39 düzensiz göçmen tespit edilmiştir” denildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, düzensiz göç ile mücadeleye ilişkin açıklama yayımladı. Yapılan açıklamada “Ülkemiz, yanı başında yaşanan ve bütün dünyayı etkileyen düzensiz göç girişimlerine neden olan insanlık travmalarının etkilerini en aza indirebilmek için, insan hakları temelinde ve uluslararası normlara uygun şekilde verdiği tepkilerle bütün dünyaya örnek teşkil etmeye devam etmektedir” denildi.

BU YIL 12 BİN 846 DÜZENSİZ GÖÇMEN KURTARILDI

Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından açıklanan resmi rakamlara göre; 01 Ocak- 31 Aralık 2021 tarihleri arasında 848 göç olayında 23.676 düzensiz göçmen, 2022 yılında ise 417 göç olayında da 12.846 düzensiz göçmen sağ olarak yakalandı/kurtarıldı.

YUNAN UNSURLARI TARAFINDAN ÇARESİZLİĞE VE ÖLÜME TERK EDİLİYORLAR

Açıklamada “Denizin ortasında çaresizliğe terk edilen göçmenlere Sahil Güvenlik Komutanlığı yardım elini uzatıyor, yaşanan tüm gelişmelere rağmen göçmenleri yalnızlığa terk etmiyor. Hayatlarını kaybetme pahasına, küçük bir umuda tutunarak denize açılan düzensiz göçmenler, Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk Karasularına geri itilerek, çaresizliğe ve ölüme terk ediliyorlar. Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından kurtarılan düzensiz göçmenlerin, neredeyse her kurtarma olayının ardından anlattıkları, Yunanistan’ın göçmenlerin hayatını hiçe sayarak onları Türk Karasularına nasıl geri ittiğini de tüm açıklığıyla dünya kamuoyunun gözleri önüne seriyor” ifadeleri kullanıldı.

 

Son dakika... Sahil Güvenlik Komutanlığı görüntüleri paylaştı Nefes kesen operasyon: Hepsi kurtarıldı

 

İTALYA ROTASI ÜZERİNDE YELKENLİ BİR TEKNE ENGELLENDİ

Bu mücadelenin amacı sadece düzensiz göçmenleri denizde karşılaşabilecekleri olumsuzluklardan korumak değil, aynı zamanda ülkemizin bir göç rotası haline gelmesini engelleyerek göçmenler için cazibe merkezi olmasının da önüne geçmek. Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri göç rotalarının cazibe merkezine dönüşmemesi için 7/24 müşterek denetim ve kontroller icra ediyor.

Çok yakın zamanda 12 Mayıs 2022 tarihinde kolluk güçlerimiz tarafından yapılan müşterek bir Operasyon ile Urla bölgesinde İtalya rotası üzerinde hareket eden yelkenli bir tekne engellendi. Son derece tehlikeli olan İtalya rotası üzerindeki teknede 85 düzensiz göçmen bu tehlikeli yolculuktan kurtarılırken yine aynı teknede bulunan 3 göçmen kaçakçısı yakalanmış ve kara üzerinde aynı olayla bağlantılı 39 düzensiz göçmen tespit edilmiştir.

 

Son dakika... Sahil Güvenlik Komutanlığı görüntüleri paylaştı Nefes kesen operasyon: Hepsi kurtarıldı
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