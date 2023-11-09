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Türkiye’den Gazze’ye yardım! Bu gece yola çıkıyor…

Türkiye’den Gazze’ye yardım! Bu gece yola çıkıyor…
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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09 Kasım 2023 - 14:02

Türkiye’den Gazze’ye gönderilecek sağlık malzemelerini taşıyacak gemi, Mısır’ın El-Ariş Limanı’na gitmek üzere bu akşam İzmir’den yola çıkacak.

İzmir Alsancak Limanı’na dün gece demirleyen kuru yük gemisine, görevlilerce tıbbi malzemeler ve ambulanslar yüklendi. Türkiye’den Gazze’ye gönderilecek sağlık malzemelerini taşıyacak geminin, bu akşam İzmir’den yola çıkması planlanıyor.

Sağlık Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Daire Başkanı Şükrü Yorulmaz, Gazze’ye gönderilecek yardım ile ilgili konuştu. Yorulmaz, Gazze’de büyük bir dram yaşandığını hatırlattı.

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Bölgenin tüm sağlık altyapısının tahrip edildiğini belirten Yorulmaz, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı olarak ellerindeki sahra hastaneleri kullanışlı hale getirip bölgeye intikal ettirmek için çalışma başlattıklarını ifade etti.

Sahra hastanesi malzemeleri ve ambulansların yüklendiğini geminin Mısır’a bu akşam yola çıkacağını ifade eden Yorulmaz, şunları kaydetti:

“Gemideki sahra hastanelerimiz güçlü, donanımlı hastaneler. Oradaki sağlık altyapısına ve sağlık ihtiyacına büyük destekte bulunacak. Bunlar zaten dünyanın çeşitli yerlerinde, mazlum coğrafyalarda bizim kullanmış olduğumuz sahra hastanelerimiz. Her türlü ameliyatın yapılabileceğini, görüntüleme, laboratuvar sistemlerinin bulunduğu hastaneler bunlar. Yine her türlü iklimlendirme sistemlerini de beraberinde götürüyoruz. Buranın kurulumunu ve işletmesini yine UMKE ekipleri yapacak. UMKE ekipleri aynı zamanda hem teknik olarak hastane kurup ve aynı ekibin hastane işlettiği dünyadaki yegane gönüllü ekiplerden biri. Buradaki doktorlarımız, hemşirelerimiz hızlıca zemin çalışmaları, elektrik sistemlerini ve hastanelerin yapısını oluşturduktan sonra da hızlıca da hizmet verir duruma getiriyoruz. Öncelikle bir 8 sahra hastanesi kurulması planlanıyor ama envanterimizde yedek malzeme de var. Sayıyı arttırabiliyoruz.”

Yorulmaz, ilk etapta Refah Sınır Kapısı’na yakın yerlerde hizmet vermeye başlayacaklarını da sözlerine ekledi.

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