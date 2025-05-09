SİNEM ÜNSAL’DAN AŞK DOLU KUTLAMA

“Uzak Şehir” dizisinde canlandırdığı Alya karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan oyuncu Sinem Ünsal, özel hayatıyla da gündemde. Ünsal, sevgilisi Berk Cankat’ın doğum gününü romantik bir sosyal medya paylaşımıyla kutladı.

Ekranların sevilen oyuncularından Sinem Ünsal, hem projeleriyle hem de özel hayatıyla magazin dünyasının dikkat çeken isimlerinden biri olmaya devam ediyor. Son olarak, rol aldığı “Uzak Şehir” dizisindeki performansıyla öne çıkan Ünsal, bu kez aşk dolu bir doğum günü paylaşımıyla gündeme geldi.

SEVGİLİSİNE VİDEOLU KUTLAMA

Bir süredir kendisi gibi oyuncu olan Berk Cankat ile birlikte olan Ünsal, sevgilisinin doğum gününü sosyal medya üzerinden yayımladığı özel bir video ile kutladı. Romantik anların yer aldığı video kısa sürede büyük ilgi görürken, Ünsal’ın bu samimi ve içten kutlaması takipçilerinden binlerce beğeni ve yorum aldı.

“AŞKINI HAYKIRDI”

Paylaşımında aşkını adeta haykıran Sinem Ünsal’ın gönderisi, magazin dünyasında da geniş yankı uyandırdı. Çiftin ilişkisi uzun süredir gözlerden uzak bir şekilde ilerlese de, bu paylaşım onların birlikte mutlu bir dönem geçirdiğini yeniden gözler önüne serdi.

HEM KARİYERİ HEM ÖZEL HAYATI GÜNDEMDE

Sinem Ünsal, son dönemde hem projeleri hem de özel hayatındaki gelişmelerle adından sıkça söz ettiriyor. Ünlü oyuncunun Berk Cankat ile olan ilişkisi, sevenleri tarafından da sıkça destekleniyor.