SURVIVOR’DA DİSKALİFİYE FIRTINASI

Survivor All Star 2025’te yaşanan diskalifiye kararı yarışmaya damga vurdu. Almeda Baylan’ın şiddet iddiasıyla yarışmadan ihraç edilmesinin ardından “Onu kim ihbar etti?” sorusu sosyal medyada gündem oldu. Tepkilerin odağındaki Ayşe Yüksel’e sevgilisi Sercan Saray’dan destek mesajı geldi.

Survivor All Star 2025’te tansiyon yükseldi. Acun Ilıcalı’nın sunduğu acil durum konseyinde, yarışmacı Almeda Baylan’ın prodüksiyon ekibinden dört kişiye ve bir yarışmacıya fiziki müdahalede bulunduğu açıklandı. Yapım ekibi ve yarışmacılarla yaşadığı tartışmalar nedeniyle diskalifiye edilen Almeda, yaptığı hatadan dolayı pişman olduğunu ifade ederek gözyaşlarına boğuldu.

“TOLERANS GÖSTEREMEYİZ”

Acun Ilıcalı, konseyde yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Yarışmacılar arasında adaleti sağlamak adına bu tür bir davranışa tolerans gösteremeyiz. Almeda, 4 çalışana ve bir yarışmacıya fiziksel müdahalede bulunmuştur. Bu kabul edilemez. Bu çerçevede seni Survivor’dan diskalifiye ediyoruz.”

Diskalifiye kararının ardından izleyiciler arasında “Almeda’yı kimin ihbar ettiği” sorusu gündem oldu. Sosyal medyada en çok konuşulan isim ise Gönüllüler takımından Ayşe Yüksel oldu.

AYŞE YÜKSEL’E TEPKİ YAĞDI, SEVGİLİSİNDEN DESTEK GELDİ

İddiaya göre, Almeda ve Batuhan’ı yapım ekibine şikayet eden kişinin Ayşe Yüksel olduğu konuşuluyor. Bu söylentiler nedeniyle Ayşe’ye sosyal medyada eleştiriler yöneltilirken, Ayşe’nin sevgilisi Sercan Saray, platformu X üzerinden yaptığı paylaşımla sevgilisine sahip çıktı.

Sercan Saray, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Fikir yoksunluğu çoğu zaman hakaretle örtülür; üslup düşer, seviye yerle bir olur. Oysa insanı, kullandığı kelimeler, tarzı ve üslubu anlatır. Zarafetle savunmak herkesin harcı değildir. Yazılıp çizilen asılsız suçlamalar ve üslupsuz ifadeler gerçeği değiştiremez. Yanlış izlenimler yaratmaya çalışanlar sonunda hüsrana uğradı. Gerçek, her zaman er ya da geç ortaya çıkar.”

Saray’ın bu açıklaması, Ayşe Yüksel’e yönelik tepkilere karşı açık bir duruş olarak yorumlandı.

SOSYAL MEDYADA İKİYE BÖLÜNDÜLER

Survivor’daki diskalifiye kararı ve ardından yaşananlar, sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Bir kesim Almeda’nın cezasını hak ettiğini savunurken, diğer kesim kararın arkasında başka dinamikler olabileceğini öne sürüyor.

Gelişmelerin yarışmanın ilerleyen bölümlerine nasıl yansıyacağı merakla bekleniyor.