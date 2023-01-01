SİSİ, CAN TANRIYAR’IN EŞİ TAMAR ÖNER’İN KIRMIZI NOKTALI GEÇMİŞİNİ İFŞA ETTİ

Seyhan Soylu Can Tanrıyar’ın eşi Tamar Öner’in geçmişindeki bir bombayı patlattı. Can Tanrıyar’ın evlendiği bu kadının yaşadığı bu olayların farkında olup olmadığı bilinmezken, Seyhan Soylu bu itiraflara gerekçe olarak Uçankuş sitesindeki saldırıları gerekçe gösterdi…

Tamar Öner’in Seren Serengil’le ilişkilendiren Seyhan Soylu instagramından yaptığı bir saatlik yayında binlerce takipçisine önce Tamar Öneri’ tanıttı. Nereden nereye evirildiğini adım adım, tarih tarih açıkladı… Öyle bir sırrını da ifşa etti ki hapisteki Can Tanrıyar hop oturup hop kalkacak türden detaylar içeriyor…

“Bundan 4-5 yıl önce seren Serengil’in yanındaydı Seren’in hayranı olarak falan yanına geldiği bir kızdı. Şimdi bu şekilde Hareket edince tabii Seren’i de biliyorsunuz. Böyle yeni arkadaşlıklar falan kurmak ister Acarkent’te de oturuyor babası da müzik aletleri filan satıyor du bakmayın siz Can Tanrıyar’ın oğlunu sosyetik diye kakaladığına ha böyle sosyetik mosyetik bi hatun değil

İşte böyle gregoryendir kendisi yani Ermeni vatandaşımızı kendisi

Ve Ermeni camiasında dahi cemaatinde dahi şey yapmış

aforoz edilmiş bir hatundur çünkü çok dejenere hareketleri falan vardır

Şimdi son zamanlarda bana gönderme yaparak imalarda bulunuyor.

Kimde bulunuyor çocuklarının yani Tamar’ın değil, şimdi Tamar Uçankuş’ta

Seyhan Soylu Tamar Öner’in hırsları nedeniyle hem Uçankuş’un hem de Can Tanrıyar’ın başını derde soktuğunun altını çizdi. Can Tanrıyar’ın çocuklarına seslendi.

Bir kere Uçankuş Can Tanrıyar’ın başını kim yedi kardeşim

Vallahi de Tamar yedi, billahi de Tamar yedi şimdi Anılcan’la Oğulcan muhakkak dinliyorsunuzdur.

Bu karı ne diyecek diye… Ne diycem?

Sizin üvey annenizi anlatıcam size

Ben anlattıktan sonra bekâr olursanız sütannesi yaparsınız

Onu iyi dinleyin çünkü haddini ve çizgisini çok aştı.

Benim emekçi gazeteci kardeşlerime

Uçankuş’u siz Etiler’de, sen de o gün ordaydın Anılcan

Etiler’de büfeciye dahi borcunuz varken net olarak söylüyorum, büfeciye dahi borcunuz varken yapmış olduğunuz ortaklıktan dolayı size abilik yapan o adama ihanet ettiniz. Adamın eşine hakaret ettiniz geçmiş fotoğraflarını adamın bir Türkiye güzeli diye bir manken diye podyum fotoğraflarını buldunuz.

Ve bu adamın ağırlığını hafifleterek egzajere ederek olayları çok bayağı indirdiniz. Böyle yapınca nankörlüğünün sektör tarafından zaten bilinirdi tamamen itibarsız hale getirdiniz bu adam size ne yaptı? Bu adam size Etiler’de büfeye dahi borcunuz varken

hiçbir halt etmeyen Uçankuşuna fiyat olarak biçmiş olduğunuz rakam 15 milyon dolar biçti. Bir “dikim” etmeyen Dikili ağaç anlamında söylüyorum. yanlış anlamayın çok edepli karıyımdır.

Televizyona 15 milyon dolar fiyat biçtin. Ve bunun yarısı için 6 buçuk milyon dolar, 13 milyon dolar yaptınız Sonra 15 çıkardınız… 6 buçuk milyon doları indirdin. Televizyona 1,5 milyon dolar masraf ettin, 1,5 da giderleri oldu 2 yıl boyunca… Adam dedi ki oturalım masaya hesap yapalım ve adam bulaşmasın dedi diye kıyameti kopardınız oradaki işçilere paralarını vermediniz. Kapının önüne işçileri bıraktınız. Neden bıraktınız?

Tamam, aldınız elinize telefonları

Ben sac yokmuş işte, ben sac yaptırdım havuzuma falan saçmaladınız saçmalayınca. O tarihte de ben bunları haber yapınca ortağınızın dikkatini çekiyor diyor ki: “Muhasebe müdürlerini yolluyor, Müşavirlerini inceleyin” diyor. Bu diyor “hakikatten insanlar para alamıyormuş” diyor.

Adamın haberi bile yok ve adamlar incelendiğinde bir bakıyorlar ki

Senin bunu tamamen yani Can’ın bana göre Azrail’sin

Sen biliyor musun Azrail’sin

Birbirinize Azrail oldunuz birbirinize

Bu hatun Fikret aryan ve Ermeni vatandaşımız

Ve kendi cemaatinden bile atılmış bir hatun

Emin bu arada Emin’in cemaati inanılmaz tutucudur

Biliyor musunuz? Katoliklerden daha çok tutucudur

Gregoryenler birbirlerini tutar

Birbirlerini kollarlar kendi aralarında

Ama tamamen aforoz edilmiş

Bunun annesi de aforoz edilmiş

Neden aforoz edilmiş onu da anlatacağım şimdi

Tamar bize çocukluk travmalarını anlatırdı

Bir gün oturuyoruz

İşte böyle 8 yaşından beri

Annemin sevgilisi var

Bizde dedik ki baban yok mu?

Var ama özgür hayat yaşıyorlar

Annesinin de sevgilisi varmış

Evlerinin kiralarını ödüyorlarmış

Bize çok ilginç geldi

Dedik sallıyor herhalde dedik yani bir öyle bir böyle

Bir kere Seren Serengil

Asistana olan bu hatundan inanılmaz nefret eder

İnsanlardan kinlidir

Hayata karşı acayip egoludur böyle

Ağzı da inanılmaz sinkaflıdır

Ben de onun biraz daha “içinden geçsem”

Elimdeki belgeleri sunsam

Kimlerin kucağında görüntülerini yayınlasam size

Videolu olarak böyle olacaksınız

Aaa Tamar bu muymuş?

Evet, Tamar oymuş çünkü seren Serengil’le tersoyken geldi

Bir sürü sıkıntıları vardı kadın ona evini açtı

Kadın ona içini açtı kadın ona gitti sermaye verdi Merter’den malzeme alsın diye paralar verdi. Bize dedi ki

“cana vereceğim, onu köpek gibi yapacağım” dedi

Seren söylemek zorundayım çok özür dilerim bunları…

O kızıyor ondan bahsetme diyor bu ara ay

Bu arada aman diyor

Ne olur diyor. Allah aşkına ondan bahsetme diyor

O kadar illallah ettirmiş yani Can da o da

Tamar’dan önce Yaşar biliyorsunuz

hayatındayken Yaşar’ın öncesinde Can Tanrıyar

Petekten sonra inanılmaz derecede takıktı

Seren Serengil’i beraber olmak istiyordu

Yaklaşık 1 yıl filan

Ona olan aşkı çiçekler

böcekler

bu Uçankuş’ta biliyorsunuz

sunuculuklar filan yaptırarak… O zamandan beri takıktır

Ve seren onunla et mesafeli dost olur abi-Kardeş gibi falan

Hayır, çünkü adam

Yaktı yani Tamar önce can Tanrıyar’ı yaktı sonra da Muhammed Yakut’u yaktı

Çünkü Can Tanrıyar Muhammed Yakut’u inandırdı

ama biz hepimiz şahittik bu olaya

Yani Allah’ın indinde de şahittik

Muhammed yakutu doldurdu doldurdu

Adamın zaten kafa gidikti. Burada ki

Kurmuş olduğu işlerden adama krediler vermiyorlar

Bazı programlarla papaz olmuş ve saire

Ona haksızlık edilmiş

Adama söz verilmiş adama oyalanmış falan

Adam zaten dolu

Ve gayrimeşru âleminde bir sürü insana gidiyor

Hani adam soruyor ya hesabı kitabı

Sen personele bile maaş vermiyorsun diye gidiyor

Bütün mafyalara

Sedat Peker’e gidiyor

Şahin’e gidiyor

Öbürüne gidiyor

Herkes durumu bildiği için racon kesiyorlar

Ama Muhammed yakut

Biraz saf bi tarafı vardır onun

Muhammed Yakup

Ben bütün gayrimeşru âlemindeki herkesi tanırım

Yani onlar bakmayın öyle çok büyük böyle kabadayı

Bilmem ne…

Çok bir kocaman da yürekleri olan bi çocuksu ruhları vardır

Anlatabildim mi?

O kanaldan giriyor ve Muhammed Yakut’u ikna ediyor

Adam senin yüzünden müptezeller Sıla hasreti çekiyor

Muhammed Yakut’un ağzından

Geçmişte bir tane devletine karşı laf olur mu?

Ben 30 senedir tanıyorum bunları

Adamı doldurdunuz doldurdunuz

Doldurdunuz doldurdunuz doldurdunuz

Sen Canı doldurdun

Can onu doldurdu

Üçgen yaptınız

Şimdi de çocukları devlete geçirmeye başladı

Senin kontrolünde şimdi onları yakacaksın

Anıl’ı yakacaksın

Oğulcan’ı yakacaksın

Nasıl bir kadınsın sen ya

Sen nasıl bir kadınsın ya

Yav sen nasıl bir kadınsın anlatıyım ben

Millete de millete dinlesin

Şimdi Yaşar’la birlikte olduğunda bu hatun acar kent’te

Yasaklı listesinde Yaşar’ın koymuş olduğu

Çünkü Yaşar’ın koymuş olduğu 1 yasaklı liste vardı

Şu karılarla görüşme

Bunlar motordur bunlar şudur bunlar budur ve saireydi

Bu tip kadınlarla acar

Kentte bu tip kadınlarla çok mevcut

Bu tip kadınlarla arkadaşlığını altını çizmiş

Ve bunlarla görüşmeyeceksin demişti

Seren de

Hani boşandığı ıvır zıvır ya inadına bunla görüşüyo

Ben uyarmıştım onu

Dedim ki bak bu çok inanılmaz

Gravyer bir şey başına iş açacak falan dedi

Sonra dedi ki bana ne açacak dedi

İşte bu canla kanla olaylarından sonra yav Seyhan dedi

Sana bir şey söyliyim mi dedi

Ben dedi bu kadar istesen dedi

Ben dedi bu hatunun dedi o canla dedi

İkisi de dedi denyo dedi

Rahatsız dedi birbirlerine dedi inanılmaz dedi

Lanetli olacaklar onlar dedi ve dedi

Yıllardır peteğin kanını em dedi

Yapmadığın rezillik kalmadı dedi

ve dedi Allah onları bitirecek dedi

vallahi öyle dedi

billahi öyle dedi ve seren kazandı biliyor musunuz

ben dedim ki

bak bir katakulliler falan olacak diye düşünmüştüm

şimdi niye yollarına ayrıldı biliyor musunuz

Tamar’la Seren’in Melis diye bi hatun vardı

Hepimizin ahbabı oldu

Benim ahbabı olduğum

ama Seren’in çok iyi bir arkadaşıydı

Futbolcuyla birlikteydi bu

Hatun Tamar n’aptı biliyor musunuz Allah da belamı versin

Yemin ediyorum

Kadının kocasına hatun tanıştırdı

Yemin ediyorum

Hatun tanıştırdı Seren de buna racon kesti

…… git dedi

……. git dedi ondan sonra inat ediyor

Hani o o gün masada diyordu ya

Biz de aramızdayken gitcem

Can’a vercem köpek etcem onu

karı gitti artık birbirlerinin köpeği mi oldular

Finosu mu oldular

nasıl bir fantezi kurduklarını bilemiyorum

Ama şunu biliyorum Anılcan

Şimdi babanla flört ederken

Hatuna bir sor bakalım

Diyarbakırlı bir sevgilisi var mıydı?

Babanla flört ettiğinde

Sözde aşk yaşadığında

Diyarbakırlı adamla arada sırada kaçak oldu mu acaba

Baban içerdeyken aynı kaçaktan yapıyorlar mı?

Çünkü adam her çağırdığında giderdi

Ve adamdan hamile kaldı

Alaşehir’de zorla götürdüler

neye götürdüler biliyor musunuz?

Çocuğu aldırmaya Tamar Öner

Senin babanla birlikteyken o adamın çocuğunu aldırdı

Ve 1 milyon dolar para istedi şantaj yaparak

Ya bombaya bak gördünüz mü şimdi Anılcan

Vallahi bilemiyorum artık

Üvey annen mi olur

Sütannem mi olur onun kararını sen verirsin

Ama o uçan kuşta herhangi 1 şekilde

Ben veya dostlarım için

Böyle dandik dandik iftiralar atarsan

Videolarını yayınlarım

Ben hayatınızda göreceğiniz en tehlikeli deliyim

Benim dostlarıma iftira benim üzerimden sakin atmayın

şşt bana bak biz bu piyasaya yeni gelmedik he

Müptezel o uçan kuşun kanatlarını

Benim yediğim sabahleyin dünyanın en şerefsizi

Kansızdır

Müptezeller

O Diyarbakırlı

verdiğin adamı patlatırım valla bir dahakine bak

Aşiret reisi patlatırım onu

Kürtaj olduğun yeri patlatırım

Onun için benim ve dostlarımın ağzına almayacaksın

Ağzına başka bir şey veririm senin sonra diyecem yani

Süt veririm süt iş

Anladın bak kibarlığımı gene bozdurtuyorsun bana yapma

Kız bana bak sen ata Demirel’in konserine gidip

Ata Demirel’e vermedin mi?

He vermedin mi?

Sen evinde böyle şovlar filan yapıyorsun derse hacerler

Bilmem neler o gariplerin paralarını vermedin

Ama Ata Demirer’i vermeyi biliyorsun

di mi yalan mi?

Doğru sorun

Ata Demirer’i bir kere çaktı telefonuna çıkmadı

fi dizisi vardı bir tane Ozan Güven

İki kere de o çaktı o da çıkmadı telefonuna

bir de racon kesiyorsun Can Tanrıyar’ın karısıyım diye

O da dolaşıyor

o eskiden de gavatlık yapar

Tanırız hep beraber onu

Âlem tanır onu alem

Benimle ilgili ima edeceksin rüşvetli lan

Sizin hayatınız boyunca kazandığınız para

Benim kıçım kıçımda tuvalet kâğıdı lan

Terbiyesizler benim parayla işim yok

İtibarla işim var

Fevzi abi dedi ki sus Allah aşkına dedi

Deme böyle şeyler ayıp dedi

Bir daha dedi küfür etmeyeceksin di mi dedi

Etmeyeceğim dedim

Dayanamadım dayanamadım

Kimse susturamadı beni

Dostum susturamadı”