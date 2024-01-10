Numan Kurtulmuş’tan ‘Can Atalay’ açıklaması

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye İşçi Partisi’nden milletvekili seçilen Can Atalay’ın milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin soruya yanıt verdi. “İki yargı organı arasındaki bu sürtüşmenin bir de TBMM tarafı olmaması için yazıyı şimdiye kadar Genel Kurul’a göndermedik” diyen Kurtulmuş, “Bu meselenin suhuletle çözülmesi en doğru yol” ifadesini kullandı.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, 10 Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle Meclis’te parlamento muhabirleriyle bir araya geldi.
DHA’nın aktardığına göre; Kurtulmuş burada, Türkiye İşçi Partisi’nden milletvekili seçilen Gazi Parkı davası tutuklusu Can Atalay için Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin verdiği karara yönelik soruyu yanıtladı.
Kurtulmuş, “İki yargı organı arasındaki bu sürtüşmenin bir de TBMM tarafı olmaması için yazıyı şimdiye kadar genel kurula göndermedik.” dedi.
Meselenin suhuletle çözümünün en doğru yol olduğunu söyleyen Kurtulmuş, “Dolayısıyla bu konuda henüz ortaya çıkmış bir şey yok. Süreç içerisinde bunu da görürüz” ifadesini kullandı.