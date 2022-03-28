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Beşiktaş’ta 20 milyon euroluk operasyon! Tüm ipler Valerien Ismael’in elinde…

Beşiktaş’ta 20 milyon euroluk operasyon! Tüm ipler Valerien Ismael’in elinde…
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28 Mart 2022 - 10:20

Beşiktaş’ta 20 milyon euroluk operasyon! Tüm ipler Valerien Ismael’in elinde…

Beşiktaşta 20 milyon euroluk operasyon Tüm ipler Valerien Ismaelin elinde...

Beşiktaş yönetimi, gelecek sezonun yol haritasını Valerien Ismael ile çizecek. Bütçeyi 20 milyon Euro birden düşürecek olan siyah beyazlılarda, uzun süredir kadro dışı olan Ljajic, Lens, Douglas ve N’Sakala kesin yolcu. Vida ve Larin, kendilerine önerilen ücretleri beğenmezlerse gönderilecek. Diğer 9 futbolcu hakkındaki karar ise teknik direktör Valerien İsmael’le birlikte alınacak.

Beşiktaş yönetimi, gelecek sezonun yol haritasını yeni teknik direktör Valerien İsmael’le çizecek. Halen 45 milyon Euro olan Futbol takımının bütçesini gelecek sezon 25 milyon Euro’ya indirme kararı alan siyah beyazlılar, kadro planlamasını Fransız teknik direktörün hazırlayacağı rapora göre yapacak.

15 FUTBOLCUNUN ÇOĞU YOLCU

Takımın yıllık bütçesini 20 milyon Euro birden düşürecek olan Beşiktaş yönetiminin elini bu konuda en çok rahatlatan olay, sezon sonu 15 futbolcunun sözleşmelerinin bitecek olması. Yıllık toplam ücretleri 25 milyon Euro’yu bulan bu oyuncuların büyük çoğunluğunun mukaveleleri yenilenmeyecek.

KADRO DIŞILAR KESİN GİDECEK

Uzun süredir kadro dışı olan Adem Ljajic, Jeremain Lens, Douglas ve Fabrice N’Sakala’yı sezon sonu kesin olarak gönderecek olan siyah beyazlılarda sözleşmesi bitecek diğer 11 oyuncu hakkındaki karar, teknik direktör Valerien Ismael ile birlikte alınacak.

 

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Beşiktaşta 20 milyon euroluk operasyon Tüm ipler Valerien Ismaelin elinde...

 

KİMSEYE TAVİZ VERİLMEYECEK

Yılda 3.5 milyon Euro alan Vida ile 1.7 milyon Euro ödenen Larin, önerilen rakamları beğenmedikleri takdirde gönderilecek. Oğuzhan Özyakup, Josef de Souza, Güven Yalçın, Gökhan Töre, Atiba, Mehmet Topal ve kiralık sözleşmeleri bitecek olan Pjanic, Batshuayi ve Can hakkındaki kararı Valerien İsmael verecek.

TAVAN ÜCRET 1.2 MİLYON EURO

Beşiktaş yönetimi, yeni sezonda futbolculara verilecek tavan ücretini de belirledi. Yılda net 1 milyon 200 bin Euro olarak belirlenen bu rakam, sadece santrfor mevkisinde oynayan futbolcu için aşılacak.

 

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