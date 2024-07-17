Mustafa Sarıgül’den kaset iddiasına ikinci açıklama!

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül’e ait olduğu iddia edilen cinsel içerikli bir gündeme bomba gibi düştü. Sarıgül’den peş peşe açıklamalar geldi.
Sarıgül ilk açıklamasında, “Hakkımda yayımlanan video montaj, şantaj, tehdit içeriklidir. Türkiye’nin en önemli ve güvenilir kriminal bilirkişi uzmanlarından gerekli inceleme raporlarını kamuoyuyla paylaşacağız. Bize ve aileme bu çirkin iftiraları atıp tehdit eden alçaklarla yargı önünde hesaplaşacağız.” demişti.
Sarıgül ikinci açıklamasını bir video ile yaptı. Videoyu sosyal medya hesabından paylaşan Sarıgül’ün arkasında Atatürk’ün posteri, oğlulları Emir Sarıgül ve Ömer Sarıgül’ün fotoğrafları yer aldı.
“GERÇEKLER MUTLAKA GÜN YÜZÜNE ÇIKACAK”
Sarıgül o videoda, “50 yıllık siyasi hayatımda çok zorluklarla çok engellerle karşılaştım. Ama böylesine bir kahpelikle böylesine aşağılık bir olayla karşılaşmadım. Gerçekler mutlaka gün yüzüne çıkacak. Şunu bilmenizi isterim ki vicdan bir gün zorbalığı ve haksızlığı yüzde yüz yenecek.” ifadelerini kullandı.