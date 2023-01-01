SİSİ, CAN TANRIYAR’IN EŞİ TAMAR ÖNER’İN KIRMIZI NOKTALI GEÇMİŞİNİ İFŞA ETTİ

Seyhan Soylu Can Tanrıyar’ın eşi Tamar Öner’in geçmişindeki bir bombayı patlattı. Can Tanrıyar’ın evlendiği bu kadının yaşadığı bu olayların farkında olup olmadığı bilinmezken, Seyhan Soylu bu itiraflara gerekçe olarak Uçankuş sitesindeki saldırıları gerekçe gösterdi…
Tamar Öner’in Seren Serengil’le ilişkilendiren Seyhan Soylu instagramından yaptığı bir saatlik yayında binlerce takipçisine önce Tamar Öneri’ tanıttı. Nereden nereye evirildiğini adım adım, tarih tarih açıkladı… Öyle bir sırrını da ifşa etti ki hapisteki Can Tanrıyar hop oturup hop kalkacak türden detaylar içeriyor…
“Bundan 4-5 yıl önce seren Serengil’in yanındaydı Seren’in hayranı olarak falan yanına geldiği bir kızdı. Şimdi bu şekilde Hareket edince tabii Seren’i de biliyorsunuz. Böyle yeni arkadaşlıklar falan kurmak ister Acarkent’te de oturuyor babası da müzik aletleri filan satıyor du bakmayın siz Can Tanrıyar’ın oğlunu sosyetik diye kakaladığına ha böyle sosyetik mosyetik bi hatun değil
İşte böyle gregoryendir kendisi yani Ermeni vatandaşımızı kendisi
Ve Ermeni camiasında dahi cemaatinde dahi şey yapmış
aforoz edilmiş bir hatundur çünkü çok dejenere hareketleri falan vardır
Şimdi son zamanlarda bana gönderme yaparak imalarda bulunuyor.
Kimde bulunuyor çocuklarının yani Tamar’ın değil, şimdi Tamar Uçankuş’ta
Seyhan Soylu Tamar Öner’in hırsları nedeniyle hem Uçankuş’un hem de Can Tanrıyar’ın başını derde soktuğunun altını çizdi. Can Tanrıyar’ın çocuklarına seslendi.
Bir kere Uçankuş Can Tanrıyar’ın başını kim yedi kardeşim
Vallahi de Tamar yedi, billahi de Tamar yedi şimdi Anılcan’la Oğulcan muhakkak dinliyorsunuzdur.
Bu karı ne diyecek diye… Ne diycem?
Sizin üvey annenizi anlatıcam size
Ben anlattıktan sonra bekâr olursanız sütannesi yaparsınız
Onu iyi dinleyin çünkü haddini ve çizgisini çok aştı.
Benim emekçi gazeteci kardeşlerime
Uçankuş’u siz Etiler’de, sen de o gün ordaydın Anılcan
Etiler’de büfeciye dahi borcunuz varken net olarak söylüyorum, büfeciye dahi borcunuz varken yapmış olduğunuz ortaklıktan dolayı size abilik yapan o adama ihanet ettiniz. Adamın eşine hakaret ettiniz geçmiş fotoğraflarını adamın bir Türkiye güzeli diye bir manken diye podyum fotoğraflarını buldunuz.
Ve bu adamın ağırlığını hafifleterek egzajere ederek olayları çok bayağı indirdiniz. Böyle yapınca nankörlüğünün sektör tarafından zaten bilinirdi tamamen itibarsız hale getirdiniz bu adam size ne yaptı? Bu adam size Etiler’de büfeye dahi borcunuz varken
hiçbir halt etmeyen Uçankuşuna fiyat olarak biçmiş olduğunuz rakam 15 milyon dolar biçti. Bir “dikim” etmeyen Dikili ağaç anlamında söylüyorum. yanlış anlamayın çok edepli karıyımdır.
Televizyona 15 milyon dolar fiyat biçtin. Ve bunun yarısı için 6 buçuk milyon dolar, 13 milyon dolar yaptınız Sonra 15 çıkardınız… 6 buçuk milyon doları indirdin. Televizyona 1,5 milyon dolar masraf ettin, 1,5 da giderleri oldu 2 yıl boyunca… Adam dedi ki oturalım masaya hesap yapalım ve adam bulaşmasın dedi diye kıyameti kopardınız oradaki işçilere paralarını vermediniz. Kapının önüne işçileri bıraktınız. Neden bıraktınız?
Tamam, aldınız elinize telefonları
Ben sac yokmuş işte, ben sac yaptırdım havuzuma falan saçmaladınız saçmalayınca. O tarihte de ben bunları haber yapınca ortağınızın dikkatini çekiyor diyor ki: “Muhasebe müdürlerini yolluyor, Müşavirlerini inceleyin” diyor. Bu diyor “hakikatten insanlar para alamıyormuş” diyor.
Adamın haberi bile yok ve adamlar incelendiğinde bir bakıyorlar ki
Senin bunu tamamen yani Can’ın bana göre Azrail’sin
Sen biliyor musun Azrail’sin
Birbirinize Azrail oldunuz birbirinize
Bu hatun Fikret aryan ve Ermeni vatandaşımız
Ve kendi cemaatinden bile atılmış bir hatun
Emin bu arada Emin’in cemaati inanılmaz tutucudur
Biliyor musunuz? Katoliklerden daha çok tutucudur
Gregoryenler birbirlerini tutar
Birbirlerini kollarlar kendi aralarında
Ama tamamen aforoz edilmiş
Bunun annesi de aforoz edilmiş
Neden aforoz edilmiş onu da anlatacağım şimdi
Tamar bize çocukluk travmalarını anlatırdı
Bir gün oturuyoruz
İşte böyle 8 yaşından beri
Annemin sevgilisi var
Bizde dedik ki baban yok mu?
Var ama özgür hayat yaşıyorlar
Annesinin de sevgilisi varmış
Evlerinin kiralarını ödüyorlarmış
Bize çok ilginç geldi
Dedik sallıyor herhalde dedik yani bir öyle bir böyle
Bir kere Seren Serengil
Asistana olan bu hatundan inanılmaz nefret eder
İnsanlardan kinlidir
Hayata karşı acayip egoludur böyle
Ağzı da inanılmaz sinkaflıdır
Ben de onun biraz daha “içinden geçsem”
Elimdeki belgeleri sunsam
Kimlerin kucağında görüntülerini yayınlasam size
Videolu olarak böyle olacaksınız
Aaa Tamar bu muymuş?
Evet, Tamar oymuş çünkü seren Serengil’le tersoyken geldi
Bir sürü sıkıntıları vardı kadın ona evini açtı
Kadın ona içini açtı kadın ona gitti sermaye verdi Merter’den malzeme alsın diye paralar verdi. Bize dedi ki
“cana vereceğim, onu köpek gibi yapacağım” dedi
Seren söylemek zorundayım çok özür dilerim bunları…
O kızıyor ondan bahsetme diyor bu ara ay
Bu arada aman diyor
Ne olur diyor. Allah aşkına ondan bahsetme diyor
O kadar illallah ettirmiş yani Can da o da
Tamar’dan önce Yaşar biliyorsunuz
hayatındayken Yaşar’ın öncesinde Can Tanrıyar
Petekten sonra inanılmaz derecede takıktı
Seren Serengil’i beraber olmak istiyordu
Yaklaşık 1 yıl filan
Ona olan aşkı çiçekler
böcekler
bu Uçankuş’ta biliyorsunuz
sunuculuklar filan yaptırarak… O zamandan beri takıktır
Ve seren onunla et mesafeli dost olur abi-Kardeş gibi falan
Hayır, çünkü adam
Yaktı yani Tamar önce can Tanrıyar’ı yaktı sonra da Muhammed Yakut’u yaktı
Çünkü Can Tanrıyar Muhammed Yakut’u inandırdı
ama biz hepimiz şahittik bu olaya
Yani Allah’ın indinde de şahittik
Muhammed yakutu doldurdu doldurdu
Adamın zaten kafa gidikti. Burada ki
Kurmuş olduğu işlerden adama krediler vermiyorlar
Bazı programlarla papaz olmuş ve saire
Ona haksızlık edilmiş
Adama söz verilmiş adama oyalanmış falan
Adam zaten dolu
Ve gayrimeşru âleminde bir sürü insana gidiyor
Hani adam soruyor ya hesabı kitabı
Sen personele bile maaş vermiyorsun diye gidiyor
Bütün mafyalara
Sedat Peker’e gidiyor
Şahin’e gidiyor
Öbürüne gidiyor
Herkes durumu bildiği için racon kesiyorlar
Ama Muhammed yakut
Biraz saf bi tarafı vardır onun
Muhammed Yakup
Ben bütün gayrimeşru âlemindeki herkesi tanırım
Yani onlar bakmayın öyle çok büyük böyle kabadayı
Bilmem ne…
Çok bir kocaman da yürekleri olan bi çocuksu ruhları vardır
Anlatabildim mi?
O kanaldan giriyor ve Muhammed Yakut’u ikna ediyor
Adam senin yüzünden müptezeller Sıla hasreti çekiyor
Muhammed Yakut’un ağzından
Geçmişte bir tane devletine karşı laf olur mu?
Ben 30 senedir tanıyorum bunları
Adamı doldurdunuz doldurdunuz
Doldurdunuz doldurdunuz doldurdunuz
Sen Canı doldurdun
Can onu doldurdu
Üçgen yaptınız
Şimdi de çocukları devlete geçirmeye başladı
Senin kontrolünde şimdi onları yakacaksın
Anıl’ı yakacaksın
Oğulcan’ı yakacaksın
Nasıl bir kadınsın sen ya
Sen nasıl bir kadınsın ya
Yav sen nasıl bir kadınsın anlatıyım ben
Millete de millete dinlesin
Şimdi Yaşar’la birlikte olduğunda bu hatun acar kent’te
Yasaklı listesinde Yaşar’ın koymuş olduğu
Çünkü Yaşar’ın koymuş olduğu 1 yasaklı liste vardı
Şu karılarla görüşme
Bunlar motordur bunlar şudur bunlar budur ve saireydi
Bu tip kadınlarla acar
Kentte bu tip kadınlarla çok mevcut
Bu tip kadınlarla arkadaşlığını altını çizmiş
Ve bunlarla görüşmeyeceksin demişti
Seren de
Hani boşandığı ıvır zıvır ya inadına bunla görüşüyo
Ben uyarmıştım onu
Dedim ki bak bu çok inanılmaz
Gravyer bir şey başına iş açacak falan dedi
Sonra dedi ki bana ne açacak dedi
İşte bu canla kanla olaylarından sonra yav Seyhan dedi
Sana bir şey söyliyim mi dedi
Ben dedi bu kadar istesen dedi
Ben dedi bu hatunun dedi o canla dedi
İkisi de dedi denyo dedi
Rahatsız dedi birbirlerine dedi inanılmaz dedi
Lanetli olacaklar onlar dedi ve dedi
Yıllardır peteğin kanını em dedi
Yapmadığın rezillik kalmadı dedi
ve dedi Allah onları bitirecek dedi
vallahi öyle dedi
billahi öyle dedi ve seren kazandı biliyor musunuz
ben dedim ki
bak bir katakulliler falan olacak diye düşünmüştüm
şimdi niye yollarına ayrıldı biliyor musunuz
Tamar’la Seren’in Melis diye bi hatun vardı
Hepimizin ahbabı oldu
Benim ahbabı olduğum
ama Seren’in çok iyi bir arkadaşıydı
Futbolcuyla birlikteydi bu
Hatun Tamar n’aptı biliyor musunuz Allah da belamı versin
Yemin ediyorum
Kadının kocasına hatun tanıştırdı
Yemin ediyorum
Hatun tanıştırdı Seren de buna racon kesti
…… git dedi
……. git dedi ondan sonra inat ediyor
Hani o o gün masada diyordu ya
Biz de aramızdayken gitcem
Can’a vercem köpek etcem onu
karı gitti artık birbirlerinin köpeği mi oldular
Finosu mu oldular
nasıl bir fantezi kurduklarını bilemiyorum
Ama şunu biliyorum Anılcan
Şimdi babanla flört ederken
Hatuna bir sor bakalım
Diyarbakırlı bir sevgilisi var mıydı?
Babanla flört ettiğinde
Sözde aşk yaşadığında
Diyarbakırlı adamla arada sırada kaçak oldu mu acaba
Baban içerdeyken aynı kaçaktan yapıyorlar mı?
Çünkü adam her çağırdığında giderdi
Ve adamdan hamile kaldı
Alaşehir’de zorla götürdüler
neye götürdüler biliyor musunuz?
Çocuğu aldırmaya Tamar Öner
Senin babanla birlikteyken o adamın çocuğunu aldırdı
Ve 1 milyon dolar para istedi şantaj yaparak
Ya bombaya bak gördünüz mü şimdi Anılcan
Vallahi bilemiyorum artık
Üvey annen mi olur
Sütannem mi olur onun kararını sen verirsin
Ama o uçan kuşta herhangi 1 şekilde
Ben veya dostlarım için
Böyle dandik dandik iftiralar atarsan
Videolarını yayınlarım
Ben hayatınızda göreceğiniz en tehlikeli deliyim
Benim dostlarıma iftira benim üzerimden sakin atmayın
şşt bana bak biz bu piyasaya yeni gelmedik he
Müptezel o uçan kuşun kanatlarını
Benim yediğim sabahleyin dünyanın en şerefsizi
Kansızdır
Müptezeller
O Diyarbakırlı
verdiğin adamı patlatırım valla bir dahakine bak
Aşiret reisi patlatırım onu
Kürtaj olduğun yeri patlatırım
Onun için benim ve dostlarımın ağzına almayacaksın
Ağzına başka bir şey veririm senin sonra diyecem yani
Süt veririm süt iş
Anladın bak kibarlığımı gene bozdurtuyorsun bana yapma
Kız bana bak sen ata Demirel’in konserine gidip
Ata Demirel’e vermedin mi?
He vermedin mi?
Sen evinde böyle şovlar filan yapıyorsun derse hacerler
Bilmem neler o gariplerin paralarını vermedin
Ama Ata Demirer’i vermeyi biliyorsun
di mi yalan mi?
Doğru sorun
Ata Demirer’i bir kere çaktı telefonuna çıkmadı
fi dizisi vardı bir tane Ozan Güven
İki kere de o çaktı o da çıkmadı telefonuna
bir de racon kesiyorsun Can Tanrıyar’ın karısıyım diye
O da dolaşıyor
o eskiden de gavatlık yapar
Tanırız hep beraber onu
Âlem tanır onu alem
Benimle ilgili ima edeceksin rüşvetli lan
Sizin hayatınız boyunca kazandığınız para
Benim kıçım kıçımda tuvalet kâğıdı lan
Terbiyesizler benim parayla işim yok
İtibarla işim var
Fevzi abi dedi ki sus Allah aşkına dedi
Deme böyle şeyler ayıp dedi
Bir daha dedi küfür etmeyeceksin di mi dedi
Etmeyeceğim dedim
Dayanamadım dayanamadım
Kimse susturamadı beni
Dostum susturamadı”